Portée actuelle du marché des roulements ferroviaires 2022, aperçu complet, croissance et prévisions 2029

Le marché des roulements ferroviaires devrait atteindre un TCAC de 8,50 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Le nombre croissant d’employés de bureau et la croissance de la population dans les zones métropolitaines sont le moteur de la croissance du marché.

Les chemins de fer sont un élément essentiel du système de transport, l’évolution des comportements de déplacement, l’augmentation de la densité du public, les investissements gouvernementaux dans les chemins de fer, l’utilisation accrue de roulements à haute capacité dans les éoliennes, la croissance des roulements dans les véhicules éconergétiques et la demande dans l’aérospatiale, le chemin de fer et d’autres applications sont majeures facteurs parmi d’autres qui animent le marché des roulements ferroviaires de manière uniforme. De plus, les caractéristiques électromécaniques des roulements pour applications médicales créeront de nouvelles opportunités pour le marché des roulements ferroviaires au cours de la période de prévision 2020-2027.

Le rapport d’étude de marché sur les roulements ferroviaires permet aux acteurs clés de rester au top, de prendre les meilleures décisions de leur catégorie, de traiter les questions commerciales les plus difficiles et de réduire la menace d’insatisfaction. Les points saillants critiques de ce rapport de marché sont les principaux composants du marché, les circonstances actuelles du marché et les perspectives futures de la pièce. En incluant un examen point par point, ce rapport sur les roulements de chemin de fer a été figuré, ce qui se traduit par un avancement élevé et une viabilité florissante sur le marché pour les associations. Il organise la taille et le volume du marché global des roulements ferroviaires par producteurs, type, application et région.

Le marché mondial des roulements ferroviaires est divisé en un type qui comprend

Le rapport a été segmenté par application en

Par type (roulement à rouleaux, roulement à billes et palier lisse),

Type de train (Train à Très Grande Vitesse, Train Grande Ligne, Métro, Train de Marchandises et Train Spécial),

Application (Moteur, Roues, Intérieur et Extérieur),

Canal de vente (Original Equipment Manufacturer (OEM) et Aftermarket),

Certains des acteurs distingués du marché comprennent

NSK Ltd., JTEKT Corporation, THE TIMKEN COMPANY, NBC Bearings, Amsted Rail Company, Inc., NTN Corporation, Luoyang Bearing Science & Technology Co. Ltd., AB SKF, NKE Austria GmbH, Schaeffler Technologies AG & CO. KG, Brammer PLC, Harbin Bearing Manufacturing Co. Ltd., KKT BEARING LIMITED, NBI Bearings Europe, RBC Bearings Incorporated, Rexnord Corporation, MinebeaMitsumi, Inc., GKN plc, entre autres acteurs nationaux et mondiaux

Géographiquement, le marché a été segmenté en

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Australie)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie et reste de l’Amérique du Sud)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique)

Points clés du rapport

L’analyse des tendances de croissance du marché mondial des roulements ferroviaires est basée sur le TCAC calculé de 2022 à 2029.

Pour analyser le fonctionnement du marché dans chaque région, la part de marché et le taux de croissance de chaque région géographique sont évalués.

Il comprend tous les détails nécessaires sur les principaux producteurs, clients et distributeurs du marché.

