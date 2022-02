Portée 2030 : La nouvelle ère des outils de communication et de collaboration unifiés dans la pandémie de COVID-19

Les communications unifiées et la collaboration (UC&C) combinent des outils de communication d’entreprise assemblés en une seule interface et intégrés dans un système de gestion. Un ensemble de produits UC&C comprend une variété d’outils tels que des outils de messagerie, des solutions de conférence audio et vidéo, la téléphonie IP, des services de centre de contact et des applications d’interaction client. La solution UC&C offre divers avantages aux employés en améliorant leur capacité à télétravailler ou à travailler à distance. Les solutions UC&C sont disponibles sous forme de logiciels sur site, de solutions hébergées par des partenaires ou en tant que service (UCaaS) auprès de fournisseurs de cloud.

Obtenez un exemple de brochure PDF sur https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00026613

Perspectives stratégiques :

En juillet 2021, Verizon a lancé de nouvelles fonctionnalités BlueJeans Meetings pour iPadOS, iOS et Android pour prendre en charge la réalité de la main-d’œuvre mobile d’aujourd’hui, ainsi que de nouveaux partenariats et applications d’appareils visant à libérer la puissance de Verizon Mobile Edge Compute pour la collaboration vidéo en temps réel. Pret à partir.

En juin 2020, AVANT Communications a annoncé l’élargissement de son partenariat dans le cadre du programme de partenariat de référence de Zoom pour offrir la première plate-forme de communications unifiées vidéo de Zoom via le réseau de conseillers de confiance d’AVANT en Europe.

En avril 2020, Verizon Business a conclu un accord pour acquérir BlueJeans Network, une plateforme de visioconférence et d’événements de confiance de niveau entreprise.

En janvier 2020, Comcast a acquis Blueface (un fournisseur mondial de technologie basé à Dublin, en Irlande), élargissant son secteur des services aux entreprises et son empreinte internationale.

Incidence de la COVID-19

Pendant la pandémie de COVID-19, le gouvernement et les autorités réglementaires ont mandaté les organisations publiques et privées pour adopter de nouvelles pratiques de travail à distance et de maintien de la distance sociale. Pendant la pandémie de COVID-19, la manière numérique de faire des affaires est devenue un nouveau plan de continuité des activités (PCA) pour diverses organisations dans le monde. Avec l’adoption de pratiques de travail à distance, d’appareils BYOD, de la tendance du travail à domicile (WFH) et de la pénétration d’Internet dans le monde, les organisations et les individus sont susceptibles d’utiliser les technologies numériques, ce qui renforce le besoin de solutions UC&C. Pendant la pandémie, les organisations ont connu une évolution vers le travail à distance et une demande accrue de solutions de visioconférence et de produits matériels, ce qui a finalement contribué à la croissance des solutions UC&C parmi les utilisateurs finaux.

Obtenez la dernière analyse COVID-19 sur ce marché sur https://www.theinsightpartners.com/covid-analysis-sample/TIPRE00026613

Tendances régionales

En termes de région, l’Amérique du Nord détient une part importante, suivie de l’Europe et de l’Asie-Pacifique (APAC) sur le marché mondial des communications unifiées et de la collaboration. La présence de plusieurs fournisseurs de solutions UC&C de premier plan dans la région et de grandes organisations contribue à la croissance du marché. Des acteurs clés tels qu’IBM, Zoom, Cisco et Avaya proposent des solutions et des services UC&C améliorés pour répondre aux besoins des clients. En raison de la pandémie, les organisations de la région ont adopté le travail à distance pour leurs employés, augmentant la demande de solutions de communication unifiées. Ainsi, la forte utilisation du BYOD et la tendance au travail à distance ont stimulé la demande de solutions UC&C dans la région.

Analyse de la concurrence et développements récents

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché sont Alcatel-Lucent Enterprise ; Services de propriété intellectuelle de Windstream ; StarBlue ; Orange S.A. ; Pavé numérique; BT Group plc ; Verizon ; RingCentral, Inc. ; LogMeIn, Inc. ; Fusée; Avaya ; Microsoft Corporation; Cisco Systems, Inc. ; Communications vidéo Zoom ; Inc. ; et Google LLC. Ces fournisseurs ont une forte empreinte géographique, une large clientèle et des canaux de distribution bien organisés, ce qui les aide à augmenter leurs revenus et à maintenir une position forte sur le marché.

Commandez le rapport de recherche complet sur https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00026613

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence exploitable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à notre large gamme de services de recherche. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Les partenaires d’Insight,

Téléphone : +1-646-491-9876

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Site Web : http://www.theinsightpartners.com/