Popularité croissante du marché du parrainage sportif et tendances émergentes jusqu’en 2030

Selon Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial du parrainage sportif devrait enregistrer un TCAC de 7,5 % pour atteindre 112,2 milliards USD en 2030 contre 64,8 milliards USD en 2021. Le parrainage sportif est un soutien financier pour un match par un la personne. ou par une organisation d’intérêt mutuel. Le parrainage a lieu à tous les niveaux du sport. Par exemple, les athlètes peuvent recevoir de grosses sommes d’argent pour des vêtements de sport particuliers ou des équipements de marque, ou des équipes scolaires peuvent avoir une équipe parrainée. Les sponsorings sportifs peuvent être vus de différentes manières, comme le logo de la marque imprimé sur le maillot d’une équipe sportive.

Le parrainage sportif présente des avantages tels que l’augmentation de la notoriété de l’entreprise ou de la marque, la publicité de produits et services, l’offre de récompenses ou d’incitations pour le personnel et les clients, l’amélioration des revenus ou des ventes grâce à une meilleure exposition médiatique, une augmentation de la fidélité à la marque/des prix premium et une réduction des impôts grâce à des allégements fiscaux. .

Dynamique du marché mondial du parrainage sportif

Le nombre croissant d’événements sportifs ainsi que le fait que les parrainages ont une portée plus large que les méthodes de marketing traditionnelles telles que la publicité et les promotions des ventes devraient stimuler le marché du parrainage sportif. sponsoring sportif dans les années à venir.

La popularité croissante des sports et la demande de sports en ligne par les téléspectateurs devraient augmenter la demande de parrainage sportif au cours de la période d’étude.

De plus, la popularité des esports augmente de jour en jour. L’e-sport est un sport électronique, qui comprend des jeux sur PC, sur table et sur mobile. En raison de l’énorme popularité des événements d’esports parmi les joueurs et les téléspectateurs, l’industrie de l’esport devient rentable. Diverses universités et collèges offrent des bourses et même des cours d’esports. Pour que les joueurs puissent avoir la possibilité de poursuivre une carrière professionnelle dans l’esport.

Portée du marché mondial du parrainage sportif

L’étude classe le marché du parrainage sportif en fonction du type de parrainage, de l’application et du type de sport sur une base régionale et mondiale.

Aperçus par type de parrainage (ventes, USDM, 2017-2030) Activation numérique de la

signalisation Club et activation des sites Autre par application Perspectives (ventes, USDM, 2017-2030)

Sponsoring de compétition

Sponsoring d’entraînement

Autres

perspectives par type de sport (ventes, M$, 2017-2030) Basket-ball

Cricket

Volleyball Football

américain Baseball Tennis Hockey Esports Autres perspectives par région (ventes, M$, 2017-2030) Amérique du Nord TO US Canada Mexique Europe Allemagne Italie France Royaume-Uni Espagne Pologne Russie Pays-Bas Norvège République tchèque Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Porcelaine

Japon

Inde

Corée du Sud

Indonésie

Malaisie

Thaïlande

Singapour

Australie et Nouvelle-Zélande

Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Colombie

Reste de l’Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite

Émirats arabes unis Afrique du

Sud

Afrique du Nord

Reste de la MEA

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial du sponsoring sportif a été segmenté en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique. À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique a le TCAC le plus élevé du marché mondial du parrainage sportif au cours de la période de prévision.

L’Inde est la région d’Asie-Pacifique qui connaît la croissance la plus rapide, en particulier dans les sports électroniques. Récemment, le développeur de jeux BGMI Krafton a nommé iQoo comme sponsor principal. La société a accepté d’être le sponsor en titre de quatre tournois, à savoir BMOC : Battlegrounds Mobile India Open Challenge 2022, BMPS : Battlegrounds Mobile India Pro Series 2022 Saison 1, BGIS : Battlegrounds Mobile India Series 2022, BMPS : Battlegrounds Mobile India Pro Series 2022 Saison . .

De plus, en janvier 2022, Tata a repris le parrainage en titre de l’IPL (Indian Premium League) Vivo. Le groupe Tata a signé un accord avec BCCI (Board of Control for Cricket in India) pour le parrainage du titre IPL pour les saisons 2022 et 2023. Le groupe Tata aurait payé près de 86,5 millions de dollars pour le parrainage en titre.

Acteurs clés du marché mondial du parrainage sportif

Adidas

Nike, Inc.

PepsiCo

Rolex

Coca Cola Company

Tata

Jio

Puma

Samsung

Castrol

