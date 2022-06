Popularité croissante du marché des tissus de données et tendances émergentes jusqu’en 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial du tissu de données devrait passer de 1 261,2 millions USD en 2021 à 10 166,0 millions USD d’ici 2030 à un TCAC de 26,1 % de 2022 à 2030 . Data Fabric est une plate-forme de gestion de données mixte qui combine efficacement des données en temps réel et historiques. Il s’agit d’une approche logicielle qui aide les entreprises à connecter des ressources de stockage substantielles (telles que le stockage sur site et dans le cloud) à la gestion des données. Le développement récent de données commerciales organisées et non structurées dans divers secteurs verticaux de l’industrie est susceptible d’être un moteur essentiel du marché de la structure de données au cours de la période de prévision. L’exécution de solutions de tissu de données dans divers secteurs tels que la vente au détail et le commerce électronique, les télécommunications et la banque, les soins de santé, les services financiers et les assurances, ainsi que la demande croissante d’analyses en temps réel, sont des facteurs moteurs pour le marché du tissu de données. Le manque d’inquiétude des clients est susceptible de stimuler le marché de la structure de données au cours des prochaines années. L’adoption de technologies basées sur des logiciels devrait créer une marge supplémentaire pour la croissance du marché au cours de la période de prévision. Big Data Fabrics devrait faciliter et éloigner le processus d’analyse, obtenant ainsi des informations précieuses sur le vaste volume de données.

Demandez un exemple de rapport ici : https://www.marketstatsville.com/request-sample/data-fabric-market

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial des tissus de données

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur les industries dans tous les pays. Des secteurs tels que la banque, les services financiers et les assurances (BFSI), la vente au détail, la fabrication, la santé et l’éducation sont confrontés à des défis cruciaux en raison de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement, des usines de production, des limitations de la capacité du personnel interne et du retard du service client . Ainsi, il y a un changement considérable dans les solutions de travail à distance et la transformation numérique au milieu des crises pandémiques. Les banques sont passées à des équipes de vente et de service à distance et ont lancé une sensibilisation numérique aux utilisateurs afin de prendre des dispositions de paiement flexibles pour les prêts hypothécaires et les prêts. Les épiceries sont passées à la commande en ligne et à la livraison à domicile comme activité principale. Les écoles sont passées à un apprentissage 100 % en ligne et à des salles de classe numériques dans de nombreux endroits. Les médecins ont commencé à dispenser la télémédecine, aidé par une régulation élastique. Ces approches sont apparues dans l’augmentation du volume et des types de données d’entreprise, l’augmentation des exigences d’accessibilité des données, l’agilité commerciale et la demande croissante d’analyse de flux en temps réel, contribuant à la croissance du marché de la fabrique de données.

Portée du marché mondial des tissus de données

L’étude classe le marché Data Fabric en fonction du déploiement, du type, de la taille de l’entreprise et des secteurs verticaux de l’industrie aux niveaux régional et mondial .

Par perspectives de déploiement (chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2030 )

Sur site

Nuage

Par Type Perspectives (Revenus , Millions USD, 2017 – 2030 )

Data Fabric sur disque

Structure de données en mémoire

Par taille d’entreprise Outlook (chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2030 )

Petites et moyennes entreprises

Grandes Entreprises

Rapport d’achat direct : https://www.marketstatsville.com/buy-now/data-fabric-market?opt=2950

Par perspectives verticales de l’industrie (chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2030 )

BFSI

Télécommunications et informatique

Commerce de détail et commerce électronique

Soins de santé

Fabrication

Gouvernement

Énergie et services publics

Médias et divertissement

Les autres

Perspectives par région (chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Slovénie Slovaquie les Pays-Bas Belgique Norvège Danemark République tchèque Suède Le reste de l’Europe

L’Asie Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Viêt Nam Les Philippines Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment de déploiement basé sur le cloud représente la part de marché la plus élevée, par déploiement

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau des figures, au graphique, etc. : https://www.marketstatsville.com/table-of-content/data-fabric-market

Sur la base du déploiement, le marché est divisé en local et cloud. Le segment du cloud a dominé le marché de la fabrique de données en 2021 et devrait poursuivre cette tendance au cours de la période de prévision. L’architecture Data Fabric contient des sources de données qui résident à des emplacements disparates ; par conséquent, il est largement utilisé pour intégrer des sources de données basées sur le cloud. C’est l’un des principaux facteurs qui devrait stimuler la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de la Data Fabric. La croissance de la capacité des dépenses informatiques des pays en développement de la région Asie-Pacifique à rester compétitifs sur le marché mondial a considérablement accru la croissance de la région. De plus, l’adoption croissante de technologies de pointe dans la région stimule la croissance du marché. Les principaux pays de l’APAC qui sont axés sur la technologie et présentent de grandes opportunités en termes d’investissements et de revenus sont l’Inde, l’Australie, le Japon, la Chine et la Corée du Sud. C’est le principal facteur déterminant pour l’adoption du logiciel Data Fabric dans l’APAC.

Description de la demande de rapport : https://www.marketstatsville.com/data-fabric-market

Principaux acteurs du marché sur le marché mondial de Data Fabric