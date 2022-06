Popularité croissante du marché des tests d’hémoculture et tendances émergentes jusqu’en 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des tests d’hémoculture était évaluée à 4 913,9 millions USD en 2021 et devrait atteindre 10 009,0 millions USD d’ici 2030 , enregistrant un TCAC de 9,3 % de 2022 à 2030. La croissance de Le marché mondial des tests d’hémoculture est principalement tiré par une augmentation de la population gériatrique, une augmentation alarmante de la prévalence des maladies infectieuses, de la septicémie et des infections du sang (BSI) et une augmentation de la demande de techniques de diagnostic. Par exemple, selon les Centers for Diseases Control and Prevention, environ 250 000 cas d’infection du sang se produisent chaque année, et parmi eux, 80 000 patients souffrent d’infection du sang liée au cathéter.

Selon les statistiques fournies par la population des Nations Unies, environ 30 millions de personnes dans le monde ont été détectées avec des infections du sang à travers le monde. L’infection sanguine varie de 11% à 28% dans la région de l’Afrique de l’Est. Il a été observé dans un rapport de l’OMS que 85% des décès dus à la septicémie surviennent dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Par conséquent, une augmentation de la prévalence des BSI et une augmentation de la population gériatrique devraient propulser la demande de tests d’hémoculture, ce qui, à son tour, augmente la croissance du marché. De plus, les tests d’hémoculture jouent un rôle important dans le secteur mondial de la santé.

Définition du marché mondial des tests d’hémoculture

L’hémoculture est un test qui examine la présence de corps étrangers tels que des levures, des bactéries et d’autres micro-organismes dans le sang.

Impact du Covid-19 sur le marché mondial des tests d’hémoculture

Les tests d’hémoculture sont les outils de gestion et de diagnostic des infections du sang. La recrudescence de la demande d’hémocultures pour les patients souffrant de COVID-19 afin de déterminer la prévalence de la bactériémie devrait avoir un impact positif sur le marché. Selon les données publiées dans la National Library of Medicine, en 2020, le volume de commandes de tests d’hémoculture a augmenté de 34,8 % au cours de la seconde moitié de mars 2020 par rapport à la première moitié de mars. Ainsi, cela devrait soutenir la croissance du marché pendant la période de pandémie.

Dynamique du marché mondial des tests d’hémoculture

Moteurs : augmentation des activités de R&D et réglementations strictes du gouvernement envers l’appareil de diagnostic

Une augmentation des investissements dans les activités de R&D par divers secteurs de la santé pour développer de nouveaux produits tels que des consommables, des instruments et des logiciels est un facteur clé qui stimule la croissance du marché mondial. L’investissement dans le secteur de la R&D est une stratégie d’entreprise pour développer de nouveaux produits et soutient la croissance à long terme de l’entreprise. Par exemple, F. Hoffmann-La Roche Ltd. investit 9,27 milliards de dollars dans le domaine de la R&D et environ chaque année.

En outre, la mise en œuvre de réglementations strictes du gouvernement pour le développement et la fabrication de produits de diagnostic avancés, y compris les produits de test d’hémoculture, devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Contraintes : Manque de professionnels qualifiés et de techniciens de laboratoire

La pénurie de professionnels qualifiés et de techniciens de laboratoire dans certains pays devrait freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision. Les analyses de laboratoire de l’hémoculture sont effectuées par des professionnels qualifiés, qui jouent un rôle majeur dans la détection, le diagnostic et le suivi des maladies. La pénurie de professionnels qualifiés peut entraîner une diminution de l’efficacité des tests et une augmentation du délai d’exécution des tests. Cela devrait entraver la croissance du marché des tests d’hémoculture au cours de la période considérée.

Segmentation du marché mondial des tests d’hémoculture

L’étude classe le marché des tests d’hémoculture en fonction du produit, de la méthode et de l’application aux niveaux régional et mondial .

Par perspectives de produit ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Consommables

Instruments

Logiciels et Services

Par méthode Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Conventionnel

automatique

Par application Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Bactérien

Fongique

Les autres

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment des consommables devrait représenter la plus grande part de marché, par produit

Sur la base du produit, le marché mondial des tests d’hémoculture est classé en consommables, instruments et logiciels et services. Le segment des consommables détenait la part de marché la plus élevée en 2021 et devrait rester dominant tout au long de la période de prévision.

Consommable est le terme utilisé pour le dispositif, qui est nécessaire pour la collecte, le traitement, la manipulation et l’analyse des échantillons pour le test d’hémoculture. Cela comprend les milieux d’hémoculture, les tests, les kits et les réactifs pour l’application de diagnostic. Les segments consommables ont été le fer de lance du marché en 2021 et devraient poursuivre cette tendance tout au long de la période de prévision (2022), en raison de l’augmentation de la demande de produits tels que les tests, les kits, les réactifs, les milieux d’hémoculture et d’autres laboratoires d’accessoires d’hémoculture pour diagnostic pour proposer un traitement adapté.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Au niveau régional, le marché des tests d’hémoculture est analysé en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . Le marché en Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus rapide en termes de revenus au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation de la population gériatrique, du développement des infrastructures de santé, de l’accessibilité des produits de diagnostic avancés, de l’attention accrue du gouvernement pour la prévention des maladies infectieuses et augmentation du revenu disponible. De nombreuses sociétés de diagnostic ciblent les pays asiatiques tels que la Chine et l’Inde pour développer leurs activités.

Le gouvernement indien a pris plusieurs initiatives pour le développement du secteur de la santé, telles que l’opportunité d’investissement Greenfield, le produit phare et l’investissement direct étranger (IDE) à 100 % dans le secteur pharmaceutique. De plus, le gouvernement a pris l’initiative Pradhan Mantri Jan Aushadhi Yojana et Ayushman Bharat pour stimuler le secteur de la R&D en Inde.

Acteurs clés du marché sur le marché mondial des tests d’hémoculture

La rivalité concurrentielle sur le marché mondial des tests d’hémoculture a été observée à un niveau élevé, les principaux acteurs se concentrant sur l’adoption de stratégies de croissance telles que les lancements de produits, les acquisitions, l’expansion des opérations, les partenariats, les accords et les collaborations pour atteindre une position forte sur le marché concurrentiel.

Les principaux acteurs opérant sur le marché des tests d’hémoculture comprennent:

