Popularité croissante du marché des substituts de greffes osseuses et tendances émergentes jusqu’en 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), le marché mondial des greffes et substituts osseux était évalué à 2,5 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 3,5 millions USD d’ici 2030 , enregistrant un TCAC de 4,3 % de 2022 à 2030. Les greffes osseuses sont utilisés dans les procédures chirurgicales telles que les chirurgies de fusion vertébrale, le remplacement osseux, la formation de nouveaux os et la réparation des fractures osseuses. De plus, la greffe osseuse a des applications dans le traitement de divers troubles liés aux os tels que la pseudarthrose congénitale, les problèmes de greffe osseuse dentaire et les fractures complexes. Les allogreffes, les greffes osseuses synthétiques et la matrice osseuse déminéralisée sont les greffes osseuses les plus couramment utilisées dans le monde.

L’augmentation de l’incidence des troubles musculo-squelettiques, le développement de greffes osseuses synthétiques biocompatibles et les avancées technologiques dans le domaine médical conduisant au passage de l’autogreffe à l’allogreffe stimulent la croissance du marché des greffes et substituts osseux. Par exemple, selon les données publiées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en 2021, les troubles musculo-squelettiques sont les principaux contributeurs à l’invalidité dans le monde, la lombalgie étant la principale cause d’invalidité dans 160 pays ou de décès précoces.

Cependant, le coût élevé des chirurgies, les problèmes éthiques liés aux procédures de greffe osseuse et l’impact négatif du COVID-19 devraient limiter la croissance du marché. Cependant, l’augmentation de l’attention des acteurs clés vers les activités de R&D pour les greffes osseuses et les produits de substitution a augmenté la demande de procédures de greffe osseuse parmi la population gériatrique. Celles-ci devraient offrir des opportunités lucratives aux acteurs du marché au cours de la période de prévision.

Définition du marché mondial des substituts de greffes osseuses

Les greffons osseux sont des matériaux implantables qui favorisent la cicatrisation osseuse grâce à ses mécanismes ostéoconducteurs, ostéogéniques et ostéoinducteurs.

Dynamique du marché mondial des substituts de greffes osseuses

Pilotes : Développement de greffes osseuses synthétiques biocompatibles

Les greffons osseux biocompatibles ne sont pas confrontés à des problèmes de rejet par un hôte dans lequel ils ont été incorporés. Ainsi, le développement des greffons osseux synthétiques biocompatibles est l’une des grandes tendances observées sur le marché. Cependant, le développement de matériaux de greffe osseuse biocompatibles a réduit ces échecs et amélioré le taux de formation osseuse normal chez les hôtes.

De plus, les greffes osseuses biocompatibles ont fourni un excellent substitut aux greffes osseuses autogènes. De plus, l’augmentation de la demande de greffons biocompatibles a accru l’intérêt et les efforts des entreprises pour développer des plateformes orthobiologiques complètes.

Contraintes : Problèmes éthiques liés aux procédures de greffe osseuse

La greffe osseuse consiste à utiliser des allogreffes et des xénogreffes, qui sont transplantées à partir d’un autre donneur de la même espèce ou d’espèces différentes et généralement obtenues à partir de cadavres humains et animaux. Le taux de refus pour les procédures de grille d’allogreffe est observé à un taux élevé en raison de problèmes éthiques connexes. Par exemple, certains pays ne soutiennent pas l’utilisation d’allogreffes de vaches et de porcs. De plus, certains patients n’acceptent pas les allogreffes à partir de restes humains.

Opportunités : Réglementation gouvernementale

Les gouvernements et les organismes de réglementation jouent un rôle important pour accélérer ou inhiber la croissance de tout marché. Chaque pays a ses propres organismes de réglementation avec des réglementations différentes pour les produits alimentaires, les médicaments, les produits biologiques, les cosmétiques, les dispositifs médicaux et d’autres produits liés à la santé humaine. De plus, les dispositifs médicaux sont des équipements spécialisés qui doivent être approuvés par le gouvernement pour leur commercialisation.

L’obtention d’une approbation est un processus long et coûteux, et est l’un des principaux facteurs qui influent sur la croissance du marché. Actuellement, les greffes et substituts osseux sont approuvés et commercialisés aux États-Unis (FDA), au Canada (Santé Canada), dans les pays européens (marquage CE), au Japon (MHLW) et en Australie (TGA).

Portée du marché mondial des substituts de greffes osseuses

L’étude classe le marché des substituts de greffes osseuses en fonction du produit et de l’application aux niveaux régional et mondial .

Par produit Outlook ( ventes, milliards USD, 2017 – 2030 )

Allogreffes Allogreffes usinées Matrice osseuse déminéralisée

Substituts de greffe osseuse Protéines morphogéniques osseuses (BMP) Greffes osseuses synthétiques

Matrices à base de cellules

Par Application Outlook ( Ventes, milliards USD, 2017 – 2030 )

Fusion vertébrale

Traumatisme

Craniomaxillofacial

Reconstruction articulaire

Greffe osseuse dentaire

Perspectives par région ( ventes, milliards USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment des substituts de greffes osseuses représente la plus grande part de marché, par produit

Par produit, le marché est en outre segmenté en allogreffes, substituts de greffe osseuse et matrices à base de cellules. En 2021, les substituts de greffes osseuses étaient le plus gros contributeur du marché. L’augmentation des besoins en procédures de greffe osseuse a conduit au développement de plusieurs substituts de greffe osseuse. Différents types de substituts de greffe osseuse sont disponibles sur le marché. Ceux-ci comprennent le phosphate de calcium, le sulfate de calcium, les matrices à base de collagène, l’hydroxyapatite, le phosphate tricalcique et les protéines ostéoinductives.

Les greffes osseuses sont également apparues comme une solution à tous les troubles musculo-squelettiques avec les technologies médicales émergentes. Les principaux acteurs ont commencé à porter leurs efforts dans la R&D de substituts de greffes osseuses pour répondre aux demandes accrues de greffes osseuses en raison de l’augmentation de la prévalence des troubles osseux et articulaires.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial des substituts de greffes osseuses a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, l’Asie-Pacifique devrait détenir le TCAC le plus élevé de 6,3 % sur le marché mondial des substituts de greffes osseuses au cours de la période de prévision . Les pays pris en compte dans l’étude sont le Japon, l’Inde, la Chine, l’Australie, la Corée du Sud et le reste de l’Asie-Pacifique. Le Japon représente la plus grande part du marché des greffes osseuses et des substituts osseux, suivi de la Chine.

Les substituts de greffe osseuse synthétiques devraient être les substituts de greffe osseuse les plus utilisés sur le marché Asie-Pacifique tout au long de la période d’analyse en raison de leurs avantages prouvés dans les antécédents médicaux des patients et de leurs prix relativement plus bas. En outre, l’adoption d’allogreffes et de BMP devrait augmenter dans la région avec les récentes approbations des agences de réglementation dans des pays comme l’Australie et la Chine. L’augmentation des dépenses globales de santé dans les pays d’Asie-Pacifique, tels que l’Inde et la Chine, devrait stimuler la croissance du marché dans cette région.

Principaux acteurs du marché sur le marché mondial des substituts de greffes osseuses

L’analyse stratégique des meilleures stratégies gagnantes est indicative, et les informations sont recueillies par le biais de communiqués de presse par les meilleures entreprises et se limitent aux informations accessibles au public et aux appels primaires. Les principaux acteurs du marché des greffes et substituts osseux ont adopté diverses stratégies pour gagner des parts de marché supplémentaires. Ces stratégies sont rassemblées à partir des communiqués de presse et des rapports annuels des acteurs du marché.

Medtronic était la société leader avec une part de marché de 45,7 % en 2021. Elle est le leader du marché des protéines morphogénétiques osseuses et des substituts de greffe osseuse. La société propose un portefeuille complet de produits biologiques, y compris la greffe osseuse INFUSE, les produits de matrice osseuse déminéralisée (DBM) et la famille Mastergraft de produits de greffe osseuse synthétique.

Les principaux acteurs du marché sont :

