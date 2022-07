Popularité croissante du marché des produits de prothèses dentaires et tendances émergentes dans l’industrie

La dernière étude publiée sur le marché mondial des produits dentaires par AMA Research évalue la taille, la tendance et les prévisions du marché jusqu’en 2027. L’étude de marché des produits dentaires couvre des données de recherche importantes et prouve qu’il s’agit d’un document de référence pratique pour les gestionnaires, les analystes, les experts de l’industrie et les personnes clés ont accès à une étude auto-analysée pour aider à comprendre les tendances du marché, les moteurs de croissance, les opportunités et les défis à venir et sur les concurrents.

Les acteurs clés de ce rapport incluent :

Colgate-Palmolive Company (États-Unis), The Procter & Gamble Company (États-Unis), 3M Company (États-Unis), Unilever plc. (Royaume-Uni), Johnson & Johnson (États-Unis), Voco GmbH (Allemagne), Young Innovation, Inc. (États-Unis), Ultradent Products, Inc. (États-Unis), GC Corporation (Japon), GlaxoSmithKline plc. (Royaume-Uni),

Définition:

Les prothèses dentaires sont des remplacements personnalisés pour les dents manquantes et peuvent être retirées et remises dans la bouche des utilisateurs. De nos jours, les prothèses dentaires ont un aspect naturel et sont plus confortables que jamais. Le remplacement des dents manquantes aide à améliorer l’apparence et le sourire des utilisateurs. Sans le soutien de la prothèse, les muscles du visage s’affaissent, ce qui fait paraître une personne plus âgée. Les prothèses dentaires peuvent aider à manger et à parler plus confortablement. Les produits pour prothèses dentaires tels que les nettoyants, les fixateurs et autres sont largement utilisés par les hôpitaux dentaires, les cliniques, les laboratoires et autres. Les fixateurs pour prothèses dentaires, tels que les adhésifs, sont disponibles sous forme de poudres ou de pâtes qui sont utilisées pour s’assurer que la prothèse reste au même endroit.

Facteurs de marché:

Demande croissante de traitements dentaires cosmétiques

Croissance de la population avec augmentation du niveau de revenu et sensibilisation à la santé

Indice DMFT élevé dans les pays en développement



Opportunités de marché :

Développement des systèmes et procédures adhésifs dentaires

Faible taux de pénétration de la dentisterie dans les pays émergents



Tendance du marché:

Croissance du tourisme dentaire dans les marchés émergents

Les segments du marché mondial des produits de prothèse dentaire et la répartition des données du marché sont illustrés ci-dessous :

par type (nettoyants, fixateurs, autres), utilisateurs finaux (hôpitaux et cliniques dentaires, instituts universitaires et de recherche dentaires, laboratoires, autres), canal de distribution (en ligne, hors ligne)

Le rapport sur le marché mondial des produits de prothèse dentaire met en évidence des informations concernant les tendances actuelles et futures de l’industrie, les modèles de croissance, ainsi qu’il propose des stratégies commerciales pour aider les parties prenantes à prendre des décisions judicieuses qui peuvent aider à assurer la trajectoire des bénéfices au cours des années de prévision.

Geographically, the detailed analysis of consumption, revenue, market share, and growth rate of the following regions:

The Middle East and Africa (South Africa, Saudi Arabia, UAE, Israel, Egypt, etc.)

North America (United States, Mexico & Canada)

South America (Brazil, Venezuela, Argentina, Ecuador, Peru, Colombia, etc.)

Europe (Turkey, Spain, Turkey, Netherlands Denmark, Belgium, Switzerland, Germany, Russia UK, Italy, France, etc.)

Asia-Pacific (Taiwan, Hong Kong, Singapore, Vietnam, China, Malaysia, Japan, Philippines, Korea, Thailand, India, Indonesia, and Australia).

Quelles sont les tendances récentes du marché régional et quel est leur succès ?

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Europe ou LATAM, l’Asie du Sud-Est.

