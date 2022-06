Popularité croissante du marché des machines à laver connectées intelligentes et tendances émergentes jusqu’en 2030

Selon Market Statsville Group (MSG), le marché mondial des machines à laver connectées intelligentes La taille devrait passer de 1 922,2 millions USD en 2021 à 2 759,6 millions USD d’ici 2030, à un TCAC de 4,2 % de 2022 à 2030. Les machines disponibles sur le marché aujourd’hui sont dotées de fonctionnalités intelligentes telles que des thermostats et des outils d’autodiagnostic améliorés. Ils disposent également de fonctionnalités prêtes pour le réseau intelligent qui font automatiquement fonctionner la laveuse lorsque les tarifs d’électricité sont les plus bas, collectent des données pour produire des cycles personnalisés en étudiant le nombre de cycles exécutés et l’heure préférée pour un lavage, et téléchargent de nouveaux cycles à partir du lavage pour des taches de vêtements spécifiques. . De plus, les machines peuvent se présenter sous deux formes, y compris les machines à laver (simples ou doubles tambours) et les laveuses et sécheuses combinées dans une seule unité. Étant donné que les machines à laver intelligentes utilisent la technologie du réseau intelligent et favorisent une utilisation efficace de l’énergie, de nombreuses agences gouvernementales encouragent leur utilisation pour économiser l’énergie et les ressources. Ces machines peuvent se connecter à des réseaux intelligents ou à des utilisateurs à domicile via Bluetooth, communication en champ proche (NFC) ou Wi-Fi. La technologie NFC est également utilisée dans une fonction de diagnostic intelligent pour alerter les utilisateurs des problèmes techniques. Ces machines peuvent se connecter à des réseaux intelligents ou à des utilisateurs à domicile via Bluetooth, communication en champ proche (NFC) ou Wi-Fi. La technologie NFC est également utilisée dans une fonction de diagnostic intelligent pour alerter les utilisateurs des problèmes techniques. Ces machines peuvent se connecter à des réseaux intelligents ou à des utilisateurs à domicile via Bluetooth, communication en champ proche (NFC) ou Wi-Fi. La technologie NFC est également utilisée dans une fonction de diagnostic intelligent pour alerter les utilisateurs des problèmes techniques. Ces machines peuvent se connecter à des réseaux intelligents ou à des utilisateurs à domicile via Bluetooth, communication en champ proche (NFC) ou Wi-Fi. La technologie NFC est également utilisée dans une fonction de diagnostic intelligent pour alerter les utilisateurs des problèmes techniques. Ces machines peuvent se connecter à des réseaux intelligents ou à des utilisateurs à domicile via Bluetooth, communication en champ proche (NFC) ou Wi-Fi. La technologie NFC est également utilisée dans une fonction de diagnostic intelligent pour alerter les utilisateurs des problèmes techniques. Ces machines peuvent se connecter à des réseaux intelligents ou à des utilisateurs à domicile via Bluetooth, communication en champ proche (NFC) ou Wi-Fi. La technologie NFC est également utilisée dans une fonction de diagnostic intelligent pour alerter les utilisateurs des problèmes techniques. Ces machines peuvent se connecter à des réseaux intelligents ou à des utilisateurs à domicile via Bluetooth, communication en champ proche (NFC) ou Wi-Fi. La technologie NFC est également utilisée dans une fonction de diagnostic intelligent pour alerter les utilisateurs des problèmes techniques.

L’utilisation croissante des appareils sans fil et de l’Internet des objets (IoT) stimule la croissance du marché des machines à laver connectées intelligentes. L’Internet des objets aide à connecter les personnes et les appareils entre eux via Internet. De nombreux appareils intelligents ont traversé des transitions en raison de la popularité croissante de l’IoT, qui intègre la technologie numérique et sans fil. De plus, le besoin de machines à laver économes en énergie génère une demande croissante sur le marché. Les lave-linge connectés intelligents sont conçus et développés pour utiliser efficacement l’énergie en les connectant à des réseaux intelligents et en programmant automatiquement les cycles de lavage à l’aide de programmes électriques basés sur le temps pour garantir que le lave-linge fonctionne pendant les heures creuses,

Définition du marché mondial des lave-linge connectés intelligents

Une machine à laver intelligente connectée se connecte à Internet via le Wi-Fi domestique, permettant à l’utilisateur d’acquérir des informations sur la lessive en temps réel ainsi qu’un accès et un contrôle à distance. Au cours de la dernière décennie, plusieurs avancées technologiques ont été réalisées dans ces machines à laver, ce qui a entraîné une plus grande efficacité en termes d’économie d’eau et d’électricité. En conséquence, les consommateurs trouveront les machines à laver connectées intelligentes plus attrayantes car elles réduisent le coût et la difficulté de faire la lessive.

Moteurs de la dynamique du marché mondial des machines à laver connectées intelligentes

: la montée en puissance de la tendance des villes intelligentes et des maisons intelligentes stimule la croissance du marché des machines à laver connectées intelligentes

L’adoption de réseaux intelligents dans les résidences fournira aux clients une interface simple pour surveiller leur consommation d’électricité. La modernisation et les mises à niveau technologiques, qui se produiront avec l’adoption des réseaux intelligents, aideront les fournisseurs à développer des appareils intelligents qui ajustent leurs opérations en fonction des besoins des consommateurs. En 2015, l’administration Obama a annoncé une nouvelle initiative « Smart Cities », investissant plus de 160 millions de dollars dans la recherche fédérale et développant plus de 25 nouvelles collaborations technologiques pour aider les communautés locales à relever des défis clés comme la réduction de la congestion. trafic, promouvoir la croissance économique et lutter contre la criminalité. , gérer les effets du changement climatique et améliorer l’offre de services urbains. La nouvelle initiative faisait partie d’un engagement global visant à orienter les ressources fédérales pour répondre aux besoins locaux et soutenir les solutions communautaires.

Contraintes : Le coût élevé des lave-linge connectés intelligents est le principal frein à la croissance du marché

Le coût des appareils est l’un des principaux facteurs pris en compte avant de les acheter. Une grande partie de la population vivant dans les pays en développement et développés vérifie le prix des produits avant de les acheter. Le prix moyen d’une machine à laver connectée intelligente varie de 300 $ à 1 000 $. Les laveuses conventionnelles, en revanche, sont disponibles à partir d’environ 100 $. Ce facteur de coût élevé rend difficile pour les fabricants de convaincre les consommateurs de mettre à niveau leurs laveuses ordinaires vers la variété connectée intelligente. En outre, une étude de la Commission européenne montre que les surcoûts annuels liés à l’installation d’appareils électroménagers intelligents et de technologies de communication interne, d’une part,

Étendue du marché mondial des machines à laver connectées intelligentes

L’étude classe le marché des machines à laver connectées intelligentes en fonction du type de produit, des utilisateurs finaux et de la région.

Outlook par type de produit (Revenu, USDM, 2017-2030)

Top

Load Front Load

par les utilisateurs finaux Outlook (Revenu

e, M$ US, 2017-2030) Perspectives résidentielles

commerciales par région (chiffre d’affaires, M$ US, 2017-2030) Amérique du Nord États- Unis Canada Mexique Europe Allemagne Italie France Royaume- Uni Espagne Pologne Russie Pays-Bas Norvège République tchèque Reste de l’Europe Asie-Pacifique Porcelaine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie

Reste de l’Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite

Émirats arabes unis Afrique du

Sud

Afrique du Nord

Reste de la MEA Le

segment à chargement frontal devrait représenter la plus grande part de marché, par type de produit

Le marché mondial des machines à laver connectées intelligentes est classé en deux segments principaux en fonction du type de produit, notamment le chargement par le haut et le chargement frontal. En 2021, le segment des lave-linge à chargement frontal a généré le chiffre d’affaires le plus élevé, avec une part de marché de 68,9 % du marché mondial des lave-linge connectés intelligents. Les laveuses intelligentes à chargement frontal sont considérées comme plus efficaces et efficientes que les laveuses intelligentes à chargement par le haut. Les laveuses à chargement frontal consomment moins d’électricité et d’eau que la laveuse moyenne à chargement par le haut. Une machine à laver à chargement frontal efficace peut aider à mieux préserver notre environnement. Les laveuses à chargement frontal sont plus chères que les laveuses à chargement par le haut, mais elles offrent une qualité de nettoyage supérieure et ont tendance à être plus économes en énergie et en eau.

De plus, la laveuse à chargement par le haut est installée avec des moteurs et des systèmes de suspension avancés qui les rendent silencieuses. Toutes ces caractéristiques ont attiré les consommateurs, ce qui a fait de la laveuse à chargement frontal une machine à laver intelligente connectée très appréciée. En outre, l’efficacité énergétique et hydrique élevée et la moindre intervention humaine requise pour faire fonctionner la machine à laver à chargement frontal connectée intelligente devraient offrir une opportunité de croissance pour le marché et sont estimées être le segment le plus lucratif au cours de la période de prévision.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial des machines à laver connectées intelligentes a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. À l’échelle mondiale, l’Asie-Pacifique devrait avoir le TCAC le plus élevé de 5,1 % sur le marché mondial des machines à laver connectées intelligentes de 2022 à 2030. Des pays comme la Chine, le Japon et l’Inde détiennent des parts importantes du marché des machines à laver connectées intelligentes en Asie. Région Pacifique.

Après l’Asie-Pacifique, l’Europe est la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 4,4 % au cours de la période de prévision. La machine à laver connectée intelligente offre plusieurs avantages par rapport à la machine à laver traditionnelle, à savoir l’économie d’énergie, la facilité d’utilisation et la réduction de la consommation de temps. De plus, les progrès technologiques qui ont augmenté le niveau de confort et de commodité pour les clients stimulent collectivement la croissance du marché dans la région européenne. Plusieurs pays d’Europe occidentale, ainsi que d’Europe orientale, sont impliqués dans la fabrication de produits. Les quelques grands fabricants de machines à laver connectées intelligentes présents dans la région européenne sont Siemens AG, AB Electrolux et Robert Bosch GmbH.

Acteurs clés du marché mondial des machines à laver

connectées intelligentes Un marché des machines à laver connectées intelligentes comprend de nouveaux types de produits, perturbant la structure de l’industrie et la nature de la concurrence, exposant davantage les entreprises à de nouvelles opportunités et menaces concurrentielles mondiales. Un grand fabricant d’électronique stimule l’innovation et le développement de nouveaux produits localement. La gamme de produits de l’entreprise est régulièrement élargie avec de nouveaux ajouts passionnants dans différentes zones géographiques.

Les principaux acteurs du marché sont :

Groupe Samsung

Siemens AG

LG Electronics Inc.

AB Electrolux

Whirlpool Corporation

Groupe Haier Whirlpool

Corporation

Robert Bosch GmbH

Tectronic Industries

Appareils ménagers GE.