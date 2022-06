Popularité croissante du marché des enzymes pancréatiques et tendances émergentes jusqu’en 2030

Marché des enzymes pancréatiques : par type de produit (granulés pancréatiques et poudre pancréatique), par application (industrie pharmaceutique, transformation des aliments et autres) et par région – dimensionnement, croissance, tendance, opportunité et prévisions de l’industrie mondiale (2021-2027)

Le rapport sur le marché des enzymes pancréatiques couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant sur le marché mondial. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport proposera l’une des analyses les plus exhaustives du marché, capturant tous les aspects du marché des enzymes pancréatiques.

Perspectives de l’industrie des enzymes pancréatiques

Le marché mondial des enzymes pancréatiques était évalué à 150 millions USD en 2020, qui devrait atteindre 324 millions USD d’ici 2027, enregistrant un TCAC de 13,7% au cours de la période de prévision (2021-2027). Les enzymes pancréatiques sont un mélange de diverses enzymes digestives produites par les cellules exocrines du pancréas. La pancréatine est généralement obtenue à partir du pancréas de vache ou de porc. Le pancréas est un organe chez les humains et les animaux qui produit des substances chimiques telles que la protéase, l’amylase et la lipase nécessaires à une bonne digestion. Ce mélange est utilisé pour traiter les conditions dans lesquelles les sécrétions pancréatiques sont déficientes, y compris la fibrose kystique, la pancréatectomie et la pancréatite. Selon la Fondation de la fibrose kystique (CFF),

Dynamique du marché des enzymes pancréatiques :

L’évolution vers le mode de vie moderne entraîne principalement les enzymes pancréatiques mondiales, la sensibilisation accrue aux problèmes gastro-intestinaux, la sensibilisation accrue à la santé, les urbanisations, les horaires de travail chargés et les heures supplémentaires sur les lieux de travail, dirigent les consommateurs vers la restauration rapide, ce qui entraîne généralement des problèmes digestifs. Ce sont quelques facteurs clés pour la croissance du marché des enzymes pancréatiques. En outre, la prévalence croissante de la chirurgie pancréatique associée aux maladies intestinales, augmentant les besoins en enzymes pancréatiques car elles aident à traiter les maladies gastro-intestinales et pancréatiques, devrait augmenter sa demande dans un proche avenir.

Cependant, la perception des consommateurs sur les prébiotiques et les probiotiques comme une meilleure alternative, des règles et réglementations strictes, la consommation croissante d’aliments biologiques en raison de leurs avantages nutritionnels devraient entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Impact du COVID-19 sur le marché Enzymes pancréatiques :

L’éclosion de la pandémie de COVID-19 a affecté le marché mondial des enzymes pancréatiques en ce qui concerne les ventes et la production en raison du verrouillage à travers le monde, de la quarantaine et de la fermeture d’entreprises et d’usines au deuxième trimestre, le marché ayant connu une croissance négative dans le premiers mois de 2020 alors que la récession préexiste dans tous les secteurs de l’économie. La surveillance pour le second semestre et au-delà est indéfinie, ainsi que ses effets sur la demande, le développement et les chaînes d’approvisionnement.

Le rapport décrit l’étude du marché des enzymes pancréatiques en fonction du type de produit et de l’application.

En fonction du type de produit, le marché des enzymes pancréatiques est segmenté en –

Pellets pancréatiques

Poudre pancréatique

Sur la base des applications, le marché des enzymes pancréatiques est segmenté en –

Industrie pharmaceutique

Préparation des aliments

Les autres

Marché des enzymes pancréatiques : perspectives régionales

Les enzymes pancréatiques mondiales sont géographiquement divisées en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Sud et Moyen-Orient et Afrique (MEA). L’Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande part du marché mondial des enzymes pancréatiques. Cette croissance est attribuée à la population croissante souffrant de problèmes de digestion, d’un mode de vie malsain, de l’urbanisation, de la préférence pour les aliments gras et épicés, de mauvaises habitudes alimentaires, de l’augmentation du pouvoir d’achat et de la prise de conscience croissante de manger sainement et de rester en bonne santé, qui sont les principaux facteurs stimulant le marché de la région.

L’Amérique du Nord devrait projeter un taux de croissance sain du TCAC des enzymes pancréatiques au cours de la période de prévision. Cette croissance est due au vieillissement croissant de la population, à l’augmentation de la demande de médicaments préventifs, à la prévalence croissante des maladies gastro-intestinales chroniques, aux principaux acteurs du marché, à l’augmentation de la consommation d’aliments emballés, à l’évolution vers un mode de vie moderne, qui sont des facteurs majeurs propulsant la croissance du marché dans la région. Selon le NIH (National Institute of Health), en 2009, environ 60 à 70 millions de personnes aux États-Unis souffrent de problèmes digestifs. Cela signifie que le besoin d’enzymes pancréatiques est assez élevé dans cette région.

Marché des enzymes pancréatiques : paysage concurrentiel –

Les principaux fabricants d’enzymes pancréatiques sur le marché mondial sont Nordmark, Sichuan Deebio, Shenzhen Hepalink, Sichuan Biosyn et American Laboratories.

Parmi les autres fabricants d’enzymes pancréatiques figurent BIOZYM, Spectrum Chemicals, Chongqing Aoli, Biocatalyst, Bovogen Biologicals, Geyuan Tianrun, Allergan Pharmaceuticals International Limited, PDR, LLC, VIVUS, Inc., Scientific Protein Laboratories LLC et Kin Master Product Quimicos LTDA.

En mai 2018, VIVUS, Inc. a acquis ses droits sur le produit PANCREAZE de Janssen Pharmaceuticals, une préparation d’enzymes pancréatiques composée de pancrélipase obtenue à partir de glandes pancréatiques porcines pour traiter l’insuffisance pancréatique exocrine.

Le rapport sur le marché des enzymes pancréatiques fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les contributions des participants de l’industrie et des experts de l’industrie tout au long de la chaîne de valeur.