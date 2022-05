Popularité croissante du marché des diodes laser en Europe et tendances émergentes | ASML Holding N.V., Axcel Photonics, Inc., Coherent, Inc., IPG Photonics Corporation, Newport Corporation

Ce rapport évalue également les valeurs passées et actuelles du marché européen des diodes laser pour prédire les orientations futures du marché entre la période de prévision 2021 et 2028. Ce rapport de recherche segmente le marché européen des diodes laser selon le type, l'application et les régions.

« LASER signifie amplification de la lumière par émission stimulée de rayonnement. La diode laser est une diode semi-conductrice pompée électriquement à jonction p-i-n. Sa région active est située dans la région intrinsèque et les porteurs tels que les trous et les électrons sont pompés respectivement dans les régions P et N. Initialement, les diodes laser étaient fabriquées à l’aide de diodes pn ; cependant, les diodes laser modernes utilisent la mise en œuvre de la double hétérostructure. Les photons et les porteurs sont confinés pour maximiser les chances de recombinaison et de génération de lumière. Afin de produire de la lumière, tous les porteurs de la région I doivent être recombinés. Ainsi, ces diodes laser sont réalisées à l’aide de semi-conducteurs à bande interdite directe. La technique de croissance cristalline est utilisée dans la croissance de la structure épitaxiale de diode laser qui est généralement initiée à partir d’une gaine et d’une couche de contact dopées N. La couche active comprend des puits quantiques qui offrent un faible courant de seuil et une plus grande efficacité.

Voici les principaux fabricants de diodes laser en Europe –

• ASML Holding N.V.

• Axcel Photonics, Inc.

• Cohérent, Inc.

• IPG Photonics Corporation

• Newport Corporation

• Panasonic Semiconductor Solutions Co., Ltd.

• Rofin-Sinar Technologies inc.

• Sharp Corporation

• Sumitomo Electric Industries, Ltd.

• Trumpf GmbH + Co. KG

Le rapport Diode laser Europe propose un résumé détaillé des segments clés du marché. Les segments de marché à croissance la plus rapide et la plus lente sont présentés dans ce rapport. Ce rapport d’analyse couvre les perspectives d’expansion du marché mondial en fonction des utilisateurs finaux.

Notre spécialiste de la recherche analyse un aperçu de la méthodologie de recherche, y compris la recherche primaire, la recherche secondaire, l’analyse de la part de l’entreprise, le modèle (y compris les données démographiques, les indicateurs macroéconomiques et les indicateurs de l’industrie : dépenses, infrastructures, croissance du secteur et installations), les limites de la recherche et la modélisation basée sur les revenus . L’analyse des parts de l’entreprise est utilisée pour déduire la taille du marché Europe Diode laser. Ainsi qu’une étude des revenus des entreprises au cours des trois à cinq dernières années fournit également la base pour prévoir la taille du marché (2021-2028) et son taux de croissance. L’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse d’impact du covid-19 et l’analyse SWOT sont également mentionnées pour comprendre les facteurs ayant un impact sur le comportement des consommateurs et des fournisseurs.

Marché des diodes laser – Par matériau de dopage

• AlGaInP

• GaN

• GaAlAs

• InGaN

• Autres

Marché des diodes laser – Par longueur d’onde

• Diode laser bleue

• Diode laser bleu-violet

• Diode laser infrarouge

• Diode laser rouge

• Autres

Table des matières

Rapport de recherche sur les diodes laser dans le monde en Europe 2021-2028

Chapitre 1 Impact économique mondial sur l’industrie

Chapitre 2 Présentation des diodes laser en Europe

Chapitre 3 Analyse du marché mondial par application

Chapitre 4 Production mondiale, revenus (valeur), tendance des prix par type

Chapitre 5 Offre mondiale (production), consommation, exportation, importation par régions

Chapitre 6 Production mondiale, revenus (valeur) par région

Chapitre 7 Concurrence sur le marché mondial par les fabricants

Chapitre 8 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 9 Prévisions mondiales sur les diodes laser en Europe

Chapitre 10 Analyse des coûts de fabrication

Chapitre 11 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

Chapitre 12 Analyse des facteurs d’effet de marché

