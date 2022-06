Popularité croissante du marché des cartes électroniques aux États-Unis et tendances émergentes jusqu’en 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché des cartes électroniques aux États-Unis devrait passer de 263,9 millions USD en 2021 à 801,6 millions USD d’ici 2030 , à un TCAC de 14,9 % de 2022 à 2030 . Une carte électronique est similaire à une carte postale ou à une carte de vœux, à l’exception qu’elle est entièrement composée de supports numériques plutôt que de papier ou d’autres matériaux conventionnels. Les éditeurs rendent généralement les cartes électroniques accessibles sur différentes pages Internet, où elles peuvent être envoyées à un destinataire, généralement par e-mail. Par rapport aux cartes papier conventionnelles, il est également considéré comme plus respectueux de l’environnement. Les entreprises de cartes électroniques sont considérées comme plus respectueuses de l’environnement que les entreprises de cartes papier car leur empreinte carbone est généralement beaucoup plus faible. Le papier, après tout, n’est pas utilisé dans le produit final.

La croissance de l’industrie des cartes électroniques aux États-Unis est tirée par la génération Y et les clients de la génération Z. Ces segments démographiques stimulent la demande de cartes électroniques à usage personnel et à offrir, grâce à leur pouvoir d’achat croissant. De plus, ces groupes de clients préfèrent les cartes-cadeaux électroniques aux cartes-cadeaux physiques. Cela est dû à l’utilisation croissante des smartphones et à la facilité avec laquelle les cartes électroniques peuvent être gérées par les portefeuilles numériques et les applications mobiles. En conséquence, les principales sociétés de cartes-cadeaux se concentrent davantage sur la fourniture de cartes électroniques à ces clients.

En raison de la croissance la plus rapide de l’industrie des chèques-cadeaux virtuels, les magasins en ligne s’efforcent de se doter d’outils pour fournir à leurs acheteurs le meilleur service pour les produits de chèques-cadeaux. Selon l’enquête du groupe Market Statsville, 82 % des petites et moyennes entreprises de commerce électronique qui utilisent des chèques-cadeaux électroniques au détail ont enregistré une augmentation de leurs ventes. Cependant, sans outils ni extensions, les boutiques en ligne auront du mal à offrir aux clients la meilleure expérience d’achat.

Dynamique du marché des cartes électroniques aux États-Unis

Les entreprises de cartes de vœux en ligne se font concurrence principalement sur les prix, en particulier parce que les consommateurs peuvent facilement comparer les prix sur différents sites Web. De plus, le choix d’un produit est un facteur stratégique, car les opérateurs qui peuvent proposer un plus grand choix de cartes de vœux et d’options de personnalisation peuvent attirer une clientèle plus large.

Lors de l’envoi d’une E-card à un destinataire spécifique, vous devez toujours inclure l’adresse e-mail du destinataire au service E-card, un tiers. L’opérateur peut exploiter cette adresse comme d’autres fournisseurs de messagerie tiers (tels que les sociétés de listes de diffusion).

Les propriétaires des entreprises ont compris la véritable signification de la distribution de cartes. Les cartes sont synonymes d’histoire, de valeur humaine et de sentiments. Les entreprises ont proposé un nouveau concept consistant à proposer des cartes son avec de la musique ou du son lorsque les gens ouvrent leurs cartes à l’aide de la technologie.

Étendue du marché des cartes électroniques aux États-Unis

L’étude classe le marché américain des cartes électroniques en fonction du type, de l’application, de l’attribut fonctionnel, du canal de distribution et des utilisateurs finaux .

Par type Outlook

Cartes saisonnières

Cartes de tous les jours

Par application Outlook

Cartes de visite

Cartes personnelles

Par attribut fonctionnel Outlook

Carte-cadeau en boucle ouverte

Carte-cadeau en boucle fermée

Par canal de distribution Perspectives

En ligne

Hors ligne

Par les perspectives des utilisateurs finaux

Établissement de vente au détail

Institutions corporatives

Les cartes de tous les jours avaient la plus grande part de marché, par type

Selon le type, le marché des cartes électroniques aux États-Unis est divisé en cartes saisonnières et cartes de tous les jours . En 2021, le segment des cartes de tous les jours représentait la plus grande part de marché sur le marché des cartes électroniques aux États-Unis . Les cartes de tous les jours sont les salutations que nous adressons quotidiennement à nos proches. Cartes pour une pendaison de crémaillère, un anniversaire, les salutations du matin ou la sympathie. L’anniversaire est de loin l’occasion la plus courante d’envoyer des cartes quotidiennes, suivie de la sympathie, du remerciement, du mariage, du rétablissement, du nouveau bébé et des félicitations.

Principaux acteurs du marché

Les principaux acteurs du marché des cartes électroniques aux États-Unis sont :

Amazon.com, Inc.

Cartes Hallmark Incorporées

Société américaine de salutations

Someecards Inc.

Smilebox, Inc.

Lovepop, Inc.

Shutterfly, LLC

SARL postable

Poste sans papier

