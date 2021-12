Popularité croissante du marché de l’usinage par décharge électronique (EDM) Tendances émergentes

Les développements croissants de la micro et nano électroérosion pour les applications de microfabrication et l’accent croissant mis sur les processus de fabrication économes en ressources renforcent le marché de l’usinage par décharge électronique (EDM). Ce processus peut couper n’importe quel matériau conducteur car il est indépendant de la dureté de la pièce. Tous ces facteurs stimulent la demande de marché de l’usinage par décharge électronique (EDM).

La demande croissante de technologie EDM haut de gamme et la demande croissante d’implants médicaux sont les principaux moteurs de la croissance du marché de l’usinage par décharge électronique (EDM). La production de véhicules légers, les applications croissantes de composants et de matériaux complexes tels que les alliages et les céramiques créent des opportunités pour le marché de l’usinage par décharge électronique (EDM) dans les années à venir.

Principaux acteurs clés dominants :

AAEDM CORP.

Accutex Technologies Co., Ltd,

Société d’outils Adron

CHMER EDM

Carbure impérial, Inc.

JOEMARS MACHINERY & ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD

Kent Industrial USA, Inc.

Makino Maçon

Mitsubishi Electric Corporation

Sodick Co., Ltd,

Le marché mondial de l’usinage par décharge électronique (EDM) est segmenté selon le type et l’application. En fonction du type, le marché est segmenté en électroérosion par enfonçage, électroérosion par fil et électroérosion à petits trous. De même, sur la base de l’application, le marché est segmenté en automobile, aérospatiale et défense, fabrication, soins de santé et autres.

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché de l’usinage par décharge électronique (EDM). En outre, le rapport procède à un examen approfondi des conducteurs et des contraintes opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macro-économiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché selon différents segments. Le rapport prédit également l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments et les régions du marché de l’usinage par décharge électronique (EDM).

La recherche sur le marché de l’usinage par décharge électronique (EDM) se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché de l’usinage par décharge électronique (EDM) en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2020-2028. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée avec le l’aide de ressources vitales, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

