Popularité croissante du marché de l’apprentissage des langues en entreprise en Amérique du Nord et tendances émergentes | Berlitz Corporation, fluenz, INLINGUA INTERNATIONAL LTD

La dernière documentation de recherche intitulée «Marché de l’apprentissage des langues en entreprise en Amérique du Nord» est une information récemment publiée sur le marché des entreprises qui couvre tous les aspects de l’apprentissage des langues en entreprise en Amérique du Nord 2021 ainsi qu’une analyse détaillée des éléments de croissance, des tendances, des prévisions, de la taille, de la part , la demande et la distribution. Ce rapport évalue également les valeurs passées et actuelles du logiciel d’instruction au travail en Amérique du Nord # pour prédire les orientations futures du marché entre la période de prévision 2021 à 2028. Ce rapport de recherche segmente le marché de l’apprentissage des langues en entreprise en Amérique du Nord en fonction du type, de l’application et des régions. Analyse concurrentielle des emballages en papier flexible : L’existence de grands, de petits et de fournisseurs locaux sur le marché crée une forte concurrence.

Voici les principaux fabricants nord-américains d’apprentissage des langues en entreprise –

• Société Berlitz

• fluenz

• INLINGUA INTERNATIONAL LTD.

• LINGODA GMBH

• APPRENDRE LUMIÈRE

• LEÇON NEUF GMBH

• MEMRISE INC.

• PIERRE ROSETTA INC.

• BUSUU LTD.

Le rapport sur l’apprentissage des langues en entreprise en Amérique du Nord propose un résumé détaillé des segments clés du marché. Les segments de marché à la croissance la plus rapide et la plus lente sont répertoriés dans ce rapport. Ce rapport d’analyse couvre les perspectives d’expansion du marché mondial en fonction des utilisateurs finaux.

Notre spécialiste de la recherche analyse l’aperçu de la méthodologie de recherche, y compris la recherche primaire, la recherche secondaire, l’analyse de la part de l’entreprise, le modèle (y compris les données démographiques, les indicateurs macroéconomiques et les indicateurs de l’industrie : dépenses, infrastructure, croissance du secteur et installations), les limites de la recherche et la modélisation basée sur les revenus . L’analyse de la part de l’entreprise est utilisée pour déterminer la taille du marché de l’apprentissage des langues en entreprise en Amérique du Nord. Ainsi qu’une étude des revenus des entreprises au cours des trois à cinq dernières années fournit également la base pour prévoir la taille du marché (2021-2028) et son taux de croissance. L’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse d’impact de covid-19 et l’analyse SWOT sont également mentionnées pour comprendre les facteurs ayant une incidence sur le comportement des consommateurs et des fournisseurs.

Marché de l’apprentissage des langues en entreprise en Amérique du Nord – par type d’entreprise

• B2B

• B2C

Marché de l’apprentissage des langues en entreprise en Amérique du Nord – par type de langue

• Anglais

• Mandarin

• Espagnol

• Allemand

• Autres

Table des matières

Rapport mondial de recherche sur l’apprentissage des langues en entreprise en Amérique du Nord 2021-2028

Chapitre1 Impact économique mondial sur l’industrie

Chapitre2 Aperçu de l’apprentissage des langues en entreprise en Amérique du Nord

Chapitre 3 Analyse du marché mondial par application

Chapitre4 Production mondiale, revenus (valeur), tendance des prix par type

Chapitre 5 Offre mondiale (production), consommation, exportation, importation par régions

Chapitre 6 Production mondiale, revenus (valeur) par région

Chapitre 7 Concurrence sur le marché mondial par les fabricants

Chapitre8 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 9 Prévisions mondiales de l’apprentissage des langues en entreprise en Amérique du Nord

Chapitre 10 Analyse des coûts de fabrication

Chapitre 11 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

Chapitre 12 Analyse des facteurs d’effet du marché

