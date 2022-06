Popularité croissante du marché de la passerelle de paiement cryptographique et tendances émergentes jusqu’en 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), le marché mondial des passerelles de paiement crypto devrait croître à un TCAC de 21,4 % de 2022 à 2030

Description

Selon le Market Statsville Group (MSG), le marché mondial des passerelles de paiement crypto devrait croître à un TCAC de 21,4 % de 2022 à 2030. La passerelle de paiement de crypto-monnaie est un système ou une infrastructure de traitement des paiements qui permet aux commerçants et aux fournisseurs d’accepter les paiements. sur différentes crypto-monnaies tout en garantissant la sécurité. Les passerelles de paiement en crypto-monnaie sont généralement des facilitateurs de transactions entre les commerçants et les clients. Des facteurs tels que la croissance des fraudes numériques ou en ligne, les initiatives gouvernementales visant à promouvoir la crypto-monnaie et d’autres stimulent la croissance du marché au cours de la période de prévision. Cependant, le manque de sensibilisation dans les économies émergentes sera un facteur de restriction majeur qui entravera la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché mondial des passerelles de paiement cryptographique Le

COVID-19 a eu un impact positif sur la croissance du marché, car les blocages mondiaux ont obligé les gens à rester à l’intérieur et à travailler à domicile. Les principaux acteurs du marché opérant sur le marché des passerelles de paiement de crypto-monnaie cherchent cela comme une opportunité d’adopter diverses stratégies pour informer les gens sur la crypto-monnaie. De plus, ils ont utilisé les plateformes de médias sociaux pour gagner du terrain, car les activités en ligne de chaque individu ont doublé pendant une pandémie. En outre, divers influenceurs sociaux, publicités en ligne et récompenses offertes par l’application de passerelle de paiement crypto propulsent la croissance du marché au milieu de la pandémie.

Portée du marché mondial de la passerelle de paiement cryptographique

L’étude classe le marché de la passerelle de paiement cryptographique en fonction du type, du type, de l’application et des utilisateurs finaux de la crypto-monnaie, aux niveaux régional et mondial.

Par type de crypto-monnaie Outlook (ventes, millions USD, 2017-2030)

Bitcoin

Ethereum

Tether

Binance Coin

Autres

par type Outlook (ventes, millions USD, 2017-2030) Basé

sur le Web

Mobile

Par application Outlook (ventes, millions USD, 2017 -2030) Projets de divertissement en ligne

iGaming Magasins en ligne Autres Exemple de demande de rapport : www.marketstatsville.com/request-sample/crypto-payment-gateway-market

Perspectives par utilisateurs finaux (ventes, millions USD, 2017-2030)

PME

Grandes entreprises

Perspectives par région (ventes, millions USD, 2017-2030)

Amérique du Nord États-

Unis

Canada

Mexique

Europe

Allemagne

Italie

France Royaume-

Uni

Espagne

Pologne

Russie

Pays-Bas

Norvège

République tchèque

Reste d’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Japon

Inde

Corée du Sud

Indonésie

Malaisie

Thaïlande

Singapour

Australie et Nouvelle-Zélande

Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Colombie

Reste de l’Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite

Émirats arabes unis Afrique du

Sud Afrique

du Nord

Reste de la MEA

Le segment bitcoin devrait représenter la plus grande part de marché, par type de crypto-monnaie

Sur la base du segment de type, le marché mondial des passerelles de paiement crypto est divisé en Bitcoin, Ethereum, Tether et Binance Coin. Parmi ces segments, le bitcoin représente la principale part de marché en 2021. La demande croissante d’échange de marché et la demande des consommateurs pour des investissements diversifiés stimulent la croissance segmentaire.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient la part de marché la plus élevée et qu’elle détiendra une part importante au cours de la période de prévision. La croissance est attribuée à la sensibilisation croissante des gens aux investissements cryptographiques, aux initiatives gouvernementales et à l’expansion des principaux acteurs du marché dans la région pour gagner en traction. On estime que ces facteurs accélèrent la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Analyse du rapport : www.marketstatsville.com/crypto-payment-gateway-market

Marché mondial de la passerelle de paiement crypto Acteurs majeurs

Coinbase

Paypal

Coingate

Coinsetter

BitPay

Avalon

BitcoinX

Nvidia

ATI

Bitcoin Foundation

Spectrocoin

CoinPayments

Blockonomics