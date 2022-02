Popularité croissante des activités de plein air et de camping pour offrir des opportunités de croissance au marché des centrales électriques portables en 2021-2028

Selon notre dernière étude de marché sur « Prévisions du marché des centrales électriques portables jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type, capacité, application et type de batterie», le marché était évalué à 211,03 millions de dollars américains en 2021 et est projeté atteindre 295,91 millions de dollars d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 4,9 % de 2021 à 2028.

Le camping devient une activité de loisir populaire aux États-Unis, et plus de 40,5 millions de personnes ont participé à ces activités en 2016. Ce nombre englobe les voyageurs qui campent dans des voitures et des tentes, des véhicules récréatifs et des arrière-cours. Une centrale électrique portable peut être utilisée pour alimenter un mini-réfrigérateur afin de conserver la fraîcheur de la viande et des fruits de mer et d’éclairer le camping. Selon le North American Camping Report de 2019, le nombre annuel de foyers de campeurs aux États-Unis a augmenté de 7 millions depuis 2014, et le pourcentage de personnes préférant les activités de camping a augmenté de 72 %. En plus du nombre croissant de nouveaux campeurs, 38 % de la population de la génération X et 32 % des milléniaux ont commencé à faire du camping régulièrement. Selon Tourism Research Australia, le tourisme total en 2019 représentait 152 milliards de dollars américains, qui comprend des tournées nationales et étrangères. Les personnes visitant des hôtels, des motels et des centres de villégiature représentaient 24 % des visiteurs en Australie, suivis de ceux qui faisaient du caravaning et du camping, qui représentaient 14 %. Selon Eurostat, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Italie et les Pays-Bas représentent les deux tiers de tous les campings européens. Les demandes d’ordinateurs portables, de téléphones portables, de phares de trekking rechargeables, de lampes de camping, de réfrigérateurs et de sacs à dos plus frais augmentent avec une envie chez les milléniaux de rester connectés au monde réel pendant le camping. Tous ces appareils nécessitent de l’énergie pour fonctionner, ce qui justifie le potentiel des centrales électriques portables. L’Italie et les Pays-Bas représentent les deux tiers de tous les campings européens. Les demandes d’ordinateurs portables, de téléphones portables, de phares de trekking rechargeables, de lampes de camping, de réfrigérateurs et de sacs à dos plus frais augmentent avec une envie chez les milléniaux de rester connectés au monde réel pendant le camping. Tous ces appareils nécessitent de l’énergie pour fonctionner, ce qui justifie le potentiel des centrales électriques portables. L’Italie et les Pays-Bas représentent les deux tiers de tous les campings européens. Les demandes d’ordinateurs portables, de téléphones portables, de phares de trekking rechargeables, de lampes de camping, de réfrigérateurs et de sacs à dos plus frais augmentent avec une envie chez les milléniaux de rester connectés au monde réel pendant le camping. Tous ces appareils nécessitent de l’énergie pour fonctionner, ce qui justifie le potentiel des centrales électriques portables.

Dans les régions éloignées des pays en développement, les réseaux centralisés traditionnels sont incapables de répondre à temps aux besoins en électricité de base et rentables. Le potentiel des systèmes électriques distants et dispersés pour fournir de l’électricité à travers le monde soutient la croissance du marché des centrales électriques portables dans les pays en développement. Préoccupations concernant le CO 2 et les émissions de gaz à effet de serre ont attiré des investissements mondiaux considérables dans la production d’énergie renouvelable. Les centrales électriques portables sont fréquemment utilisées pour stocker l’énergie renouvelable et fournir de l’électricité en cas de besoin. Ainsi, le marché mondial des centrales électriques portables devrait croître au cours de la période de prévision en raison des transformations technologiques dans la production d’énergie renouvelable. L’entrée CA et la prise USB de la centrale électrique portable constituent une source d’alimentation fiable. De plus, les centrales électriques gagnent en popularité car leur portée peut être étendue à des endroits éloignés. En conséquence, un grand nombre de clients sont prêts à investir dans une centrale électrique portable à usage personnel, ce qui fait progresser le marché des centrales électriques portables.

Midland Radio Corporation; ALLPOWERS Industrial International Co., Ltd. ; Charge Tech ; ÉcoFlow ; Drow Enterprise Co., Ltd. ; Duracell Inc. ; objectif zéro ; Jackery Inc. ; SHENZHEN CHAFON TECHNOLOGY CO., LTD ; Lion Energy LLC ; et Hyundai Power Products font partie des acteurs clés présentés lors de l’étude du marché des centrales électriques portables. En outre, plusieurs autres acteurs importants du marché ont été étudiés et analysés au cours de cette étude de marché pour obtenir une vue holistique du marché mondial et de son écosystème.

Le marché mondial des centrales électriques portables est segmenté en fonction du type, de la capacité, de l’application, de la batterie et de la géographie. Selon le type, le marché est divisé en énergie directe et énergie solaire. Sur la base de la capacité, le marché est segmenté en moins de 500 Wh, 500 à 1 500 Wh et au-dessus de 1 500 Wh. Par application, le marché mondial des centrales électriques portables est segmenté en alimentation de secours, alimentation hors réseau et autres. En fonction du type de batterie, le marché est divisé en plomb-acide scellé et lithium-ion.

Marché des centrales électriques portables – par géographie, 2020



Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des centrales électriques portables

Les fabricants européens de centrales électriques portables ont connu une baisse de la demande de toute l’Europe. L’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, la Russie, la France et l’Espagne sont parmi les pays les plus touchés en raison des restrictions et limitations respectives. Les fabricants européens de produits électroniques ont observé et connaissent également des moments difficiles pour fournir leurs produits en quantités adéquates à leurs clients respectifs en raison de la perturbation importante de la chaîne d’approvisionnement en matières premières.

Les fabricants de composants électroniques ou de batteries connaissent un retard de deux semaines ou plus dans la réception des matières premières, ce qui pousse les fabricants à ralentir le rythme de production et affiche la tendance à la baisse de la génération de revenus. Avec la fermeture des frontières et les restrictions sur les vols internationaux, les déplacements des touristes ont considérablement diminué. Avec la fermeture temporaire des lieux touristiques, la sortie des Européens et des touristes internationaux a drastiquement diminué. Selon le rapport annuel 2021 sur les tendances économiques réalisé par le Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC), le secteur du voyage et du tourisme en Europe a subi des pertes drastiques depuis mars 2020. Cela a eu un impact négatif sur la demande de centrales électriques portables nécessaires lors des sorties et pendant les expéditions. . En outre, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne,

Aperçu du marché des centrales électriques portables :

L’utilisation croissante des centrales électriques portables pendant les pannes de courant stimule la croissance du marché Les pannes de courant ont de graves conséquences économiques et sociales sur les communautés du monde entier, en particulier dans les pays en développement. Le mode de vie moderne des gens et l’utilisation croissante des appareils grand public sont les principales raisons de la dépendance croissante à l’énergie. La dépendance à l’électricité limite les tolérances sociétales aux pannes de courant, soulignant la nécessité d’améliorer la résilience du réseau électrique face aux catastrophes naturelles. Bien que les pannes soient des événements à faible probabilité, même un événement extrême peut être désastreux pour les systèmes d’infrastructure. Les tempêtes et les conditions météorologiques intenses telles que les fortes rafales, la chaleur torride ou la pluie verglaçante sont les causes les plus courantes de pannes de courant. De plus, certaines pannes, telles que les pannes de courant et les baisses de tension, se produisent également lorsqu’il n’y a pas assez de puissance pour faire fonctionner le système électrique. Les pannes de courant sont susceptibles de se produire dans des endroits qui ne disposent pas de l’infrastructure de services publics nécessaire pour desservir une zone densément peuplée. Les États-Unis ont signalé 1,33 milliard d’heures de pannes de courant en 2020, en hausse de 73 % par rapport à 2019. Bien que le nombre de personnes touchées par des pannes varie chaque année, il augmente régulièrement. En 2020, malgré les heures d’interruption plus longues, les pannes totales représentaient moins de 1 % des heures totales des clients. Ainsi, pour éviter les pertes dues aux coupures de courant, la demande en centrales électriques portables augmente avec le temps. en hausse de 73 % par rapport à 2019. Bien que le nombre de personnes touchées par des pannes varie chaque année, il augmente régulièrement. En 2020, malgré les heures d’interruption plus longues, les pannes totales représentaient moins de 1 % des heures totales des clients. Ainsi, pour éviter les pertes dues aux coupures de courant, la demande en centrales électriques portables augmente avec le temps. en hausse de 73 % par rapport à 2019. Bien que le nombre de personnes touchées par des pannes varie chaque année, il augmente régulièrement. En 2020, malgré les heures d’interruption plus longues, les pannes totales représentaient moins de 1 % des heures totales des clients. Ainsi, pour éviter les pertes dues aux coupures de courant, la demande en centrales électriques portables augmente avec le temps.

