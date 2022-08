Revenus du marché du polyphénylène, lancements de produits, analyse des parts régionales et amp; Prévisions jusqu’en 2027

Reports and Data estime que le paysage concurrentiel mondial du polyphénylène est très fragmenté avec de nombreux acteurs opérant à l’échelle mondiale et régionale. Les principales entreprises du marché sont engagées dans des fusions et acquisitions, des coentreprises, des collaborations et des lancements de produits pour obtenir une croissance robuste des revenus au cours de la période de prévision. Le rapport considère 2020-2021 comme années historiques, 2020 comme année de référence et 2022-2027 comme période de prévision. Le rapport propose le TCAC et la taille du marché pour le polyphénylène mondial au cours de la période de prévision.

Le rapport offre également des informations clés sur les principales entreprises opérant sur le marché, leur part de marché et leur position mondiale, ainsi que leur portefeuille de produits et leurs avancées. Les principales entreprises du marché sont Tosoh Corporation, Toray Industries, Solvay, Kureha Corporation, DIC Corporation, Celanese Corporation, LG Chem, Saudi Arabia Basic Industries Corporation (SABIC), Ensigner et China Lumena New Material, entre autres.

Présentation du polyphénylène :-

Le marché du polyphénylène devrait croître à un taux de 7,1 % en termes de valeur, passant de 3,58 milliards USD en 2019 pour atteindre 6,36 milliards USD d’ici 2027. Le polyphénylène (tel que l’oxyde de polyphénylène/éther de polyphénylène (PPO)/(PPE) et le Le sulfure (PPS)) est une sorte de plastique technique et devrait connaître une demande importante de la part des secteurs de l’automobile, de l’électricité et de l’électronique. Le sulfure de polyphénylène (PPS) offre des avantages exceptionnels, notamment la résistance chimique, la résistance aux hautes températures, la stabilité dimensionnelle, la mobilité et les caractéristiques électriques.

Les polyphénylènes sont un type de macromolécules composées de noyaux aromatiques benzénoïdes, qui sont directement reliés les uns aux autres par des liaisons C – C. Il est formulé en utilisant diverses méthodes, comme la condensation du p-dichlorobenzène en utilisant la réaction de Wurtz-Fittig.

Différents facteurs de marché soutiennent l’expansion du marché. L’un des facteurs notables à cet égard est l’accent continu mis sur les activités de R&D. L’accent mis sur ces activités a abouti à l’identification d’un membre de ce polymère, le poly(p-phénylène) (PPP 1). Il peut être transformé en conducteur électrique à partir d’un isolant électrique à l’aide d’un dopage avec des donneurs ou des accepteurs d’électrons. Diverses caractéristiques de ce polymère ont entraîné une augmentation dans différentes industries d’utilisateurs finaux. Certaines des caractéristiques mentionnées de ce polymère sont une excellente résistance à la chaleur ayant une température de décomposition de 400°C.

Aux fins du présent rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial du polyphénylène en fonction du type, de l’application et de la région :

Type Perspectives (Volume, Kilo Tonnes ; 2017-2027 et Chiffre d’affaires, Millions USD ; 2017-2027)

Oxyde de polyphénylène/éther de polyphénylène (PPO)/(EPI)

Sulfure de polyphénylène (PPS)

Les autres

Perspectives du type d’utilisateur final (volume, kilotonnes ; 2017-2027 et revenus, millions USD ; 2017-2027)

Industriel

Automobile

Revêtements

Électrique et Électronique

Les autres

Perspectives du type d’application (volume, kilotonnes ; 2017-2027 et revenus, millions USD ; 2017-2027)

Sac à filtre

Matériaux composites

Lubrifiants haute performance

Plastiques techniques

Les autres

Principaux marchés régionaux couverts dans le rapport :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Italie, Royaume-Uni, Allemagne, France, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, Pérou, reste de l’Amérique latine)

Questions clés auxquelles répond le rapport :

Quelle est la croissance attendue d’une année sur l’autre du polyphénylène au cours de la période de prévision ?

Quelles tendances clés devraient influencer la croissance des revenus du marché à l’avenir?

Quelle région devrait représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision ?

Quelles entreprises clés sont présentées dans le rapport ?

