La taille du marché des diagnostics au point de service (PoC) devrait atteindre 66,72 milliards USD d’ici 2028 | Rapports et données

Le du marché des diagnostics au point de service (PoC) devrait atteindre 66,72 milliards USD d’ici 2028 à un TCAC de 10,70 %, selon un nouveau rapport de Reports and Data. La croissance des revenus du marché est attribuée à la croissance rapide de la population gériatrique, à l’augmentation de la prévalence des maladies cibles dans le monde, à l’augmentation du fardeau des maladies infectieuses telles que le COVID-19 et aux avancées technologiques dans les dispositifs de diagnostic au point de service. L’utilisation intensive des diagnostics au point de service pour les soins à domicile, la demande croissante de résultats de diagnostic rapides et précis, l’augmentation des cas de COVID-19 dans le monde et l’augmentation des volumes de tests de diagnostic moléculaires et d’anticorps au point de service sont les autres principaux facteurs responsables de la croissance du marché mondial des diagnostics au point de service (PoC).

Les dispositifs de diagnostic au point de service sont largement utilisés dans les établissements de santé et les établissements de soins à domicile pour obtenir des résultats de diagnostic des patients. Ces appareils fournissent une rétroaction rapide sur divers tests médicaux et permettent aux professionnels de la santé d’obtenir des résultats de diagnostic précis et de qualité laboratoire en temps réel. Les principaux avantages des diagnostics au point de service sont une prise de décision rapide, des temps opératoires réduits, un temps de soins postopératoires réduit, un nombre accru de visites en clinique externe et des risques moindres de contamination antimicrobienne. Ce type de diagnostic aide les médecins à mieux diagnostiquer et surveiller l’état d’un patient et sa réponse au traitement.

Les principales entreprises présentées dans le rapport incluent :

Roche Diagnostics, Siemens Healthineers, Danaher Corporation, Becton Dickinson and Company, Abbott Laboratories, Quidel Diagnostics, Chembio Diagnostics, EKF Diagnostics, Trinity Biotech et Fluxergy

Quelques points saillants du rapport :

Selon le type de produit, le segment des produits de test cardiométabolique représentait la plus grande valeur marchande de 5 411,7 millions de dollars en 2020. La prévalence croissante des troubles cardiovasculaires dans le monde et l’augmentation de l’offre de produits cardiométaboliques sont les principaux moteurs de la croissance de ce segment.

Sur la base de la plate-forme, le segment des diagnostics moléculaires devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance de ce segment est principalement soutenue par l’épidémie de COVID-19, l’augmentation des volumes de tests COVID-19 et les avancées technologiques dans les produits de diagnostic moléculaire au point de service.

Sur la base du mode de prescription, le segment des tests sur prescription, qui détenait la plus grande part de marché en 2020, devrait afficher le taux de croissance des revenus le plus élevé au cours de la période de prévision.

Parmi les marchés régionaux, le marché nord-américain des diagnostics au point de service (PoC) devrait représenter la plus grande part de marché de 41,1% au cours de la période de prévision, en raison de la prévalence croissante des maladies chroniques et aiguës, de l’augmentation des cas de maladies infectieuses, de l’émergence des dispositifs de diagnostic avancés au point de service et l’augmentation des approbations de la FDA pour les nouveaux produits.

Le marché Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. Les investissements gouvernementaux croissants dans le développement des infrastructures de santé dans la région et l’augmentation des initiatives stratégiques entreprises par les principaux acteurs du marché en Asie-Pacifique devraient stimuler la croissance du marché en Asie-Pacifique.

De plus, le rapport consiste en une analyse détaillée de la segmentation du marché du diagnostic au point de service (PoC) en fonction des types de produits et(PoC) –

produit (chiffre d’affaires, milliards USD;

) type service du

Perspectives 2020-2028 /test Produits de test HBA1C Produits de test des

maladies infectieuses Produits de test grippe Produits de test du VIH Produits de test hépatite C Produits de test maladies sexuellement transmissibles (MST) Produits de test des infections nosocomiales (HAI) Produits de test des infections respiratoires Produits de test des maladies tropicales Autres produits de test des maladies infectieuses

Coagulation Produits de test

PT/INR Produits de test

Temps de coagulation activé (ACT/APTT) Test Pr oduits

grossesse et de fertilité Produits de

grossesse Produits de test

fertilité Produits de test

de marqueurs tumoraux/cancer Produits de

test d’analyse d’urine Produits de test

cholestérol Produits de test d’

hématologie Produits de test

de toxicomanie Produits de test d’

occultisme fécal

Autres

Perspectives de la plate-forme (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2020-2028)

moléculaire

agglutination

Biocapteurs

Microfluidique

flux latéral

Phase

solide

Diagnostic

Bandelettestests basés sur les tests

OTC

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2020-2028)

Hôpitaux/Centres de soins intensifs Centres

de diagnostic professionnels

santé ambulatoires et ambulatoires

Laboratoires cliniques Laboratoires de

recherche

Soins à domicile

Autres

L’analyse régionale par pays couvre :

Amérique du Nord

Europe

Asie Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

