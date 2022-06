Pliez la taille du marché des distributeurs de serviettes en papier pour atteindre une nouvelle croissance lucrative d’ici 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des distributeurs d’essuie -mains pliés devrait croître à un TCAC de 5,7 % de 2022 à 2030 . Ces appareils sont couramment rencontrés dans les toilettes publiques, où ils donnent des essuie-mains pour le séchage des mains. Ils peuvent également être utilisés dans des endroits qui nécessitent des essuie-mains jetables, tels que les cuisines et les hôpitaux.

Le marché mondial des distributeurs de serviettes en papier pliées connaît une croissance rapide ces dernières années et devrait se développer à un rythme élevé au cours de la période de prévision. Des facteurs tels que l’évolution des modes de vie, l’amélioration du niveau de vie et une population croissante soucieuse de sa santé contribuent tous à une forte croissance des revenus.

Le marché des distributeurs d’essuie-mains pliés devrait augmenter en raison du besoin croissant d’hygiène et de propreté dans le monde. L’augmentation du revenu disponible et l’évolution de leurs modes de vie devraient stimuler la demande de distributeurs d’essuie-mains pliés dans un proche avenir. Les installations commerciales telles que les restaurants, les hôtels, les hôpitaux et les bureaux devraient stimuler la demande sur le marché des distributeurs de serviettes en papier pliées.

Un appareil de cuisine qui distribue des lingettes humides ou des torchons est un distributeur mural de serviettes en papier pliées. C’est un équipement de cuisine nécessaire qui permet d’économiser de l’espace sur le comptoir tout en réduisant les risques de déversement d’eau. En raison de son utilisation croissante parmi les consommateurs domestiques et les secteurs commerciaux tels que les hôtels, les restaurants et les hôpitaux, le produit a connu une croissance considérable de la demande au cours des dernières années.

Demandez un exemple de rapport ici : https://www.marketstatsville.com/request-sample/fold-paper-towel-dispenser-market

De plus, la région Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé de 2022 à 2030. En raison de l’augmentation des investissements des fabricants et des distributeurs et de la sensibilisation croissante aux conditions d’hygiène. En outre, la hausse du revenu disponible devrait stimuler encore plus la demande de produits.

Portée du marché Distributeur de serviettes en papier pliées

L’étude classe le marché des distributeurs d’essuie-mains pliés en fonction du produit, du type de pli, du type de montage, de l’utilisateur final, des capteurs et de la région .

Par perspectives de produit ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Distributeurs de serviettes en papier de comptoir

Distributeurs muraux de serviettes en papier pliées

Distributeurs de serviettes en papier encastrés

Distributeurs de serviettes en papier à tirage central

Distributeurs de serviettes en papier à levier/manivelle

Les autres

Par type de pli Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Pliage en C/pliage en M

Rouleaux

Par type de montage Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Monté en surface

Comptoir

Rapport d’achat direct : https://www.marketstatsville.com/buy-now/fold-paper-towel-dispenser-market?opt=2950

Par perspectives de l’utilisateur final ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Résidentiel

Commercial Soins de santé Hospitalité Éducation Gouvernement & Défense Les autres

Industriel

Par capteurs Outlook (ventes, millions USD, 2017-2030)

Capteur infrarouge

Capteur LIDAR

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Slovénie Slovaquie les Pays-Bas Belgique Norvège Danemark République tchèque Suède Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Viêt Nam Les Philippines Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. : https://www.marketstatsville.com/table-of-content/fold-paper-towel-dispenser-market

Le segment de la santé devrait représenter la plus grande part de marché en 2021

Par utilisateurs finaux, le marché est segmenté en résidentiel, commercial et industriel. De plus, le segment commercial est divisé en soins de santé, hôtellerie, éducation, gouvernement et défense, et autres. Le segment de la santé représentait la part de marché la plus élevée en 2021. Le produit est largement utilisé dans les hôpitaux car il aide à maintenir la propreté et l’hygiène. Les hôpitaux sont l’une des applications essentielles puisque des personnes de tous horizons se rendent pour des soins médicaux, ce qui nécessite l’utilisation de papier hygiénique, ce qui entraîne un besoin accru de distributeurs de serviettes en papier pliées sur ce site.

Description de la demande de rapport : https://www.marketstatsville.com/fold-paper-towel-dispenser-market

Acteurs clés du marché sur le marché des distributeurs de serviettes en papier pliées