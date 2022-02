Pleins feux sur le marché nord-américain des implants dentaires et des prothèses 2022-2029 | Principaux acteurs clés – Dentium USA, Danaher, Henry Schein

Aperçu du marché des implants et prothèses dentaires en Amérique du Nord :

Le marché nord-américain des implants dentaires et des prothèses devrait connaître une croissance du marché à un taux de 5,77 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, une ou plusieurs dents artificielles seront soutenues par des implants dentaires. C’est une broche en titane qui, si elle glisse, peut arracher la racine de votre dent. Elle est placée dans l’os de la mâchoire, tout comme la base de la dent, et la prothèse dentaire est un implant dentaire qui remplace la dent perdue et ferme l’espace entre les dents. Les couronnes, les appareils orthodontiques, les prothèses dentaires, les ponts et les facettes sont des exemples d’appareils dentaires qui peuvent être installés partiellement ou de façon permanente sur le visage.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché des implants et prothèses dentaires en Amérique du Nord sont l’augmentation du secteur de l’aviation, l’augmentation de l’incidence des troubles dentaires tels que l’édentement, les caries dentaires et d’autres maladies parodontales, l’augmentation de la demande de produits cosmétiques industrie.

Le marché nord-américain des implants dentaires et des prothèses est segmenté en fonction du matériau, de l’étape, du type de produit, du prix, de la conception, du type et du type d’installation. Le marché des implants dentaires et des prothèses couvre une estimation de marché de segment distinctif, à la fois en volume et en valeur, couvre également les données des clients de diverses entreprises, ce qui est impératif pour les fabricants.

Sur la base du matériau, le marché nord-américain des implants dentaires et des prothèses est segmenté en titane , zirconium, PFM et toutes les céramiques.

Sur la base du stade, le marché nord-américain des implants dentaires et des prothèses est segmenté en stade WO et en une seule étape.

Sur la base du type de produit, le marché nord-américain des implants et prothèses dentaires est segmenté en implants dentaires, prothèses dentaires, facettes, inlays et onlays, couronnes, ponts, prothèses dentaires et piliers.

Sur la base du prix, le marché nord-américain des implants dentaires et des prothèses est segmenté en implants haut de gamme, implants de valeur et implants à prix réduit.

Sur la base de la conception, le marché nord-américain des implants dentaires et des prothèses est segmenté en implants dentaires coniques et implants dentaires à parois parallèles.

Sur la base du type, le marché nord-américain des implants dentaires et des prothèses est segmenté en implants dentaires en forme de racine et en implants dentaires en forme de plaque.

Sur la base du type d’établissement, le marché nord-américain des implants dentaires et des prothèses est segmenté en hôpitaux et cliniques, laboratoires dentaires et autres établissements.

En termes d’analyse géographique, le Mexique devrait observer une croissance importante du marché nord-américain des implants dentaires et des prothèses en raison de l’augmentation du tourisme médical.

Top Leading Key in Players North America Dental Implants and Prosthetics Market : Avinent Implant System SLU, Shofu Dental India, DentiumUSA, Southern Implants, Accelmed Partners, Dyna Dental Engineering, MIS IMPLANTS TECHNOLOGIES LTD., Institut Straumann AG, Dentsply Sirona, Zimmer Biomet, Danaher, Henry Schein, Inc., Merz Dental GmbH, Thommen Medical AG, KYOCERA Corporation et BEGO Bremer Gold Wilh. Herbst GmbH & Co. KG. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les principales stratégies adoptées par les principaux acteurs.

Segment régional: le rapport sur le marché des implants dentaires et des prothèses est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, une part de marché (%) et un taux de croissance (%) des implants dentaires et des prothèses dans ces régions, de 2013 à 2025 (prévisions), couvrant : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient & Afrique et Amérique du Sud

Cette étude répond aux questions clés ci-dessous :

1 Quelle sera la taille du marché en 2029 ?

2 Quels sont les facteurs clés qui animent le marché Implants dentaires et prothèses en Amérique du Nord?

3 Quels sont les défis à la croissance du marché ?

4 Qui sont les principaux acteurs du marché Implants dentaires et prothèses ?

5 Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les principaux acteurs ?

Principaux faits saillants de TOC: marché nord-américain des implants dentaires et des prothèses

1 Aperçu du marché des implants dentaires et des prothèses en Amérique du Nord

2 Concours sur le marché des implants dentaires et des prothèses en Amérique du Nord par les fabricants

3 Implants dentaires et prothèses en Amérique du Nord Capacité, production, revenus (valeur) par région (2022-2029)

4 Fourniture d’implants dentaires et de prothèses en Amérique du Nord (production), consommation, exportation, importation par région (2022-2029)

5 Production d’implants dentaires et de prothèses en Amérique du Nord, revenus (valeur), tendance des prix par type

6 Analyse du marché des Implants dentaires et prothèses en Amérique du Nord par application

7 profils / analyse des fabricants d’implants et de prothèses dentaires en Amérique du Nord

8 Analyse des coûts de fabrication des implants dentaires et des prothèses

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

11 Analyse des facteurs d’effet de marché

12 Prévisions du marché des Implants dentaires et prothèses en Amérique du Nord (2022-2029)

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Annexe

