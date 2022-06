Pleins feux sur le marché des tests de naissance prématurée et de rupture prématurée des membranes (PROM) 2022-2029 | BD, GE, CooperSurgical, FUJIFILM

Aperçu du marché mondial des tests de naissance prématurée et de rupture prématurée des membranes (PROM):

Les informations sur le marché et l'analyse de marché sur l'industrie des soins de santé, mises à disposition sur le marché des tests de naissance prématurée et de rupture prématurée des membranes (PROM). Le rapport de recherche repose sur une analyse SWOT sur laquelle les entreprises peuvent compter en toute confiance. Cette étude de marché souligne les mouvements des principaux acteurs du marché tels que les lancements de produits, les coentreprises, les développements, les fusions et les acquisitions qui affectent le marché et le secteur de la santé dans son ensemble et affectent également les valeurs des ventes, des importations, des exportations, des revenus et du TCAC.

Le marché mondial des tests de naissance prématurée et de rupture prématurée des membranes (PROM) devrait croître à un TCAC de 4,20 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Selon une étude de marché, la rupture prématurée des membranes (PROM) est une rupture (ouverture) des membranes (sac amniotique) avant le début du travail. La PROM est connue sous le nom de rupture prématurée des membranes avant terme si elle survient avant 37 semaines de grossesse (PPROM). La PROM survient dans environ 8 à 10 % de toutes les grossesses. La RPMAT (naissance prématurée avant 37 semaines) représente entre un quart et un tiers de toutes les naissances prématurées.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des tests de naissance prématurée et de rupture prématurée des membranes (PROM) sont l’augmentation du nombre de naissances prématurées dans les économies développées et émergentes, l’amélioration de l’accès aux installations de soins néonatals et maternels avancés et l’introduction de nouveaux produits de diagnostic au point de service.

Le marché mondial des tests de naissance prématurée et de rupture prématurée des membranes (PROM) est segmenté en fonction du type, de l’application et de la région.

Sur la base du type de test, le marché des tests de naissance prématurée et de rupture prématurée des membranes (PROM) est segmenté en examen pelvien, échographie, marqueurs biochimiques, surveillance utérine, test de nitazine, test de fougère et mise en commun.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des tests de naissance prématurée et de rupture prématurée des membranes (PROM) est segmenté en hôpitaux et laboratoires cliniques.

En termes d’analyse géographique, l’Amérique du Nord domine le marché des tests de naissance prématurée et de rupture prématurée des membranes (PROM) en raison de l’augmentation des cas de grossesses chez les femmes de plus de 35 ans, ainsi que d’une infrastructure bien développée pour gérer -Grossesses à risque. La région APAC devrait dominer le marché mondial de l’étalonnage des dispositifs médicaux au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation de la population dans des pays comme l’Inde et la Chine.

Le rapport d'analyse du marché des tests de naissance prématurée et de rupture prématurée des membranes (PROM) présente les profils d'entreprise, les spécifications des produits, la capacité, la valeur de production et les parts de marché de chaque entreprise pour la période de prévision 2022-2029.

Objectifs du marché mondial des tests de naissance prématurée et de rupture prématurée des membranes (PROM):

1 Fournir des informations détaillées sur les facteurs clés (moteurs, contraintes, opportunités et défis spécifiques à l’industrie) influençant la croissance du marché Test de naissance prématurée et de rupture prématurée des membranes (PROM)

2 Analyser et prévoir la taille du marché des tests de naissance prématurée et de rupture prématurée des membranes (PROM), en termes de valeur et de volume

3 Analyser les opportunités sur le marché des tests de naissance prématurée et de rupture prématurée des membranes (PROM) pour les parties prenantes et fournir un paysage concurrentiel du marché

4 Définir, segmenter et estimer le marché des tests de naissance prématurée et de rupture prématurée des membranes (PROM) en fonction du type de dépôt et de l’industrie d’utilisation finale

5 Pour profiler stratégiquement les acteurs clés et analyser de manière approfondie leurs parts de marché et leurs compétences de base

6 Analyser stratégiquement les micromarchés en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives et la contribution au marché total

7 Prévoir la taille des segments de marché, en termes de valeur, par rapport aux principales régions, à savoir l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud

8 Suivre et analyser les développements concurrentiels, tels que les développements de nouveaux produits, les acquisitions, les expansions, les partenariats et les collaborations sur le marché des tests de naissance prématurée et de rupture prématurée des membranes (PROM)

Les principaux fabricants clés sont : CooperSurgical, Inc., Medtronic, Fisher & Paykel Healthcare Limited, FUJIFILM Holdings Corporation, Nonin, Getinge AB, General Electric, Koninklijke Philips NV, Dragerwerk AG & Co. KGaA, Natus Medical Incorporated, miracradle, Inspiration Healthcare Group plc, Abbott, Analogic Corporation, Atom Medical Corp., Arjo, BD, Hamilton Medical, Masimo, Medela AG et NIHON KOHDEN COPORATION. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les stratégies clés adoptées par les grands acteurs.

Segment régional : ce rapport est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, une part de marché (%) et un taux de croissance (%) des tests de naissance prématurée et de rupture prématurée des membranes (PROM) dans ces régions, de 2013 à 2029 (prévisions ), couvrant : l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud

Marché mondial des tests de naissance prématurée et de rupture prématurée des membranes (PROM): table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial des tests de naissance prématurée et de rupture prématurée des membranes (PROM) par région

5 Analyse du marché mondial des tests de naissance prématurée et de rupture prématurée des membranes (PROM) par type

6 Analyse du marché mondial des tests de naissance prématurée et de rupture prématurée des membranes (PROM) par applications

7 Analyse du marché mondial des tests de naissance prématurée et de rupture prématurée des membranes (PROM) par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial des tests de naissance prématurée et de rupture prématurée des membranes (PROM)

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial des tests de naissance prématurée et de rupture prématurée des membranes (PROM) 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

