Pleins feux sur le marché des foyers de soins infirmiers et des établissements de soins de longue durée 2022-2029 | Principaux acteurs clés – Allscripts, Cerner, CVS Health, Omnicell

Aperçu du marché mondial des maisons de soins infirmiers et des établissements de soins de longue durée:

Les principaux objectifs du rapport complet sur le marché des foyers de soins infirmiers et des établissements de soins de longue durée peuvent être énumérés comme suit; 1. Identifier les raisons de l’échec d’un produit déjà sur le marché. 2. Découvrez les meilleures méthodes de distribution des produits aux consommateurs. 3. Connaître les types de consommateurs et leurs motivations d’achat. 4. Reconnaître les opinions et obtenir des suggestions d’amélioration d’un produit par les consommateurs. 5. Mesurez la force et la faiblesse des concurrents. 6. Connaître les dimensions des problèmes de marketing. 7. Estimez la part de marché d’une entreprise. 8. Calculez le volume probable des ventes d’une entreprise. De cette manière, le rapport sur le marché des maisons de soins infirmiers et des établissements de soins de longue durée est organisé de manière appropriée avec une énorme quantité de données de marché pour aider les entreprises à réussir.

Une méthodologie de recherche solide utilisée dans le rapport sur le marché des maisons de soins infirmiers et des établissements de soins de longue durée de classe mondiale comprend des modèles de données qui incluent un aperçu et un guide du marché, une grille de positionnement des fournisseurs, une analyse de la chronologie du marché, une grille de positionnement de l’entreprise, une analyse de la part de marché de l’entreprise, des normes de mesure, analyse de haut en bas et analyse de la part des fournisseurs. Les entreprises peuvent obtenir des détails sur les moteurs du marché et les contraintes du marché qui les aident à présumer de la réduction ou de l’augmentation de la production d’un produit particulier. La part de marché des principaux concurrents au niveau mondial est étudiée en tenant compte de domaines clés tels que l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud dans ce rapport d’étude de marché sur les maisons de soins infirmiers et les établissements de soins de longue durée.

Le marché mondial des maisons de soins infirmiers et des établissements de soins de longue durée devrait croître à un TCAC de 6,80 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, le logiciel de soins de longue durée est le type de service / solution technologique utilisé pour répondre aux besoins non cliniques et cliniques des patients et des prestataires de soins de santé dans les soins à domicile, les hôpitaux, les établissements de soins infirmiers et plusieurs autres domaines de prestation de soins de santé. . Ces services offrent une meilleure efficacité et une facilité d’exploitation dans la fourniture des établissements de santé, réduisant ainsi les coûts des soins de santé et atteignant l’efficacité.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des maisons de soins infirmiers et des établissements de soins de longue durée sont l’augmentation des investissements en capital-risque, la pénurie de personnel infirmier et de médecins, les réformes des soins de santé, les initiatives gouvernementales, l’adoption croissante de logiciels de soins de longue durée dans les maisons de soins infirmiers. , fournisseur d’établissements de soins palliatifs, entre autres dans le monde entier et sensibilisant de plus en plus aux nombreuses fonctionnalités associées aux logiciels telles que la conformité et la sécurité, la base de données centralisée, la gestion du personnel, le marketing et la gestion de la relation client.

Le marché mondial des maisons de soins infirmiers et des établissements de soins de longue durée est segmenté en fonction du produit et du mode de livraison.

Sur la base du produit, le marché des maisons de retraite et des établissements de soins de longue durée est segmenté en EHR, eMAR et gestion de la paie

Basé sur le mode de livraison, le marché des maisons de retraite et des établissements de soins de longue durée est segmenté en Web, sur site et dans le cloud.

En termes d’analyse géographique, l’APAC domine le marché des maisons de retraite et des établissements de soins de longue durée en raison de la sensibilisation croissante, de l’amélioration rapide des infrastructures de soins de santé et des investissements massifs réalisés par certains acteurs majeurs dans des pays tels que l’Inde et la Chine dans cette région. L’Amérique du Nord et l’Europe sont les régions attendues en termes de croissance dans les maisons de repos et les établissements de soins de longue durée.

Objectifs du marché mondial des foyers de soins infirmiers et des établissements de soins de longue durée:

1 Fournir des informations détaillées sur les facteurs clés (moteurs, contraintes, opportunités et défis spécifiques à l’industrie) influençant la croissance du marché des maisons de soins infirmiers et des établissements de soins de longue durée

2 Analyser et prévoir la taille du marché des maisons de soins infirmiers et des établissements de soins de longue durée, en termes de valeur et de volume

3 Analyser les opportunités sur le marché des maisons de soins infirmiers et des établissements de soins de longue durée pour les parties prenantes et fournir un paysage concurrentiel du marché

4 Définir, segmenter et estimer le marché des maisons de soins infirmiers et des établissements de soins de longue durée en fonction du type de dépôt et de l’industrie d’utilisation finale

5 Pour profiler stratégiquement les acteurs clés et analyser de manière approfondie leurs parts de marché et leurs compétences de base

6 Analyser stratégiquement les micromarchés en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives et la contribution au marché total

7 Prévoir la taille des segments de marché, en termes de valeur, par rapport aux principales régions, à savoir l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud

Suivre et analyser les développements concurrentiels, tels que les développements de nouveaux produits, les acquisitions, les expansions, les partenariats et les collaborations sur le marché des maisons de soins infirmiers et des établissements de soins de longue durée

Les principaux fabricants clés sont : Allscripts, LTCG, Cerner Corporation, Intellitec Solutions, Sunrise Senior Living, Atria Senior Living, Inc., ADL Data Systems, Inc., CVS Health, Omnicell, Inc., Netsmart Technologies, Inc., ResMed, McKesson Corporation, Optimus EMR, PointClickCare, MatrixCare, BlueStrata HER, Kronos Incorporated et autres. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les principales stratégies adoptées par les principaux acteurs.

Segment régional : ce rapport est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, une part de marché (%) et un taux de croissance (%) des maisons de soins infirmiers et des établissements de soins de longue durée dans ces régions, de 2013 à 2029 (prévisions), couvrant : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient & Afrique et Amérique du Sud

