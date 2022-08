Plastic Caps and Closures Market Revenue, Major Players, Consumer Trends, Analysis & Forecast Till 2026

Le marché mondial des bouchons et fermetures en plastique devrait atteindre 58,50 milliards USD d’ici 2026, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Une combinaison de différents facteurs de marché soutient la croissance du marché. L’un des facteurs notables dans ce contexte est l’expansion de l’industrie des boissons et l’augmentation de la concurrence sur le marché entre les acteurs de l’industrie. La concurrence accrue entre les acteurs du marché a entraîné une insistance croissante sur l’image de marque et la différenciation des produits parmi les fabricants d’eau et de boissons conditionnées. En raison de l’attention croissante portée à l’image de marque et à la différenciation des produits, il existe une demande accrue de bouchons et de fermetures en plastique de différentes couleurs et d’un logo d’entreprise modifié, ce qui propulse à son tour la croissance du marché.

L’importance croissante accordée à la santé et à l’hygiène a également entraîné la croissance de l’industrie des articles de toilette. L’expansion de l’industrie des articles de toilette propulse la demande de fermetures et de bouchons en plastique. Les différentes initiatives prises par les acteurs du marché sont un autre facteur notable. Par exemple, Klöckner Pentaplast Group avait conclu une alliance commerciale avec Berry Plastics Group, Inc., un acteur du marché des bouchons et bouchons en plastique. De telles initiatives prises par les acteurs de l’industrie contribuent à soutenir l’expansion du marché.

Les principaux participants comprennent

Amcor,

Berry Global,

Silgan Holdings,

Avoirs de la Couronne,

Béricap,

Groupe RPC,

Systèmes de fermeture internationaux,

Groupe Aptar,

Société Berc,

LLC et Coral Products.

Pour identifier les principales tendances du secteur, cliquez sur le lien ci-dessous : https://www.reportsanddata.com/report-detail/plastic-caps-and-closures-market

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Le marché des bouchons et fermetures en plastique détenait une part de marché de 41,17 milliards USD en 2018 avec un taux de croissance de 4,4% au cours de la période de prévision.

En ce qui concerne le type de produit, le segment des bouchons à vis a généré le chiffre d’affaires le plus élevé de 20,58 milliards USD en 2018 avec le taux de croissance le plus rapide de 5,0 % au cours de la période de prévision. Les revenus générés par le segment des bouchons à vis sont le résultat de son utilisation intensive dans différentes industries en raison de ses caractéristiques telles que la légèreté, la rentabilité, la convivialité, la possibilité d’inviolabilité et la sécurité accrue du produit dans le bouteille.

Dans le contexte des matières premières, le segment HDPE (polyéthylène haute densité) devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 5,1 % au cours de la période de prévision, qui devrait occuper 22,2 % du marché d’ici 2026. Le taux de croissance connu par le Le segment HDPE est attribué à la sensibilisation croissante aux risques environnementaux associés aux plastiques éliminés et à la recyclabilité du HDPE, ce qui contribue à sa popularité croissante.

Dans le contexte de l’utilisation finale, le segment Aliments et boissons détient la plus grande part de marché de 51,0 % en 2018 avec le deuxième taux de croissance le plus élevé de 4,6 % au cours de la période de prévision. La part de marché occupée par le segment des aliments et boissons est le résultat de l’expansion continue de l’industrie des boissons et de la demande croissante pour le secteur de la livraison de nourriture en ligne.

In regards to region, North America holds the second-largest market share of 23.0% in 2018 with a CAGR of 3.5% during the forecast period. Lifestyle changes, the increasing popularity of retail shelf packaging, and rising demand for on-the-go foods are some of the contributing factors for the market share occupied by this region.

For the purpose of this report, Reports and Data have segmented the plastic caps and closures market according to Bottle Type, Product Type, Raw Materials, Technology, End-use, and Region:

To know more about report @ https://www.reportsanddata.com/inquiry-before-buying/1790

Bottle Type Outlook (Volume, Thousand Units; Revenue, USD Billion; 2016-2026)

Glass

Plastic

Product Type Outlook (Volume, Thousand Units; Revenue, USD Billion; 2016-2026)

Dispensing Caps

Screw-On Caps

Flip-top closures

Easy Pull Bottle Cap

Sports cap

Others

Raw Materials Type Outlook (Volume, Thousand Units; Revenue, USD Billion; 2016-2026)

Polypropylene (PP)

HDPE (High-Density Polyethylene)

LDPE (Low-Density Polyethylene)

Others

Technology Type Outlook (Volume, Thousand Units; Revenue, USD Billion; 2016-2026)

Compression Molding

Injection Molding

Post-Mold Tamper-Evident Band

End-use Type Outlook (Volume, Thousand Units; Revenue, USD Billion; 2016-2026)

Foods and Beverages

Personal & Homecare

Pharmaceuticals

Others

Regional Outlook (Volume, Thousand Units; Revenue, USD Billion; 2016-2026)

North America U.S.

Europe UK France

Asia Pacific China India Japan

MEA

Latin America Brazil



.Request a customization of the report @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/1790

About Reports and Data

Reports and Data is a market research and consulting company that provides syndicated research reports, customized research reports, and consulting services. Our solutions purely focus on your purpose to locate, target and analyze consumer behavior shifts across demographics, across industries and help client’s make a smarter business decision. We offer market intelligence studies ensuring relevant and fact-based research across a multiple industries including Healthcare, Technology, Chemicals, Power and Energy. We consistently update our research offerings to ensure our clients are aware about the latest trends existent in the market. Reports and Data has a strong base of experienced analysts from varied areas of expertise.

Contact Us:

John W

Responsable des

rapports et des données sur le développement commercial | Web : www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com