Plans futurs du marché des tests d’agents pathogènes alimentaires 2022 et croissance de l’industrie avec un TCAC élevé par prévision | Valeur marchande avec statut et analyse globale 2022 à 2028 || Plans futurs et croissance de l’industrie avec un TCAC élevé par prévision

Le marché des tests de pathogènes alimentaires enregistre un TCAC substantiel de 7,2 % au cours de la période de prévision 2019-2026. L’augmentation des maladies d’origine alimentaire parmi les populations du monde entier pourrait propulser le marché des agents pathogènes alimentaires à se développer. Le prochain rapport sur le marché contient des données pour les années historiques 2017, l’année de base du calcul est 2018 et la période de prévision est de 2019 à 2026.

Une série d’étapes de collecte, d’enregistrement, d’analyse et d’interprétation des données de marché ont été utilisées pour rendre le rapport sur le marché des tests de pathogènes alimentaires complet. Les données et les informations concernant l’industrie du marché des tests d’agents pathogènes alimentaires proviennent de sources cohérentes telles que les sites Web, les rapports annuels des entreprises, les revues et autres et ont été vérifiées et validées par les experts du marché. Le rapport d’analyse de l’industrie parle du processus de fabrication, du type et des applications. Le rapport contient également la liste des principaux concurrents et leurs mouvements tels que les coentreprises, les acquisitions et les fusions, etc. et direction pour les entreprises et les investisseurs intéressés par ce marché.

Principaux concurrents du marché: marché des tests d’agents pathogènes alimentaires

Quelques-uns des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial des tests de pathogènes alimentaires sont SGS SA, Bureau Veritas SA, Intertek Group Plc, Eurofins Scientific, Merieux NutriSciences Corporation., IFP Institut Fr Produktqualitt GmbH, ALS Limited, Microbac Laboratories, Inc., DNA DIAGNOSTIC A/S, InstantLabs, Neogen Food Safety, 3M, Romer Labs Division Holding GmbH, Merck KGaA, Charm Sciences, Invisible Sentinel, Promega Corporation, QIAGEN, Neogen Corporation entre autres.

