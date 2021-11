Planification en ligne instantanée pour révolutionner le marché de la thérapie par cellules souches

Le marché de la thérapie par cellules souches devrait marquer une croissance stellaire au cours de la période à venir. La situation actuelle appelle à des modèles de soins de santé intégrés propices qui éliminent les intermédiaires pour l’offre de divers produits et services. Les fabricants de médicaments, les systèmes hospitaliers, les PBM (gestionnaires de prestations pharmaceutiques), les distributeurs en gros, les systèmes hospitaliers, les assureurs médicaux et les pharmacies de détail sont tous impliqués dans l’intégration des stratégies de soins de santé. C’est ainsi que fonctionnera la verticale des soins de santé dans la période à venir.

Persistence Market Research (PMR) a publié un nouveau rapport de recherche sur la thérapie par cellules souches canines. Le rapport s’intitule « Marché de la thérapie par cellules souches canines : analyse globale de l’industrie 2016 et prévisions 2017-2026 ». La recherche vétérinaire a été utilisée dans la thérapie régénérative et par cellules souches adultes et a gagné du terrain au cours de la dernière décennie.

Les produits de thérapie par cellules souches canines ont gagné en importance au cours des cinq dernières années et, selon le rapport de recherche susmentionné, le marché de la thérapie par cellules souches canines se développera à un rythme modéré au cours des prochaines années.

Bien que toutes les cellules souches animales ne soient pas approuvées par la FDA, les fabricants de cellules souches vétérinaires et les chercheurs universitaires ont adopté diverses stratégies afin de respecter les approbations réglementaires, de rationaliser et d’accélérer le processus d’examen et d’approbation. Les vendeurs sur le marché se concentrent sans cesse sur la recherche et le développement pour proposer une thérapie autologue avancée, en plus d’acquérir des brevets.

En septembre 2017, VetStem Biopharma, Inc. a reçu un brevet européen accordé à l’Université de Pittsburgh et VetStem a ensuite reçu une licence complète du brevet. Ce brevet couvrira à terme les programmes commerciaux et de développement de produits en cours de VetStem et pourrait également être disponible pour des licences à d’autres sociétés plutôt intéressées par ce domaine.

Les autres sociétés opérant sur le marché mondial de la thérapie par cellules souches canines sont VETherapy Corporation, Aratana Therapeutics, Inc., Regeneus Ltd, Magellan Stem Cells, Animal Cell Therapies, Inc. et Medrego, entre autres.

Selon le rapport Persistence Market Research, le marché mondial de la thérapie par cellules souches canines devrait connaître un TCAC de 4,2% au cours de la période de prévision 2017-2026. En 2017, le marché était évalué à 151,4 millions de dollars américains et devrait atteindre une valorisation de 218,2 millions de dollars américains d’ici la fin de 2026.

La prévalence croissante des maladies chroniques chez les chiens au profit du marché

Les cellules souches adipeuses (ASC) sont les cellules souches adultes les plus répandues et les plus demandées en raison de leur profil d’innocuité, de leur facilité de récolte et d’utilisation et de leur capacité à se distinguer en plusieurs lignées cellulaires. La plupart des premières recherches cliniques se concentrent sur les cellules souches adipeuses pour traiter diverses maladies chroniques telles que l’arthrite, la tendinite, la boiterie et la dermatite atopique chez les chiens.

Un grand domaine d’intérêt en médecine vétérinaire est le traitement de l’arthrose chez les chiens, qui devient plus fréquente avec l’âge. À l’échelle mondiale, plus de 20 % des chiens souffrent d’arthrite, une forme courante de maladie des articulations et de l’appareil locomoteur chez le chien. Sur ces 20 %, seulement 5 % semblent recevoir le traitement.

Cependant, la dysplasie du coude chez le chien a enregistré un taux de prévalence de 64%, la convertissant en une maladie alarmante à traiter en priorité. Ainsi, avec l’augmentation des troubles chroniques chez le chien, la demande de thérapie par cellules souches augmente à un rythme important.

Nature coûteuse de la thérapie pour obstruer la trajectoire de croissance

La nature coûteuse et l’accès limité à la thérapie par cellules souches canines se sont avérées être un obstacle majeur empêchant son adoption généralisée. Les hôpitaux vétérinaires moyens de niveau II et de niveau III manquent d’installations et d’expertise pour effectuer des procédures de cellules souches, ce qui nécessite le renvoi à un hôpital vétérinaire spécialisé avec des vétérinaires experts.

Un médecin vétérinaire qualifié facture des coûts de traitement élevés associés à la thérapie par cellules souches pour les chiens. Généralement, les propriétaires de chiens ont une assurance pour animaux de compagnie qui couvre généralement le coût maximum associé à la thérapie par cellules souches pour traiter la blessure initiale, mais pour les mesures ultérieures en cas de retraitement, les coûts ne sont pas couverts par l’assurance pour animaux de compagnie. La thérapie par cellules souches est donc d’un coût prohibitif pour un grand nombre de propriétaires d’animaux, ce qui met en évidence une contrainte majeure à la croissance du marché. La thérapie par cellules souches est encore à son stade de développement et un résultat de croissance positif pour le marché ne peut pas encore être confirmé.

