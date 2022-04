Pile Driver Taille du marché 2022, estimation de la part, analyse des tendances, demandes futures, prévisions 2030 | (TCAC) de 6,4 %

La taille du marché mondial des conducteurs de pieux était de 1 110,5 millions de dollars américains en 2021. Le marché mondial des conducteurs de pieux devrait atteindre 1 831,0 millions de dollars américains d’ici 2030 en augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,4 % au cours de la période de prévision à partir de 2022. à 2030.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol643

Un batteur de pieux est une machine qui enfonce des pièces structurelles verticales telles que des pieux ou des poteaux dans le sol afin d’établir une fondation pour des bâtiments et d’autres projets de construction.

Facteurs influençant le marché

Le marché des conducteurs de pieux devrait croître à un taux de croissance exponentiel en raison de l’urbanisation croissante et des politiques favorables des gouvernements. De plus, un nombre croissant de développements dans les infrastructures publiques contribuera à la croissance du marché. 89 % de la population brésilienne vit dans des zones urbaines et croît de 1,1 % par an. Ainsi, l’urbanisation croissante contribuera également à la croissance de l’industrie du battage de pieux.

L’augmentation des dépenses d’infrastructure, principalement dans les pays asiatiques, profitera au marché mondial des conducteurs de pieux. Selon les informations du Council on Tall Buildings and Urban Habitat, DAMAC Properties a dévoilé une nouvelle tour résidentielle à Dubaï dans la marina de Dubaï en septembre 2021. Ainsi, la croissance des dépenses d’infrastructure profitera au marché mondial des conducteurs de pieux.

Le respect des réglementations sur le niveau de pression acoustique peut limiter la croissance du marché.

L’émergence de technologies d’empilage innovantes offrira de nombreuses opportunités de croissance pour le marché. Par exemple, BSP a introduit une gamme améliorée de systèmes de pieux, nommés le modèle SL30 et le compact BH120, en 2017. Le SL30 est efficace pour enfoncer des pieux en Z par paires.

Analyse d’impact COVID-19

Le sillage de la pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché mondial des conducteurs de pieux. Cela est dû à l’arrêt des activités de construction. Les inquiétudes concernant la santé se sont accrues dans le monde entier. De plus, les activités de déplacement étaient toutes interdites, ce qui constituait un obstacle important à la poursuite des activités de construction. En outre, les investissements dans le développement des infrastructures ont été considérablement réduits. En conséquence, tous ces facteurs ont entravé la croissance du marché mondial des conducteurs de pieux au cours de la période d’étude.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol643

Analyse régionale

Le marché des conducteurs de pieux en Asie-Pacifique devrait enregistrer un taux de croissance exceptionnel. Cela est dû au développement croissant des infrastructures dans les économies émergentes comme la Chine, le Japon et l’Inde. La Chine devrait devenir le principal marché des conducteurs de pieux en raison de la croissance de l’industrie de la construction de bâtiments. Selon une étude du Forum économique mondial, la Chine est le plus grand marché de construction de bâtiments au monde avec jusqu’à 2 milliards de mètres carrés construits chaque année, soit près de la moitié des nouvelles constructions dans le monde.

De plus, le développement des infrastructures en Inde devrait profiter au marché au cours de la période d’étude. Selon une étude de la Banque mondiale, l’Inde devrait enregistrer 46% des Indiens vivant dans l’espace urbain d’ici 2050.

Concurrents sur le marché

CTP

XCMG

ABI GmbH (Banut et Delmag)

Hitachi, vers le soleil

chenille

Bauer

Liebherr

Sany

Juntan

Vermeer

Atlas Copco

Autres joueurs de premier plan

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des conducteurs de pieux se concentre sur le produit, les applications et la région.

Par type de produit

Pilotes de pieux statiques

Marteaux de pieux

Plates-formes d’empilage

Rotateur de carter

Par applications

Construction de bâtiments

Construction d’infrastructures de transport

Autres

Obtenez un exemple de copie PDF du rapport : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol643

Par région

Amérique du Nord

Les Etats Unis

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

« Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

« Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour différentes régions géographiques.

« Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol643

À propos de Report Ocean :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché de l’industrie. Report Ocean croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Report Ocean est une « solution unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Contactez-nous :

Report Ocean :

E-mail : sales@reportocean.com

Adresse : 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611 – ÉTATS-UNIS Tél : +1 888 212 3539 (US – SANS FRAIS)

Site Web : https : //www.reportocean.com/