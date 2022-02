Photomask Market d’une valeur de 5,9 milliards de dollars d’ici 2027 – Recherche exclusive par The Insight Partners

L’étude de marché Photomask réalisée par «The Insight Partners» fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui ont prévalu au fil des ans.

Le photomasquage est un processus utilisé dans le processus de microlithographie pour la fabrication de circuits intégrés (CI), de dispositifs micro-électromécaniques (MEMS), de semi-conducteurs, de circuits imprimés et de dispositifs photoniques. Généralement, le photomasque est appelé la copie maîtresse pour la structuration car il agit comme un film négatif en photographie. Avec le processus de photolithographie, les photomasques transfèrent le motif sur les plaques de base des circuits imprimés. La conception d’un photomasque consiste en un motif binaire qui reproduit la conception originale qui doit être imprimée sur la plaque de base ou le circuit imprimé. Le motif binaire sur le photomasque module l’intensité de la lumière dans le processus de lithographie pour imprimer le dessin sur le substrat ou la plaquette de silicium utilisée. Le photomasque lui-même est fabriqué à l’aide d’un substrat de verre ou de silice fondue recouvert d’un film opaque.

Les cycles de vie courts des appareils électroniques, les besoins élevés en mémoire dans les petites tailles de puces de mémoire de stockage sont quelques facteurs qui renforcent la croissance du marché des photomasques ainsi que l’adoption croissante de ces outils dans les industries de fabrication de semi-conducteurs, en particulier dans les économies en développement, entraînant une augmentation de la demande. pour les photomasques. De nombreuses entreprises telles que Nippon Filcon Co Ltd., Taiwan Mask Corporation, Hoya Group, Photronics Inc., Toppan photomasks, entre autres, investissent dans les photomasques en raison des améliorations potentielles liées à la précision, à l’efficacité opérationnelle et à l’exécution des commandes en temps opportun, les aidant ainsi à améliorer taux de fidélisation de la clientèle et concurrencer efficacement sur le marché.

Des facteurs tels que le passage de l’affichage des appareils mobiles de l’écran LCD à la LED et à l’AMOLED, ainsi que la pénétration du concept IoT, augmentent la demande de FPD (affichage à écran plat) ainsi que de photomasques IC, car une nouvelle conception nécessite un nouvel ensemble de photomasques. Application supplémentaire de systèmes MEMS

(Microélectromécanique) dans l’industrie automobile, électronique grand public et bio-MEMS va également générer une forte demande pour un nouvel ensemble de photomasques. L’augmentation de la complexité des masques entraînera également plus de couches de masques par ensemble de géométries plus serrées sur chaque couche sur le marché des photomasques

L’électronique compacte et légère est la principale demande de presque tous les secteurs verticaux de l’industrie. Les avantages apportés par les transistors dans le domaine de la communication le rendent beaucoup plus lucratif à adopter. Les principaux avantages de la réduction de la taille, du poids et de la puissance et de la communication sécurisée fournie par les transistors et les mémoires en font l’un des composants idéaux des appareils électroniques. Les transistors et les mémoires ont des exigences différentes selon les dispositifs et sont utiles dans une large gamme d’applications.

Impact de Covid-19 sur le marché des masques photo

COVID-19 a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019 et depuis lors, il s’est propagé à un rythme rapide à travers le monde. Les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Russie, la France, le Royaume-Uni, la Turquie, l’Italie et l’Espagne sont parmi les pays les plus touchés en termes de cas confirmés et de décès signalés. En raison de la situation pandémique actuelle, de nombreuses entreprises de l’industrie des masques photographiques connaissent des limitations dans leurs activités de fabrication et de production, ainsi que des problèmes logistiques en raison des restrictions commerciales en cours. Cependant, avec l’ouverture de plusieurs marchés à travers le monde, le développement de la vaccination et les initiatives prises par divers gouvernements pour soutenir la croissance économique et industrielle, la demande future du marché des masques photo devrait croître à un rythme positif et régulier dans les années à venir.

Ainsi, avec la croissance importante des ventes de dispositifs à semi-conducteurs, la demande pour un nouvel ensemble de photomasques devrait également augmenter. Les progrès de la technologie des processeurs par Qualcomm, Intel, AMD et Nvidia représentent une bonne opportunité de croissance pour le marché des masques photo. La disponibilité de technologies de pointe pour le conditionnement des semi-conducteurs, telles que le conditionnement 3D pour réduire la taille des dispositifs à semi-conducteurs, devrait multiplier la demande de nouveaux ensembles de photomasques pour la fabrication de ces puces. De plus, la mise en œuvre de l’IoT (Internet des objets) va encore augmenter la pénétration des semi-conducteurs et des circuits intégrés dans les choses quotidiennes. Ainsi, le marché des photomasques possède une énorme opportunité de croissance pour le marché des photomasques au cours de la période de prévision de 2019 à 2027.

Marché des masques photo – Profils des entreprises

• Société de reproduction avancée

• Compugraphics International Limited

• Dai Nippon Printing Co., Ltd.

• HOYA Corporation

• LG Innotek Co., Ltd.

• Nippon Filcon Co., Ltd.

• Photronics, Inc.

• SK-Electronics Co., Ltd.

• Taïwan Mask Corporation (TMC)

• Toppan Printing Co, Ltd.

