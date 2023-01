phéromones ipm Marché et devrait atteindre 4 894,07 millions USD d’ici 2027 La lutte intégrée contre les ravageurs (IPM) est un mélange de mesures biologiques, culturales et chimiques qui peuvent gérer les maladies, les mauvaises herbes, les insectes et autres ravageurs.

phéromones ipm Marché Analyse de et scénario

Ce rapport de marché phéromones ipm fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché phéromones ipm, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Analyse et aperçu du marché: marché mondial des phéromones IPM

Le marché des phéromones IPM devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 14,9% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 4 894,07 millions USD d’ici 2027 de 1 633,97 millions USD en 2019. La demande accrue de phéromones IPM afin de protéger les cultures des pesticides est le facteur de croissance du marché.

La lutte intégrée contre les ravageurs (IPM) est un mélange de mesures biologiques, culturales et chimiques qui peuvent gérer les maladies, les mauvaises herbes, les insectes et autres ravageurs. Il considère toutes les tactiques et méthodes de contrôle appropriées qui sont disponibles localement et qui peuvent évaluer leur rentabilité potentielle. La demande alimentaire de la population mondiale a augmenté très rapidement. Pour gérer ces demandes croissantes, ils nécessitent une amélioration constante des technologies agricoles qui peuvent réduire les pertes de récoltes et pour relever ce défi, l’IPM est devenue l’une des meilleures solutions qui sont de plus en plus adoptées dans les pays en développement et développés.

L’utilisation croissante de la technologie IPM pour la protection des cultures accélérera la croissance du marché.

Ce rapport sur le marché des phéromones IPM fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un Analyst Brief , notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Portée du marché mondial des phéromones IPM et taille du marché

Le marché des phéromones IPM est segmenté en fonction du type, de l’utilisation, du type de ravageur, de la fonction et de l’application. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché est segmenté en phéromones sexuelles, phéromones d’agrégation, phéromones anti-ovioposition, phéromones d’alarme, phéromones de piste et autres. Le segment des phéromones sexuelles domine le marché car elles sont utilisées de diverses manières, telles que la surveillance par la capture de pièges, la mise à mort par piégeage de masse, la confusion sexuelle et les méthodes d’attracticide (leurrer et tuer). Ce facteur permet au marché de croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision de 2027.

Sur la base de l’utilisation, le marché est segmenté en pièges à phéromones et leurres à phéromones. L’utilisation des pièges à phéromones domine le marché. Le principal avantage des pièges à phéromones est qu’ils sont conçus pour attirer une seule espèce d’insecte. Ainsi, les pièges à phéromones sont à la pointe de l’utilisation sur le marché mondial des phéromones IPM.

Sur la base du type de ravageur, le marché est segmenté en mites, mouches des fruits, coléoptères et autres. Le type de papillon domine le marché. Étant donné que les papillons nocturnes sont largement répandus et présents dans de nombreux habitats différents, les papillons nocturnes sont particulièrement utiles en tant qu’espèces indicatrices. Par exemple, le carpocapse hiverne sous forme de larves adultes dans des cocons épais et soyeux sous des écailles lâches d’écorce et dans le sol ou les débris autour de la base de l’arbre. Les papillons ne sont actifs que quelques heures avant et après le coucher du soleil, et ils s’accouplent lorsque les températures au coucher du soleil dépassent 62 ° F.

Sur la base de la fonction, le marché est segmenté en accouplement, perturbation, détection, surveillance et piégeage de masse. Le segment de la surveillance domine le marché. La surveillance est la fonction la plus importante car elle surveille la population d’insectes pour déterminer s’ils sont présents ou absents dans une zone ou pour déterminer si suffisamment d’insectes sont présents pour justifier un traitement coûteux.

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en résidentiel, commercial, agricole, horticole, forestier, installations de stockage et autres. Chaque segment est sous-segmenté en fonction de son utilisation comme pièges à phéromones et leurres à phéromones. L’agriculture domine le marché car les phéromones IPM se trouvent principalement dans les cultures agricoles pour se protéger des ravageurs et des mauvaises herbes.

Analyse au niveau du pays du marché des phéromones IPM

Le marché des phéromones IPM est analysé et les informations sur la taille du marché sont fournies par pays par type, utilisation, type de ravageur, fonction et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des phéromones IPM sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique dans la région Asie-Pacifique, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique dans le cadre du Moyen-Orient Est et Afrique, Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Analyse au niveau du pays, par utilisation

L’Amérique du Nord domine le marché des phéromones IPM car l’Allemagne est leader dans la fabrication de phéromones IPM et exporte les principaux composants nécessaires aux phéromones IPM.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Augmentation de la demande de fibrociment dans les systèmes de revêtement

Le marché mondial des phéromones IPM vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de chaque pays dans l’industrie agricole avec des activités antiparasitaires de développement technologique dans les machines et équipements de lutte antiparasitaire dans des scénarios réglementaires avec leur soutien au marché des véhicules électriques. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Phéromones IPM

Le paysage concurrentiel du marché des phéromones IPM fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les voitures conceptuelles, les approbations de produits , brevets, largeur et largeur du produit, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de la société liée au marché mondial des phéromones IPM.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont Ponalab, SUMI AGRO France, Trécé, Inc, SemiosBio Technologies Inc., Bioline AgroSciences ltd, International Pheromone Systems Ltd, Pacific BioControl Corporation, AgBiTech, Syngenta, Shin-Etsu Chemical Co., Ltd., BASF SE, Koppert Biological Systems, ISCA, Agrisense, Laboratorio Agrochem, SL, Biobest Group NV, Novagrica, Russell IPM Ltd, Hercon Environmental et AgrichemBio, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur la part de marché des phéromones IPM sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud séparément. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

De nombreuses coentreprises et développements sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également le marché mondial des phéromones IPM.

Par exemple,

En septembre 2019, Syngenta annonce l’acquisition de The Cropio Group. Grâce à cette acquisition, Syngenta deviendra la seule entreprise à avoir accès aux principales plateformes de gestion du marché agricole.

En octobre 2018, Koppert Biological Systems a acquis les activités de protection biologique des cultures de Horticoop BV qui comprenaient leurs brevets, marques et fournitures. Grâce à cette acquisition, la société élargira son portefeuille de produits sur le marché

Les partenariats, coentreprises et autres stratégies améliorent la part de marché de l’entreprise avec une couverture et une présence accrues. Cela permet également à l’organisation d’améliorer son offre de phéromones IPM grâce à la technologie IPM.

Méthodologie de recherche : marché mondial phéromones ipm

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. L’étape comprend l’obtention d’informations sur le marché ou de données connexes par le biais de diverses sources et stratégies. Cela comprend l’examen et la planification de toutes les données acquises lors de l’avance passée. Il englobe également l’examen des incohérences d’information observées dans différentes sources d’information. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents de marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse des brevets, l’analyse des prix, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de la part mondiale par rapport à la région et la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

