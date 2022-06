Phéromones d’insectes sur le marché de l’agriculture Statistiques de croissance des entreprises et aperçu des principaux acteurs: Biobest, Russell IPM, ISCA Technologies, Bedoukian Research

Selon un nouveau rapport publié par The Insight Partners, intitulé « Insect Pheromones in Agriculture Market Forecast to 2028 – COVID-19 Impact and Global Analysis By Type (Sex pheromones, Aggregation pheromones, Others ») ; Type de culture (céréales et grains, oléagineux et légumineuses, fruits et légumes, autres); Mode d’application (distributeurs, pulvérisateurs, pièges) et géographie »

Les progrès de la technologie et des techniques agricoles ont encouragé l’utilisation des phéromones d’insectes comme outil de lutte intégrée contre les ravageurs par les agriculteurs et les acteurs du marché. La demande mondiale de phéromones d’insectes agricoles devrait connaître un TCAC important au cours de la période de prévision en raison de l’adoption croissante de pratiques agricoles durables. De plus, pour maintenir le niveau de seuil économique (ETL) des insectes dans la région, les agriculteurs optent pour des stratégies de lutte intégrée contre les ravageurs, y compris les pièges à phéromones d’insectes. De plus, les mesures gouvernementales croissantes pour encourager l’utilisation de produits sémiochimiques pour lutter contre les ravageurs stimulent également la croissance de l’industrie. Certains des facteurs clés qui entravent le développement du marché mondial des phéromones d’insectes agricoles sont le coût élevé de ces produits chimiques actifs, le long processus de R&D, et la nécessité de dépenses élevées par les agriculteurs pour installer et entretenir des pièges à phéromones d’insectes. De plus, les conditions climatiques instables entravent également le développement de la demande mondiale de phéromones d’insectes agricoles.

Principaux fournisseurs engagés sur le marché des phéromones d’insectes dans l’agriculture et couverts dans ce rapport:

Biobest, BIOCONT LABORATORY, Russell IPM, ISCA Technologies, Bedoukian Research, Pherobank, Troy Biosciences, Exosect, Pacific Biocontrol Corporation, Laboratorio Agrochem, SL

Les phéromones d’insectes agricoles sont des signaux chimiques utilisés pour attirer, suivre ou perturber les insectes qui endommagent les champs. Les phéromones sont des produits chimiques sécrétés par les insectes qui interagissent les uns avec les autres. Les phéromones d’insectes sont des composants essentiels des outils de surveillance et de contrôle des ravageurs des cultures agricoles. La perturbation de l’accouplement, le piégeage de masse, l’attraction et la destruction et le push-pull sont quelques-unes des stratégies de lutte antiparasitaire qui reposent sur l’utilisation de phéromones.

Le rapport de recherche sur le marché mondial des phéromones d’insectes dans l’agriculture 2021-2028 explore l’analyse des données historiques ainsi que la taille, la part, la croissance, la demande et les revenus du marché mondial des phéromones d’insectes dans l’agriculture et estime la tendance future du marché sur la base de cette étude détaillée. L’étude partage les performances du marché à la fois en termes de volume et de revenus et ce facteur qui est utile et utile à l’entreprise.

Le rapport sur le marché des phéromones d’insectes dans l’agriculture fournit également une compréhension approfondie de l’analyse concurrentielle de pointe des tendances du marché émergent ainsi que des moteurs, des contraintes, des défis et des opportunités sur le marché des phéromones d’insectes dans l’agriculture pour offrir des informations intéressantes et le scénario actuel de fabrication. bonne décision. Le rapport couvre les principaux acteurs du marché avec une analyse SWOT détaillée, un aperçu financier et les développements clés des produits/services des trois dernières années. De plus, le rapport offre également une perspective à 360 ° du marché à travers le paysage concurrentiel de l’acteur mondial de l’industrie et aide les entreprises à générer des revenus sur le marché des phéromones d’insectes dans l’agriculture en comprenant les approches de croissance stratégique.

Scénario Covid-19

S’adaptant à la récente nouvelle pandémie de COVID-19, l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché mondial des Phéromones d’insectes dans l’agriculture est inclus dans le présent rapport. L’influence de la nouvelle pandémie de coronavirus sur la croissance du marché des phéromones d’insectes dans l’agriculture est analysée et décrite dans le rapport.

Marché des phéromones d’insectes dans l’agriculture – Analyse globale jusqu’en 2028 est une étude exclusive et approfondie qui fournit une vue complète du marché, y compris la tendance actuelle et l’amplitude future du marché en ce qui concerne les produits / services. Le rapport fournit un aperçu du marché des phéromones d’insectes dans l’agriculture avec la segmentation détaillée par type, application et région grâce à une analyse de traction approfondie de l’industrie globale de la réalité virtuelle. Ce rapport fournit des recherches qualifiées sur le marché pour évaluer les principaux acteurs en calibrant tous les produits/services pertinents pour comprendre le positionnement des principaux acteurs du marché des phéromones d’insectes dans l’agriculture.

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Le marché mondial du marché des phéromones d’insectes dans l’agriculture est segmenté en fonction du type, du type de culture et du mode d’application. Sur la base du type, le marché mondial des phéromones d’insectes sur le marché agricole est segmenté en phéromones sexuelles, phéromones d’agrégation et autres. En fonction du type de culture, le marché mondial des phéromones d’insectes sur le marché agricole est segmenté en céréales et céréales, oléagineux et légumineuses, fruits et légumes, etc. Sur la base du mode d’application, le marché mondial des phéromones d’insectes sur le marché agricole est segmenté en distributeurs, pulvérisateurs et pièges.

CADRE RÉGIONAL

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial des phéromones d’insectes dans l’agriculture en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de l’année 2020 à 2028 en ce qui concerne cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud. Le marché du marché des phéromones d’insectes dans l’agriculture de chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

Aperçus et résultats du marché des phéromones d’insectes dans l’agriculture:

Gagnez et réduisez le temps nécessaire pour effectuer des recherches d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché mondial du trading d’algorithmes

Souligne les principales priorités commerciales afin d’aider les entreprises à réaligner leurs stratégies commerciales.

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances cruciales progressistes de l’industrie dans le Phéromones d’insectes dans l’agriculture, permettant ainsi aux joueurs de développer des stratégies efficaces à long terme.

Élaborer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

Examiner en profondeur les tendances et les perspectives du marché mondial associées aux facteurs qui animent le marché, ainsi qu’à ceux qui l’entravent.

Améliorez le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits, la segmentation et les secteurs verticaux de l’industrie.

