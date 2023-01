Perspectives, taille, part et prévisions du marché du papier de base en France et dans le monde 2022 à 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial du papier de base devrait passer de 296,1 millions USD en 2021 à 360,2 millions USD d’ici 2030, à un TCAC de 2,2 % de 2022 à 2030.Le papier de base est un substrat cellulosique qui a la capacité de recevoir un revêtement thermosensible. Il est conçu pour présenter une image lors de l’activation thermique, normalement à partir d’une tête d’impression thermique, qui peut être recouverte ou non recouverte, en fonction de l’application d’utilisation finale. Divers facteurs tels que l’industrie émergente et évolutive du commerce électronique augmenteront la demande d’emballages sans produits chimiques, l’augmentation du papier de base pour volets dans l’industrie de la construction, etc. Ces facteurs stimuleront la croissance du marché dans les années à venir au niveau mondial.

COVID – 19 Impact sur le marché mondial du papier de base

Le COVID-19 a eu un impact négatif sur la croissance du marché en raison de la fermeture de toutes les activités de construction, et la baisse de la demande des secteurs du laminage et de l’impression a entraîné une forte baisse de la croissance du marché. De plus, le verrouillage mondial a perturbé la chaîne d’approvisionnement, entravé l’approvisionnement en matières premières, augmenté leur coût, etc. Ces facteurs ont freiné la croissance du marché pendant la pandémie de COVID-19.

Cependant, pour les emballages pharmaceutiques, la demande de papier de base a augmenté pendant la pandémie, ce qui a maintenu la croissance du marché stable au cours de la période. Par conséquent, le COVID-19 a eu un impact significatif sur la croissance du marché au niveau mondial.

Étendue du marché mondial du papier de base

L’étude classe le marché du papier de base en fonction de la source de papier, de l’application, de la qualité du papier, du canal de distribution et des utilisateurs finaux aux niveaux régional et mondial .

Par perspective de source de papier ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Fibre naturelle ou vierge

Fibre recyclée post-consommation

Par application Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Emballage

Laminage

Impression

Autres

Par perspectives de qualité de papier ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Jusqu’à 40 GSM

40 à 70 GSM

Au-dessus de 70 GSM

Moins de 100 GSM

100 à 200 GSM

Plus de 200 GSM

Par perspectives de canal de distribution ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Canaux en ligne

Canaux hors ligne

Par perspectives des industries d’utilisation finale ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Industrie de construction

Nourriture et boisson

Commerce électronique

L’industrie de la santé

Pharmaceutique

Autres

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment des fibres recyclées post-consommation est estimé pour le TCAC le plus élevé du marché, par source de papier

Le segment des fibres naturelles ou vierges par source de papier représentait la principale part de marché en 2021, car il offre une qualité de papier et un lustre élevés au papier. Cependant, on estime que les fibres recyclées post-consommation présentent la plus forte croissance du TCAC en raison de l’augmentation des initiatives gouvernementales pour la fabrication durable et le développement de produits. De plus, la fibre recyclée est rentable et contribue au maintien de l’équilibre environnemental. Ces facteurs alimenteront la croissance du segment dans les années à venir à travers le monde.

L’Amérique du Nord domine le marché mondial des papiers de base

La consommation de papier de base en Amérique du Nord est élevée en raison de l’augmentation de l’emballage des aliments prêts à consommer et des confiseries. Le Mexique est un marché émergent pour la croissance du marché des papiers de base. De ce fait, l’Amérique du Nord représentait la part de marché la plus élevée en 2021. Suivie par l’Europe est un marché mature ; on assiste donc à une croissance progressive.

On estime que l’Asie-Pacifique connaîtra le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, et les industries pharmaceutiques en croissance dans la région contribuent à la croissance du marché au cours de la période de prévision. De plus, la Chine est un important exportateur de papiers de base. Ces facteurs propulseront la croissance du marché dans toute la région au cours de la période de prévision.

Acteurs clés du marché sur le marché mondial du papier de base

Les principaux acteurs opérant sur le marché du papier de base se concentrent sur l’utilisation de la puissance de la technologie pour concevoir des produits innovants pour répondre aux besoins des utilisateurs finaux et découvrir diverses autres utilisations du papier de base. En outre, ils adoptent diverses stratégies clés telles que des accords, des partenariats, des acquisitions et une expansion pour renforcer leurs positions sur le marché et gagner une part de marché importante. Le marché des papiers supports est très concentré par nature.

Les principaux acteurs du marché mondial du papier de base sont :