Perspectives, taille, part et prévisions du marché des systèmes et équipements aquaponiques et hydroponiques en France et dans le monde 2022 à 2030

La taille du marché mondial des systèmes et équipements aquaponiques et hydroponiques devrait passer de 1 202,8 millions USD en 2020 à 2 753,2 millions USD d’ici 2027 , à un TCAC de 14,8% de 2021 à 2027. L’accent a été mis sur les effets néfastes de l’agriculture conventionnelle. sur l’environnement. Certaines de ces préoccupations incluent l’épuisement des ressources naturelles, l’utilisation abusive d’intrants chimiques synthétiques dans le sol et la contamination des ressources en eau. Avec les activités agricoles excessives sur les terres, la fertilité des terres a globalement diminué. Cela a conduit à une forte augmentation des systèmes de production alternatifs pour les petits producteurs et les productions commerciales à grande échelle.

L’aquaponie est un autre système de culture de plantes sans sol mais différent du système de culture hydroponique. Au lieu que les plantes obtiennent leurs nutriments du sol, une solution aquatique est utilisée pour fournir directement les nutriments essentiels nécessaires à la croissance des plantes aux racines, où une absorption efficace des nutriments peut se produire. Au lieu d’ajouter des engrais à l’eau pour ajouter des nutriments, les poissons sont élevés simultanément dans l’environnement aquatique pour créer une relation symbiotique qui se traduit par un système incroyablement efficace. Les principaux avantages des systèmes aquaponiques et hydroponiques comprennent une saison de croissance plus longue que le jardinage conventionnel, un impact environnemental négatif réduit, une croissance plus rapide des plantes et un rendement plus élevé.

Divers systèmes aquaponiques et hydroponiques sont disponibles sur le marché, tels que la technique du film nutritif, les systèmes de culture en eau profonde, les lits de culture remplis de milieu et les systèmes de flux et reflux. L’équipement utilisé dans la culture aquaponique et hydroponique comprend la lampe de culture à LED, le CVC, le système d’irrigation et le système d’aération. Une large gamme de produits peut être développée avec des systèmes aquaponiques et hydroponiques tels que des légumes, des herbes, des fruits et du poisson. Avec le scénario mondial actuel, les systèmes agricoles alternatifs devraient connaître une croissance exponentielle dans les années à venir avec une demande accrue de nourriture et une diminution de la disponibilité des terres.

Impact du COVID-19 sur les systèmes et équipements aquaponiques et hydroponiques mondiaux

La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur presque toutes les grandes industries du monde, y compris le secteur agricole. La pandémie a entraîné une instabilité économique dans le monde entier et le PIB de tous les pays a diminué en 2020. L’industrie agricole alternative, l’agriculture verticale, l’aquaponie, la culture hydroponique et les techniques de monoculture, a également été largement affectée par la pandémie de COVID-19.

Le secteur agricole joue un rôle majeur dans de nombreux pays comme l’Inde, les États-Unis, l’Australie et l’Indonésie. Les pays dotés d’une configuration aquaponique et hydroponique bien établie ont été confrontés à un problème majeur avec le COVID-19. En raison de la pandémie, les chaînes d’approvisionnement des principaux équipements nécessaires au fonctionnement d’une installation de culture aquaponique et hydroponique ont été gravement perturbées. Il s’agit notamment d’un système HVAC, d’une lampe de croissance à LED et d’un système d’aération. L’indisponibilité du matériel nécessaire au fonctionnement d’une ferme aquaponique a fortement diminué la production et le rendement. Cela a affecté le rapport entre la demande et l’offre avec les produits développés grâce aux techniques aquaponiques et hydroponiques.

Dynamique du marché mondial des systèmes et équipements aquaponiques et hydroponiques

Moteurs : augmentation de la demande alimentaire mondiale

La sécurité alimentaire mondiale est l’un des problèmes environnementaux les plus importants. La population mondiale a énormément augmenté depuis les années 2000 et augmentera encore d’ici 2030 et 2050. Une population mondiale aussi nombreuse exigera plus de nourriture et d’eau à l’avenir. Au cours des deux dernières décennies, la production agricole a été supérieure au taux de croissance de la population mondiale, qui est de 1 % par an de la valeur actuelle. Par conséquent, des inquiétudes ont été soulevées quant à savoir si la masse continentale du monde sera en mesure de soutenir sa population en expansion d’ici 2030 et 2050 ou non.

L’augmentation de la production alimentaire exigera des intrants plus importants – terres, eau, main-d’œuvre ou une combinaison de ces intrants. Ainsi, une augmentation de la production alimentaire intensifiera la concurrence pour la terre, l’eau et l’énergie. Avec les préoccupations croissantes concernant la sécurité alimentaire, les producteurs du monde entier ont opté pour diverses techniques de production alimentaire, telles que l’aquaponie et l’hydroponie.

Défis : coût d’exploitation élevé

La principale raison de l’adoption lente et limitée des systèmes aquaponiques et hydroponiques dans le monde est le coût élevé de fonctionnement et l’investissement initial. Des investissements accrus sont nécessaires pour mettre en place une ferme aquaponique commerciale, ce qui peut être gênant, en particulier pour les petits et moyens producteurs. Ainsi, le coût de mise en œuvre de la technologie, le coût des experts et le coût de maintenance affectent d’une manière ou d’une autre la croissance du marché. Le prix initial élevé pour la mise en place d’un système aquaponique et hydroponique est considéré comme un défi majeur dans le développement de systèmes aquaponiques à l’échelle mondiale. Les pays moins sensibilisés à la technologie et moins informés pourraient ne pas investir beaucoup dans ces systèmes.

Opportunités : Accroître la culture des plantes médicinales

Les plantes médicinales sont des ressources naturelles précieuses. La croissance non planifiée et la surexploitation des plantes médicinales à partir de ressources naturelles non gérées ont entraîné le manque de différentes épices et l’élimination de diverses espèces dans le monde. Pour répondre au besoin croissant de ces plantes, il devient essentiel de modérer ces espèces végétales soit par la domestication et la culture, soit par d’autres mesures de conservation ex situ et in situ pour leur utilisation durable.

Les plantes médicinales sont de plus en plus cultivées à l’échelle commerciale pour répondre à leur demande croissante de remèdes naturels. Ces plantes sont généralement préférées pour être développées loin de leurs zones climatiques d’origine en raison d’urgences.

Portée du rapport

L’étude classe le marché des systèmes et équipements aquaponiques et hydroponiques en fonction de l’application, de la technique, de l’équipement et des régions.

Par Application Outlook (Ventes/Revenus, Millions USD, 2017-2027)

Des légumes

Herbes

Fruits

Poisson

Autres

Perspectives par technique (ventes/revenus, millions USD, 2017-2027)

Technique du film nutritif

Système de culture en eau profonde

Lit de culture rempli de médias

Système de flux et reflux

Autres

Par perspectives d’équipement (ventes/revenus, millions USD, 2017-2027)

CVC

LED élèvent la lumière

Système d’irrigation

Système d’aération

Perspectives par région (ventes/revenus, millions USD, 2017-2027)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment des légumes devrait représenter la plus grande part de marché par application

Le marché mondial des systèmes et équipements aquaponiques et hydroponiques est divisé en légumes, herbes, fruits, poissons et autres en fonction de l’application. En 2020, les légumes représentaient la plus grande part de marché de 34,5% sur le marché mondial des systèmes et équipements aquaponiques et hydroponiques. Les techniques aquaponiques et hydroponiques sont principalement utilisées pour la culture des légumes. Grâce aux systèmes de culture aquaponique et hydroponique, les poissons et les légumes sont cultivés ensemble. Les légumes et les poissons profitent les uns des autres grâce au système aquaponique. Cette eau en circulation contient des excréments de poissons, riches en bactéries et nutriments bénéfiques, et peut fournir des nutriments aux plantes sans engrais.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

En fonction des régions, le marché mondial des systèmes et équipements aquaponiques et hydroponiques a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 15,8% sur le marché mondial des systèmes et équipements aquaponiques et hydroponiques au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique comprend des pays comme l’Inde, le Japon, la Thaïlande, l’Indonésie et la Corée du Sud. Des pays comme l’Inde ont les populations les plus élevées au monde, ce qui crée une demande alimentaire plus élevée dans ces régions. Cela devrait stimuler le marché des systèmes et équipements aquaponiques et hydroponiques dans la région Asie-Pacifique. Le marché aquaponique et hydroponique dans la région Asie-Pacifique est énorme, compte tenu de la dépendance des pays à l’égard de l’agriculture.

Des pays comme l’Inde et la Chine ont une forte demande alimentaire qui devrait augmenter avec leur population croissante. Les techniques aquaponiques et hydroponiques contribueraient à augmenter la productivité agricole de ces pays. Ainsi, la demande alimentaire croissante devrait stimuler le marché des systèmes et équipements aquaponiques et hydroponiques dans la région Asie-Pacifique. L’Inde est l’un des plus grands producteurs de cultures agricoles au monde, l’agriculture contribuant à 20 % du PIB du pays.

Principaux acteurs du marché

Le marché des systèmes et équipements aquaponiques et hydroponiques est légèrement concentré dans la nature avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché tels que BetterGrow Hydro, Colorado Aquaponics, ECF Farm systems, AmHydro, Aquaponic Lynx LLC, Endless Food Systems, Hydrodynamics International, Hydrofarm LLC , LivinGreen, Nelson & Pade Aquaponics, General Hydroponics, GreenTech Agro LLC, Pegasus Agriculture, PentairAES, Perth Aquaponics, Argus Control Systems Limited et UrbanFarmers AG.