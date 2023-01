Perspectives, taille, part et prévisions du marché des capteurs de proximité 2022 à 2030

Le marché mondial des capteurs de proximité était évalué à 2 634 millions de dollars en 2020 et à 4 369,93 millions de dollars en 2027, à un TCAC de 7,5 % de 2021 à 2027. Avec l’émergence de l’Internet des objets (IoT), le secteur manufacturier donne la priorité à la collecte de données et à l’analyse approfondie à chaque niveau du processus de production. L’adoption de capteurs de proximité dans les usines permet de collecter des données tout au long du processus, à partir desquelles les contrôleurs peuvent tirer des informations sur les facteurs influençant la production. La demande croissante d’applications de réveil à l’approche, basées sur des fonctionnalités pour les panneaux audio, les systèmes de navigation, les systèmes d’entrée sans clé, etc., dans les véhicules connectés entraîne l’adoption de capteurs de proximité dans le secteur automobile. Dans des industries comme les métaux et les mines, la nature du travail présente un risque pour les employés et l’environnement. Les capteurs de proximité permettent une capture efficace des données, qui peuvent analyser la nature des risques et prendre des mesures en conséquence.

Des conditions environnementales défavorables dans les mines et le secteur manufacturier affectent considérablement la durabilité des capteurs de proximité, provoquant une défaillance prématurée. Les fabricants de capteurs de proximité ne captent qu’une petite partie de la valeur globale générée par les produits finaux dans la chaîne de valeur. Par conséquent, l’intégration verticale est un défi pour eux. La mise en œuvre de capteurs de proximité dans le secteur manufacturier permet une surveillance et un contrôle automatisés des processus métier, une gestion des données en temps réel et une analyse via le cloud et les interfaces de liaison entrée-sortie.

Récemment, des capteurs ont été développés à l’aide de la technologie de circuit intégré spécifique à l’application (ASIC), qui permet l’intégration de composants de détection de proximité dans un boîtier plus rationalisé. Cela réduit considérablement la taille des circuits imprimés. Parallèlement à cela, il permettra une détection améliorée jusqu’à trois fois supérieure à celle des capteurs de proximité traditionnels. Les véhicules connectés trouvent une forte adoption des capteurs de proximité pour détecter les obstacles sur les routes, produire des cartes 3D pour une meilleure navigation et diagnostiquer les systèmes défectueux.

Dynamique du marché mondial des capteurs de proximité

Moteurs : besoin accru d’automatisation dans les industries manufacturières

Alors que les industries recherchent des systèmes de fabrication automatisés et auto-optimisés, la collecte de données et l’analyse approfondie à tous les niveaux sont prioritaires. Avec l’émergence de l’Internet industriel des objets (IIoT), des composants capables d’acquérir et de transmettre des informations concernant le processus de production sont nécessaires. Cela conduit à l’adoption de capteurs de proximité. Un capteur de proximité est le dispositif d’acquisition de données le plus élémentaire, qui répond également aux exigences de surveillance, de gestion et de détection des défauts dans les usines. Les données collectées via ces composants fournissent des informations aux contrôleurs sur les facteurs ayant une incidence sur la productivité et aident à résoudre les problèmes de sécurité du secteur manufacturier.

Contraintes : les fonctions des capteurs de proximité sont limitées par certains paramètres de fonctionnement

Les capteurs de proximité sont parfois soumis à des conditions environnementales défavorables qui peuvent affecter considérablement leur efficacité à long terme. Les températures extrêmes affectent la durabilité, provoquant une défaillance prématurée. Ainsi, ils ne peuvent pas être utilisés lorsque les conditions environnementales commencent à dépasser certains paramètres de fonctionnement. Dans certaines applications, des obturations métalliques s’accumulent sur le côté ou la face du capteur. Dans d’autres applications, ils sont exposés aux fluides de coupe et aux produits chimiques pendant des périodes prolongées, ce qui les rend cassants et fissurés, ce qui raccourcit leur durée de vie. L’adoption généralisée de capteurs de proximité pour des applications défavorables telles que les services publics miniers et énergétiques nécessite de surmonter ces inconvénients.

Opportunités : détection d’obstacles, navigation et détection de pannes dans les véhicules intelligents

Les capteurs de proximité font désormais partie intégrante des véhicules intelligents. Ils sont utilisés pour faire naviguer les véhicules dans des conditions météorologiques et environnementales difficiles et extrêmes. Les voitures sont équipées de plusieurs capteurs de proximité, comme le gyrophare qui détecte et mesure la distance entre les véhicules. Cela crée une carte 3D, avec les capteurs à ultrasons montés à l’arrière surveillant les mouvements des autres voitures et d’autres capteurs montés à l’intérieur des véhicules, tels que ceux qui régulent la température. Les capteurs de proximité sont également utilisés pour identifier les pièces défectueuses dans les véhicules et avertir les conducteurs pour éviter les accidents.

Portée du rapport

L’étude classe le marché des capteurs de proximité en fonction de la technologie, de l’utilisateur final et des régions.

Par technologie (ventes/revenus, millions USD, 2017-2027)

Capteurs capacitifs

Capteurs inductifs

Capteurs magnétiques

Capteurs à ultrasons

Capteurs photoélectriques

Par utilisateur final (ventes/revenus, millions USD, 2017-2027)

Électronique grand public

Aéronautique et Défense

Fabrication

Automobile

Nourriture et boisson

Métaux et exploitation minière

Autres

Par région (ventes/revenus, millions USD, 2017-2027)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

On estime que les capteurs photoélectriques, par technologie, sont le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision

Sur la base de cette technologie, le marché mondial des capteurs de proximité a été segmenté en capteurs capacitifs, capteurs inductifs, capteurs magnétiques, capteurs à ultrasons et capteurs photoélectriques. Les capteurs photoélectriques sont le segment à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 9,0 % au cours de la période de prévision 2021-2027.

La croissance rapide du marché des capteurs photoélectriques est alimentée par l’introduction de la technologie de détection et de télémétrie de la lumière 3D, qui consiste en des capteurs de temps de vol (ToF). Cette technologie mesure les distances auxquelles se trouvent les objets. La technologie LiDAR 3D est adoptée dans les systèmes robotiques, médicaux, automobiles et spatiaux pour ses capacités de télémétrie et de cartographie 3D. Les capteurs d’image ToF sont utilisés pour leur robustesse dans des conditions environnementales difficiles telles que la pluie, le brouillard et la neige.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision sur le marché des capteurs de proximité

En fonction de la région, le marché mondial des capteurs de proximité a été segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. L’Asie-Pacifique a un taux de croissance de 9,6% au cours de la période de prévision 2021-2027. Le marché des capteurs de proximité en Asie-Pacifique est analysé au Japon, en Chine, en Inde, en Australie et dans le reste de l’Asie-Pacifique.

Les pays d’Asie du Sud adoptent progressivement des technologies de précision dans le secteur agricole. Cela fera une différence significative dans les moyens de subsistance des opérateurs d’équipement agricole et des cultivateurs. L’agriculture de précision englobe la compréhension, l’identification et l’utilisation des informations qui évaluent la variation du sol et des cultures et les fonctions qui peuvent facilement être exécutées avec l’installation de capteurs de proximité. Il existe de multiples investissements dans l’industrie, qui financent l’adoption de ces technologies de pointe. Cela conduit à l’adoption de capteurs de proximité dans le secteur pour surveiller l’indice de végétation par différence normalisée (NDVI) pour les cultures, réduire la sur-irrigation et améliorer l’efficacité de l’utilisation de l’azote. La demande croissante pour de meilleures infrastructures, des solutions de maison intelligente, et l’amélioration des systèmes de transport pour répondre aux besoins de la population croissante de la région Asie-Pacifique encourage l’adoption de capteurs de proximité. Les capteurs ajoutent une couche d’intelligence numérique sur le paysage urbain en capturant des données en temps réel liées aux systèmes de circulation et de transport en commun, à la météo, à la pollution de l’air, à la criminalité, à la consommation d’énergie, etc. Les pays de la région Asie-Pacifique intègrent des capteurs de proximité et des analyses de données. capacités pour assurer la sûreté et la sécurité de la population urbaine. À Singapour, les lampadaires sont associés à des capteurs de proximité pour collecter des données sur la température et la vitesse du vent et enregistrer et reconnaître les visages des personnes marchant dans les rues. Pendant ce temps, en Corée du Sud, le gouvernement se concentre sur la fourniture d’installations de soins de santé aux personnes âgées grâce à une surveillance constante de la santé, à l’aide de capteurs de proximité.

Principaux acteurs du marché

Les principaux acteurs du marché des capteurs de proximité sont ST Microelectronics, Semtech Corporation, Rockwell Automation, Panasonic Corporation, IFM Electronic, Sick AG, Pepperl + Fuchs, Schneider Electric et Broadcom Inc.