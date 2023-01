Perspectives, taille, part et prévisions du marché de l’intégration et de la gestion des services 2022 à 2030

Perspectives, taille, part et prévisions du marché de l’intégration et de la gestion des services 2022 à 2030

Le marché mondial de l’ intégration et de la gestion des services devrait passer de 4,5 milliards USD en 2020 à 6,71 milliards USD en 2027 avec un TCAC de 4,5 % au cours de la période de prévision 2021-2027. Les solutions technologiques pour l’infrastructure gagnent en popularité car elles fournissent aux entreprises une infrastructure essentielle, y compris les réseaux et la mobilité. De plus, le marché est porté par l’adoption croissante des solutions de gestion GRC. Ces facteurs augmenteront le marché mondial de l’intégration et de la gestion des services au cours de la période de prévision.

Facteurs affectant le marché de l’intégration et de la gestion des services au cours de la période de prévision

Les principaux moteurs du marché mondial du SIAM sont la complexité croissante de la gestion des services et une plate-forme SIAM rentable. L’amélioration de la qualité du service contribuant à l’efficacité des processus ainsi que l’amélioration de la valeur stimulent le marché mondial. De plus, grâce à la technologie créative et innovante qu’elle apporte à l’entreprise, à la bonne utilisation d’un capital qualifié et limité et à la réduction des coûts de mise en œuvre des processus, le coût de la gestion des services pour les organisations est minimisé par la mise en œuvre du modèle SIAM.

Le besoin croissant de convergence des stratégies de gestion avec l’initiative stratégique de l’organisation offre plus d’opportunités pour le marché SIAM. Plus de perspectives sont générées pour le marché par une demande croissante pour les industries de l’automatisation et un manque de polyvalence dans les modèles commerciaux.

Le manque de compétences et d’expertise pose de nombreux défis au marché mondial SIAM

Les principales contraintes du marché mondial de l’ intégration et de la gestion des services sont le manque de normalisation, d’application de la réglementation et d’un processus SIAM intégré efficace.

L’augmentation des problèmes de gestion entrave la croissance du marché dans les équipes interfonctionnelles et les priorités d’outillage divergentes des différents fournisseurs de services.

Le manque d’expertise et l’incapacité d’adopter des technologies et des services nouveaux ou émergents présentent des défis majeurs pour le marché mondial.

Impact du COVID-19 sur le marché de l’intégration et de la gestion des services

Les gouvernements, les organisations et les entreprises adoptent progressivement l’intégration et la gestion des services pendant la pandémie de COVID-19 pour effectuer et exécuter des fonctions ou des procédures récurrentes où l’effort physique peut être remplacé. La distanciation sociale pendant le COVID-19 a poussé les organisations et les entreprises à réduire la fourniture de services aux clients. De plus, les fournisseurs de SIAM intègrent des technologies nouvelles et modernes de manière créative pour aider les entreprises à lutter contre l’épidémie de coronavirus. Cela alimente la croissance mondiale du marché de l’intégration et de la gestion des services.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de marché mondiale sur l’intégration et la gestion des services en fonction des composants, de la taille de l’organisation et de l’utilisateur final.

Sur la base des composants, le marché de l’intégration et de la gestion des services a été segmenté en –

Solution Des solutions d’affaires La gestion des contrats Gouvernance Risque et contrôle Approvisionnement Audit et Facturation Solutions technologiques Applications Infrastructure Formation et assistance

Prestations de service Consultatif Mise en œuvre Automatisation



En fonction de la taille de l’organisation, le marché de l’ intégration et de la gestion des services a été segmenté en –

Petites et moyennes entreprises (PME)

Grandes Entreprises

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de l’ intégration et de la gestion des services a été segmenté en –

Informatique et Télécommunications

Banque Services Financiers et Assurances

Détail

Fabrication

Énergie et services publics

Transport et Logistique

Santé et gouvernement

Autres

Marché de l’intégration et de la gestion des services : perspectives régionales

Le marché mondial de l’intégration et de la gestion des services est segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, l’Europe et le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA). En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché mondial de l’intégration et de la gestion des services, suivie de l’Asie-Pacifique et de l’Europe. De nombreuses entreprises en Amérique du Nord s’efforcent de fournir des solutions SIAM dans le cadre de leur système de mobilité améliorée, qui stimule le marché dans la région. En outre, l’Asie-Pacifique devrait projeter le TCAC le plus élevé du marché mondial au cours de la période de prévision.

Les principaux concurrents du marché mondial de l’intégration et de la gestion des services comprennent

Le marché mondial de l’intégration et de la gestion des services est très fragmenté, avec la présence d’un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial de l’intégration et de la gestion des services comprennent–

Société IBM

Prends toi en main

HCL Technologies Limitée

Technologie DXC

Actes SE

Tata Consultancy Services Limited

Wipro Limitée

Accenture PLC

Fujitsu Limitée

Mindtree Limitée

Oracle Corporation

NTT DATA Corporation

ServiceNow

Groupe CGI Incorporé

Infosys limitée

Entreprises Hewlett Packard.

Le rapport sur le marché de l’intégration et de la gestion des services fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs.

Le rapport sur le marché de l’intégration et de la gestion des services couvre une analyse complète sur

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché de l’intégration et de la gestion des services comprend

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Marché de l’intégration et de la gestion des services : public cible