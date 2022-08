Perspectives régionales du marché de la surveillance de la profondeur de l’anesthésie en Europe, analyse des prévisions de croissance par type et application jusqu’en 2029

Le rapport d’étude de marché sur la surveillance de la profondeur de l’anesthésie en Europe agit comme une source d’informations précieuse avec laquelle les entreprises peuvent obtenir une vue télescopique des tendances actuelles du marché, des demandes et des préférences des consommateurs, des situations du marché, des opportunités et de l’état du marché. Le rapport comprend une étude approfondie de la situation actuelle du marché régional ainsi que plusieurs dynamiques de marché. De plus, il affiche également toutes les informations, y compris la définition du marché, les classifications, les développements clés, les applications et les engagements, ainsi que les actions détaillées des acteurs clés en ce qui concerne les lancements de produits, les coentreprises, les développements, les fusions et acquisitions et leurs effets en termes des ventes, des importations, des exportations, des revenus et des valeurs CAGR.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché européen de la surveillance de la profondeur de l’anesthésie comprennent:

Mennen Medical (États-Unis)

Royal Philips NV (États-Unis)

Nihon Kohden Corporation (Japon)

Spacelabs Healthcare (États-Unis)

Medtronic (Irlande)

General Electric (États-Unis)

Masimo (États-Unis)

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd (Chine)

OSI Systems, Inc. (États-Unis)

CNSystems Medizintechnik GmbH (Autriche)

Analyses et aperçus clés du marché :

Data Bridge Market Research analyse que la profondeur du marché de la surveillance de l’anesthésie, qui était de 252,7 millions USD en 2021, monterait en flèche jusqu’à 371,93 millions USD d’ici 2029, et devrait subir un TCAC de 4,95 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. De plus aux informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, analyse des prix et cadre réglementaire.

Parcourir le rapport complet avec des faits et des chiffres @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-depth-of-anesthesia-monitoring-market

Portée du marché de la surveillance de la profondeur de l’anesthésie en Europe et taille du marché

Le marché est propulsé vers l’avant par une sensibilisation croissante à la santé et un besoin accru de surveiller la profondeur de l’anesthésie générale des patients. Une évaluation précise de la profondeur de l’anesthésie peut aider à adapter l’administration de médicaments à un patient, à prévenir une profondeur d’anesthésie excessive et à améliorer les résultats médicaux.

Les moniteurs de surveillance de la profondeur de l’anesthésie sont utilisés pour suivre la dose d’anesthésique d’un patient pendant une anesthésie générale. La grande fréquence des procédures dans lesquelles une anesthésie générale est injectée au patient est un élément crucial menant à la croissance du marché. L’anesthésie générale est couramment utilisée dans des procédures telles que la chirurgie cardiaque, la chirurgie de remplacement du genou et de la hanche et la chirurgie du cerveau. De plus, lors de grandes interventions esthétiques, une anesthésie générale est injectée.

Profondeur de la dynamique du marché de la surveillance de l’anesthésie: –

Conducteurs:

Avancées dans la technologie de surveillance de l’anesthésie

La surveillance de la profondeur de l’anesthésie comprend des fonctionnalités telles que les progrès de la technologie de surveillance de l’anesthésie, ce qui entraînera le lancement de nouveaux produits par les fabricants sur le marché, une augmentation de la demande, ainsi que diverses maladies chroniques nécessitant une anesthésie, ce qui a accru la demande de surveillance de la profondeur de l’anesthésie.

Augmentation des chirurgies pour l’ostéoporose et les cas d’accidents

Le marché est tiré par une augmentation de la prévalence de l’ostéoporose et de l’arthrose et une augmentation du nombre de chirurgies de transplantation du genou et de la hanche. L’ostéoporose est un problème de santé majeur, en particulier chez les personnes âgées. La maladie est liée à l’usure des articulations et des os de la hanche, du genou, du poignet et de la colonne vertébrale. Chaque année, environ 8,6 millions de fractures dans le monde sont causées par l’ostéoporose. Les femmes sont plus susceptibles de souffrir de cette maladie. La Fondation internationale contre l’ostéoporose estime que 75 millions de personnes en Europe, aux États-Unis et au Japon souffrent d’ostéoporose.

Prévalence élevée des maladies chroniques dans la population gériatrique

La population gériatrique croissante est à l’origine de la demande d’équipements de surveillance de la profondeur d’anesthésie. Cela est principalement dû à la sensibilité accrue de la population âgée aux maladies chroniques. L’augmentation de la fréquence des problèmes cardiovasculaires, gynécologiques, neurologiques et urologiques chez les personnes âgées de 65 ans et plus alimente la croissance du marché de la surveillance de l’anesthésie.

Opportunités

Ce marché est principalement tiré par une augmentation du nombre de patients et du nombre d’interventions chirurgicales réalisées dans le monde. En outre, la nécessité croissante de surveiller les patients dans les unités de soins intensifs contribue à l’expansion du marché. La section des modules, parmi d’autres types d’appareils, peut être combinée dans une variété de systèmes de profondeur d’anesthésie, ce qui permet une application étendue dans une variété de situations cliniques. Les coûts élevés d’installation et de maintenance des systèmes de surveillance de la profondeur d’anesthésie, d’autre part, devraient limiter l’expansion de l’industrie dans les années à venir.

Portée du marché de la surveillance de la profondeur de l’anesthésie en Europe

La profondeur du marché de la surveillance de l’anesthésie est segmentée en fonction de la technologie, du mode d’achat, du canal de distribution, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Technologie

Indice bispectral

Entropie

Indice d’état du patient (PSI)

Mode d’achat

Organisation des achats

Achat direct

Application

Gestion des fluides

Césarienne

Chirurgie laparoscopique

Chirurgie vasculaire

Chirurgie orthopédique

Interventions Cardiologiques

Médecine d’urgence

La chirurgie pédiatrique

Canal de distribution

Appel d’offres direct

Ventes au détail

Utilisateur final

Hôpitaux

Cliniques

Centre de Chirurgie Ambulatoire

