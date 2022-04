Perspectives mondiales sur le marché des essais et de l’inspection non destructifs jusqu’en – Les demandes croissantes du secteur de l’énergie et de l’électricité stimulent la croissance

Ce rapport contient des contributions de consultants commerciaux qui peuvent aider les acteurs clés à économiser leur temps de la moitié de l’analyse intérieure. le rapport fournit en outre une analyse approfondie du marché en raison des facteurs qui influencent également le consommateur en tant qu’entreprise vers cette méthode. L’étude comprend également les principaux développements stratégiques du marché, les lancements de nouveaux produits, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et régionale.

Ce rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

Le marché mondial des essais et de l’inspection non destructifs devrait enregistrer un TCAC substantiel de 7,70% au cours de la période de prévision 2019-2026. Les méthodes d’essais non destructifs (END) sont principalement utilisées dans les industries de l’ingénierie pour évaluer les diverses propriétés des équipements, des structures, des matériaux et des composants sans causer de dommages. Le CND et l’inspection sont une méthode très utile pour l’évaluation et le diagnostic des défauts du produit en temps opportun.

Le rapport a présenté certains des principaux acteurs du marché tels que

Groupe MISTRAS, Inc.,

Société Olympe,

Ashtead Technology Ltd,

Nikon Metrology NV,

Magnaflux, Zetec, Inc.,

Eddyfi, YXLON International,

Sonate,

Segmentation clé: Marché des tests et de l’inspection non destructifs

Par technique (tests par ultrasons, tests d’inspection visuelle, test de particules magnétiques, test de ressuage, test de courants de Foucault, test radiographique, test d’émission acoustique, autres),

Méthode (inspection visuelle, inspection de surface, inspection volumétrique, autres méthodes),

Service (services d’inspection, services de location d’équipement, services d’étalonnage, services de formation),

Vertical (Industrie manufacturière, pétrole et gaz, aérospatiale, infrastructures publiques, automobile, production d’électricité, autres),

L’analyse de Porter est un autre point ajouté dans le rapport qui explique comment le nombre de fabricants affecte l’ensemble du scénario de marché.

L’analyse PESTLE comprend une analyse politique, économique, sociale, technologique, juridique et environnementale de toutes les régions. Cette analyse explique l’effet de tous ces facteurs sur le marché Essais et inspection non destructifs.

Une analyse des prix est fournie dans le rapport, qui est examiné en fonction des différentes régions et segments de type de produit. Les valeurs pour tous les segments de type de produit dans toutes les régions, y compris l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC) et le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) sont fournies.

Pour comprendre la dynamique du marché des tests et de l’inspection non destructifs dans le monde principalement, le marché mondial des tests et de l’inspection non destructifs est analysé dans les principales régions du monde.

Amérique du Nord : États-Unis, Canada et Mexique.

Amérique du Sud et centrale : Argentine, Chili et Brésil.

Moyen-Orient et Afrique : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Turquie, Égypte et Afrique du Sud.

Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Espagne et Russie.

Asie-Pacifique : Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Singapour et Australie.

Facteurs de croissance rapide des entreprises

De plus, le marché se développe à un rythme rapide et le rapport nous montre qu’il y a quelques facteurs clés derrière cela. Le facteur le plus important qui aide le marché à croître plus rapidement que d’habitude est la rude concurrence.

Principaux concurrents de l’industrie : marché des essais et de l’inspection non destructifs GENERAL ELECTRIC, MISTRAS Group, Inc., Olympus Corporation, Ashtead Technology Ltd, Nikon Metrology NV, Magnaflux, Zetec, Inc., Eddyfi, YXLON International, Sonatest, Fischer Measurement Technologies India Private Limited, NDT Global, FTH, LLC., Bosello High Technology srl, Labquip NDT, FPrimeC Solutions Inc., LynX Inspection, Cygnus Instruments et Acuren, entre autres.

Quels sont les principaux moteurs de croissance du marché ?

Les progrès technologiques continus dans l’automatisation, la robotique et l’électronique stimulent la croissance du marché

La préférence croissante pour les appareils IoT aide le marché à se développer

Des réglementations strictes du gouvernement concernant la sécurité des instruments font prospérer la croissance du marché

La prise de conscience croissante des avantages des END stimule la croissance du marché

Développements clés sur le marché :

En juin 2019, Testia a présenté une version mise à jour du dispositif d’inspection CND. Cet appareil sans fil ne pèse que 2 kg et offre les deux capacités en une, permettant aux inspecteurs END de voyager dans un seul appareil avec tous leurs instruments.

En juin 2019, Oceaneering International, Inc. a introduit un système d’inspection des actifs numériques. Cette technologie sera accessible via l’Asset Integrity Company of Oceaneering, qui propose des alternatives pour l’intégrité, la maintenance, l’analyse et la gestion des risques, les tests non destructifs (CND) standard et avancés et l’inspection spécialisée. Ce lancement est une extension de son portefeuille de produits.

Table des matières:

Partie 01 : résumé exécutif

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Méthodologie de la recherche

Partie 04: Paysage du marché mondial des tests et de l’inspection non destructifs

Partie 05 : Dimensionnement du marché

Partie 06 : Paysage client

Partie 07: Paysage régional du marché des essais et de l’inspection non destructifs

Partie 08 : Cadre de décision

Partie 09 : Moteurs et défis

Partie 10 : Tendances du marché des essais et des inspections non destructifs

Partie 11 : Paysage des fournisseurs

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section par chapitre ou une version de rapport par région, comme l’Amérique du Nord, l’Europe, la MEA ou l’Asie-Pacifique.

