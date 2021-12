Perspectives mondiales du marché de l’apprentissage numérique des langues jusqu’en 2027 – Lingoda GmbH, Living Language, Pearson, Preply, Rosetta Stone, Verbling

Marché de l’apprentissage numérique des langues jusqu’en 2027 – Analyse globale et prévisions par type de langue (anglais, mandarin, espagnol, allemand, autres); Type de déploiement (sur site, cloud) ; Type d’entreprise (entreprise à entreprise, entreprise à client); Utilisateur final (universitaire, non universitaire)

L’apprentissage numérique de l’anglais connaît une forte demande des secteurs académiques et non académiques dans les pays asiatiques. La tendance actuellement croissante parmi les étudiants asiatiques à s’inscrire dans les universités des pays occidentaux pour l’enseignement supérieur crée une demande importante de cours d’apprentissage des langues. La majorité des candidats des pays asiatiques, en particulier de l’Inde et de la Chine, s’inscrivent au test d’anglais comme langue étrangère (TOEFL), au système international de test de langue anglaise (IELTS), à l’examen du dossier d’études supérieures (GRE), au test d’anglais pour la communication internationale (TOEIC) et d’autres cours et certifications linguistiques. Le TOEFL et l’IELTS sont les tests effectués pour évaluer le niveau de maîtrise de l’anglais d’un candidat non natif, y compris les compétences d’expression et d’écriture en anglais. Ce facteur oblige les candidats qui s’inscrivent à opter pour des instituts de formation en langue anglaise (ELT). La demande croissante pour ces concours a conduit à la création de diverses institutions ELT à travers ces pays, qui à leur tour ont ouvert des voies pour différentes méthodes d’apprentissage de l’anglais. De plus, en réponse à cela, diverses écoles, collèges et universités en Inde et en Chine ont adopté des technologies d’apprentissage numérique, et la tendance à l’adoption de celles-ci est en constante augmentation.

L’APAC comprend des pays dotés de secteurs éducatifs développés, notamment la Chine, l’Australie, l’Inde, Singapour et la Corée du Sud. Ces pays tirent parti de toutes les méthodes et modèles possibles pour améliorer la maîtrise de l’anglais dans le but d’augmenter le nombre d’individus anglophones. Selon le First English Proficiency Test d’EF Education, les pays asiatiques occupent la deuxième position, après l’Europe, parmi les pays anglophones non natifs. Au fil des ans, les pays de l’APAC ont investi de manière significative dans la promotion de l’apprentissage de l’anglais et ont également des opportunités lucratives pour l’apprentissage de l’anglais. De plus, les pays de l’APAC connaissent une croissance exponentielle de leur développement économique, créant ainsi plusieurs perspectives commerciales, ce qui a en outre entraîné une augmentation de la demande d’apprentissage d’une deuxième langue. En APAC, la tendance à l’apprentissage des langues étrangères est en train de changer sensiblement. En raison de la pénurie de professeurs d’anglais compétents dans la région, les étudiants optent désormais pour les modes numériques, principalement via les smartphones et les tablettes, pour l’apprentissage des langues. De plus, la pénétration des smartphones dans ces pays est très élevée ; De plus, les jeunes sont incroyablement férus de technologie et, par conséquent, l’adoption d’applications d’apprentissage numérique dans la région est élevée. Le taux élevé de pénétration d’Internet a stimulé la demande d’apprentissage en ligne dans le pays, ce qui a également un impact positif sur le marché de l’apprentissage numérique des langues. la pénétration des smartphones dans ces pays est très élevée ; De plus, les jeunes sont incroyablement férus de technologie et, par conséquent, l’adoption d’applications d’apprentissage numérique dans la région est élevée. Le taux élevé de pénétration d’Internet a stimulé la demande d’apprentissage en ligne dans le pays, ce qui a également un impact positif sur le marché de l’apprentissage numérique des langues. la pénétration des smartphones dans ces pays est très élevée ; De plus, les jeunes sont incroyablement férus de technologie et, par conséquent, l’adoption d’applications d’apprentissage numérique dans la région est élevée. Le taux élevé de pénétration d’Internet a stimulé la demande d’apprentissage en ligne dans le pays, ce qui a également un impact positif sur le marché de l’apprentissage numérique des langues.

Le marché de l’apprentissage numérique des langues a été dérivé des tendances du marché et des facteurs de génération de revenus de cinq régions différentes à travers le monde, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient, Afrique et Amérique du Sud. L’APAC devrait être la région à la croissance la plus rapide sur le marché mondial de l’apprentissage numérique des langues. Alors que SAM suivi de MEA, et l’Europe détient la part de marché la plus élevée sur le marché de l’apprentissage numérique des langues. Le marché de l’apprentissage numérique des langues devrait connaître une croissance significative dans les années à venir.

Les sociétés les plus cotées sur le marché de l’apprentissage numérique des langues comprennent – Busuu, Ltd, Babbel, Fluenz, Lingoda GmbH, Living Language (Penguin Random House, LLC), Pearson PLC, Preply, Inc., Rosetta Stone, Inc., Verbling, Inc., et Yabla, Inc. entre autres.

Marché mondial de l’apprentissage numérique des langues – Par type de langue

• Anglais

• Mandarin

• Espagnol

• Allemand

• Autres

Marché mondial de l’apprentissage numérique des langues – Par type de déploiement

• Sur site

• Cloud

Marché mondial de l’apprentissage numérique des langues – Par type d’

entreprise

• Entreprise à entreprise

Marché mondial de l’apprentissage numérique des langues d’ entreprise à client – Par utilisateur final

• Académique

• Académique

Non universitaire

