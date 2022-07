Perspectives et prévisions mondiales du marché du beurre de karité 2022-2030

Le marché mondial du beurre de karité était évalué à XX milliards de dollars américains en 2021 et devrait atteindre XX milliards de dollars américains d’ici 2030, à un TCAC de XX % au cours d’une période de prévision.

Cosmétiques & L’industrie des soins personnels devrait augmenter la croissance du marché au cours de la période de prévision en raison de l’utilisation croissante du beurre de karité dans cette industrie. Le beurre de karité contient de l’acide cinnamique, qui protège la peau des rayons ultraviolets et stimule la croissance du marché au cours de la période de prévision. De plus, il a des propriétés anti-âge et aide à adoucir la peau et la régénération des cellules tissulaires devrait également stimuler le marché de la cosmétique & secteur des soins personnels.

Le beurre de karité est utilisé dans divers types de peaux, de cheveux et de produits alimentaires et possède plusieurs propriétés curatives. Les principaux facteurs moteurs du marché sont que divers gouvernements limitent l’utilisation du beurre de karité dans des produits tels que le chocolat, augmentent les revenus disponibles et suscitent des inquiétudes croissantes concernant la forme physique. La préférence croissante des consommateurs pour les produits à base de beurre de karité propulse la croissance du marché. Les produits au beurre de karité ont A & Les vitamines E, qui devraient alimenter la croissance du marché en raison de la sensibilisation croissante à la santé des consommateurs du monde entier. L’industrie médicale stimule la croissance du marché en raison de l’utilisation croissante du beurre de karité dans divers traitements car il contient de l’acide cinnamique et il est très flexible. De plus, le beurre de karité a des propriétés telles que les antioxydants, répare les dommages cutanés et améliore également la santé de la peau et de la peau.

L’Europe devrait détenir la plus grande part du marché au cours de la période de prévision en raison de l’économie développée et de la sensibilisation croissante des consommateurs. Le gouvernement encourage l’utilisation du beurre de karité est un autre facteur moteur du marché. On estime que la région Asie-Pacifique génère le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la tendance à la hausse de la mode, qui stimule la croissance du marché dans le domaine des cosmétiques et des cosmétiques. secteur des soins personnels. L’augmentation de la population et l’évolution du niveau de vie des consommateurs devraient également stimuler la croissance du marché de manière positive dans cette région. L’Inde et la Chine devraient alimenter la croissance du marché au cours de la période de prévision en raison de la prise de conscience croissante de la santé et de l’influence croissante de la culture occidentale dans ces pays.

Le rapport comprend une étude détaillée du modèle des cinq forces de Porter pour analyser les différents facteurs affectant la croissance du marché. De plus, l’étude couvre également une analyse de l’attractivité du marché, une analyse PESTLE, une analyse de la chaîne de valeur et une analyse SWOT.

Les études des acteurs clés, analysées, profilées et comparées sur le marché du beurre de karité sont Ghana Nuts Ltd, Maison Karite Sociedad Limitada, Adunni Ori Ltd., Timiniya Tuma Company Ltd. et Savanna Shea Industries.

La portée du rapport pour le marché du beurre de karité

Marché mondial du beurre de karité, par type

Beurre de karité brut et non raffiné

Beurre de karité raffiné

Marché mondial du beurre de karité, par application

Food

Cosmetics & Soins personnels

Médical

Autres

Marché mondial du beurre de karité, par région

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Moyen-Orient & Afrique

Amérique du Sud

Acteurs clés opérant sur le marché mondial du beurre de karité

Ghana Nuts Ltd

Maison Karite Sociedad Limitada

Adunni Ori Ltd.

Timiniya Tuma Company Ltd.

Savanna Shea Industries

Star Shea Ltd

Shea Radiance

VINK CHEMICALS GMBH & CO. KG

Jedwards International, Inc

IOI Loders Croklaan

Lovinah Naturals

Shebu Industries

Shea Therapy Ltd