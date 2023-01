Perspectives et prévisions mondiales du marché des feuilles de polycarbonate 2023-2030

Les polycarbonates sont un groupe de polymères thermoplastiques contenant un groupe carbonate. C’est un polymère thermoplastique qui se présente sous une forme cristalline transparente. En raison des caractéristiques uniques et performantes du polycarbonate, ses applications ont augmenté dans les principaux secteurs industriels, tels que les dispositifs médicaux, l’automobile, le matériel informatique, l’électronique et la construction & secteurs du bâtiment.

Les feuilles de polycarbonate remplacent actuellement le verre, le verre trempé et la membrane en polyéthylène, car elles offrent une combinaison parfaite de légèreté, de résistance élevée aux chocs, de transmission de la lumière, de résistance au cadre, de protection UV, de propriétés anti-chute, ainsi qu’une meilleure apparence esthétique.

Les feuilles de polycarbonate transparent sont transparentes comme du verre et ne pèsent que la moitié par rapport à ce dernier, ce qui facilite leur transport et leur installation. La résistance aux chocs de la feuille de polycarbonate est environ 200 fois supérieure à celle du verre commun et 2 à 20 fois supérieure à celle du verre trempé. Ils conviennent aux applications qui ont de fortes chances de rencontrer de la grêle, des vents violents et des pluies d’orage.

Sur la base du type, le segment solide du marché des feuilles de polycarbonate devrait connaître la plus forte croissance au cours de la période de prévision. La croissance du segment des feuilles de polycarbonate solides peut être attribuée à l’utilisation accrue de feuilles de polycarbonate solides dans les toitures en berceau, les lanterneaux et les vitrages, car les feuilles de polycarbonate sont légères par rapport au verre.

Les feuilles de polycarbonate multi-parois sont légères, offrent une résistance élevée aux chocs et une isolation thermique, sont résistantes aux UV et ont une transparence exceptionnelle. Ces types de feuilles sont utilisés pour les toitures et les vitrages architecturaux, les lucarnes et les fenêtres latérales, la signalisation et les affichages, les cloisons décoratives et les serres.

Des facteurs tels que l’augmentation de la consommation de feuilles de polycarbonate dans les industries de l’automobile et de la construction en raison des caractéristiques efficaces qu’elles offrent stimulent la croissance du marché des feuilles de polycarbonate. La reprise de l’industrie de la construction en Europe et la croissance rapide des investissements dans le secteur de la construction dans de nombreux pays asiatiques devraient stimuler la croissance des plaques de polycarbonate à parois multiples dans les années à venir.

Le polycarbonate dans les décharges est définitivement un cauchemar environnemental. Il ne se biodégrade jamais car il est fait de pétrole. De plus, les prix fluctuants des matières premières sont les principaux facteurs qui peuvent freiner ce marché.

La population augmente de façon exponentielle dans la région Asie-Pacifique, ce qui entraîne une demande croissante de feuilles de polycarbonate dans les secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale et de la construction. La hausse du revenu disponible, associée à des programmes gouvernementaux favorables à l’industrie de la transformation des aliments, stimule de manière significative le secteur alimentaire aux États-Unis et en Europe.

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des plaques de polycarbonate sont SABIC, Covestro AG, Trinseo SA, Teijin Limited, Mitsubishi Gas Chemical Company Inc., Evonik Industries AG, Suzhou Omay Optical Materials Co., Ltd., Excelite, Plazit-Polygal Group, Arla Plast AB, 3A Composites GmbH, Palram Industries Ltd., Ug-oil-Plast Ltd., Gallina India, Koscon Industrial SA, Isik Plastik, Brett Martin Ltd. et Spartech, entre autres.

Le rapport couvre un examen complet des principaux moteurs du marché, des contraintes, des opportunités, des défis et des principaux problèmes du marché. En outre, scénario concurrentiel et part de marché des principaux acteurs du marché, prix, situation financière, portefeuille de produits, stratégies de croissance et présence régionale. Le rapport fournit également une analyse PEST, une analyse de PORTER, une analyse SWOT pour répondre à la question des actionnaires sur la priorisation des efforts et des investissements dans un avenir proche sur un segment de marché particulier.

