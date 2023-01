Perspectives et prévisions mondiales du marché des diagnostics in vitro (IVD) en Chine 2023-2030

Le marché chinois du diagnostic in vitro (DIV) devrait croître de plus de XX milliards de dollars américains d’ici 2030 avec un taux de croissance à deux chiffres impressionnant au cours de la période de prévision 2022-2030.

Le marché est tiré par un certain nombre de facteurs tels que l’incidence croissante des maladies chroniques liées au mode de vie, la sensibilisation à la santé publique, la demande de tests dans les zones rurales stimulée par le plan de réforme des soins de santé, la demande croissante de la classe moyenne pour les produits haut de gamme et une augmentation de la nombre d’hôpitaux privés et de laboratoires d’essais indépendants.

« Analyse du marché du diagnostic in vitro (IVD) en Chine 2022-2030 et prévisions 2022-2030 : chimie clinique, immunodosage, tests moléculaires, SMBG, tests au point de service (POCT), hématologie, coagulation, microbiologie, tests génétiques, diagnostics infectieux, histologie and Cytology » présente une évaluation approfondie de la dynamique du marché du diagnostic in vitro (DIV), des opportunités, de la future feuille de route, du paysage concurrentiel et discute des principales tendances. Le rapport propose les données les plus récentes de l’industrie sur la situation réelle du marché et les perspectives d’avenir du diagnostic in vitro (DIV) en Chine. La recherche comprend des données historiques de 2022 à 2030 et des prévisions jusqu’en 2030.

Le rapport contient une analyse granulaire de la segmentation du marché des diagnostics in vitro en Chine par 11 applications et des prévisions illustratives jusqu’en 2030. Une analyse complète a été effectuée sur la part de marché des diagnostics in vitro en Chine par application, utilisateur final et part de l’entreprise par chiffre d’affaires.

Le rapport comprend également une évaluation de la réglementation des diagnostics in vitro en Chine. Les principales tendances en termes de partenariats et les développements récents sont analysés en détail. Le rapport explore également une description détaillée des moteurs de croissance, des contraintes, des tendances et des opportunités du marché chinois du diagnostic in vitro.

Segmentation du marché par application et analyse (2022-2030 )

• Chimie clinique

• Immunodosage

• Tests moléculaires

• Auto-surveillance de la glycémie (SMBG)

• Tests au point de service (POCT)

• Hématologie

• Coagulation

• Microbiologie

• Tests génétiques

• Diagnostics infectieux

• Histologie et cytologie

Les principales entreprises qui dominent ce marché pour ses produits, services et développements continus de produits sont :

• Roche Diagnostics

• Abbott Laboratories

• Siemens Healthineers

• Sysmex Corporation

• Mindray Medical International Limited

• Beckman Coulter Inc

• Shanghai Fosun Pharmaceutical Group

• Thermo Fisher Scientific Inc

• Hologic Inc

• Qiagen

• Cepheid

• Bio-Rad Laboratories Inc

• Da An Gene Co. Ltd

• Shanghai Kehua Bio-Engineering Co. Ltd.

Les dernières données de l’industrie incluses dans ce rapport :

• Chiffre d’affaires et prévisions du marché des diagnostics in vitro en Chine (2022 – 2030)

• Dynamique du marché des diagnostics in vitro

en Chine • Segmentation du marché des diagnostics in vitro en Chine par application (2022 – 2030)

• Part des revenus du marché des diagnostics in vitro en Chine par application (2022 – 2030)

• Marché chinois des diagnostics in vitro, part de l’entreprise par chiffre d’affaires, 2022

• Part de marché des diagnostics in vitro en Chine par utilisateur final (hôpitaux, soins à domicile, instituts de recherche, laboratoires indépendants), 2022

• Évaluation de la réglementation des diagnostics in vitro en Chine

• Principaux accords de partenariat en Marché chinois des diagnostics in vitro

• Développements récents sur le marché chinois des diagnostics in vitro

• Aperçu des principales entreprises du marché chinois des diagnostics in vitro