Perspectives et perspectives du marché des adhésifs d’alimentation | Alltech (États-Unis), DuPont (États-Unis), BASF (Allemagne)

Les liants alimentaires sont des ingrédients naturels ou synthétiques ajoutés aux aliments pour améliorer les performances. L’objectif principal de ces liants est de conserver les ingrédients alimentaires intacts et d’empêcher leur détérioration. Ils améliorent la santé animale en réduisant les maladies du bétail et en améliorant la stabilité et la qualité des aliments. Les adhésifs les plus courants La colle et l’amidon, l’argile, les hydrocolloïdes, la gélatine, la mélasse et le gluten de blé sont les adhésifs les plus courants.

Selon Data Bridge Market Research, le marché des adhésifs alimentaires était évalué à 6,2 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 8,68 milliards de dollars d’ici 2029, avec un TCAC de 4,30 % sur la période de prévision de 2022 à 2029.

Téléchargez un exemple de copie avec table des matières, graphiques et liste de graphiques @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-feed-binders-market&Rohit

Analyse et dimensionnement du marché

Les liants d’aliments pour animaux sont utilisés pour augmenter la durabilité et la résistance des aliments à la dégradation physique pendant la manipulation et le stockage. Certains liants sont également bénéfiques sur le plan nutritionnel. Contrairement aux aliments pour le bétail, les aliments pour l’aquaculture nécessitent un niveau élevé de traitement pour assurer une stabilité suffisante dans l’eau pour la consommation animale. Par conséquent, le rôle des liants est crucial pour déterminer les différents niveaux de fermeté appropriés pour des comportements alimentaires spécifiques.

Ce rapport sur le marché des adhésifs alimentaires couvre les données des fabricants, notamment le volume des expéditions, le prix, les revenus, le bénéfice brut, les enregistrements d’entretiens, la distribution commerciale, etc., ce qui aide les consommateurs à mieux comprendre les concurrents.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Adhésifs alimentaires

Le paysage concurrentiel du marché des adhésifs alimentaires fournit des détails sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, la situation financière de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, l’influence mondiale, les bases et les installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, l’étendue et l’étendue du produit, le domaine de l’application. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que l’orientation de la société sur le marché des adhésifs d’alimentation.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des adhésifs alimentaires sont :

Alltech (États-Unis)

Du Pont (États-Unis)

BASF (Allemagne)

SMA (États-Unis)

Cargil (États-Unis)

FMC Corporation (États-Unis)

Cher ingrédient (États-Unis)

Gelita AG (Allemagne)

CP Kelco (États-Unis)

Avibe (Pays-Bas)

Groupe Emsland (Allemagne)

Borregaard AS (Norvège)

DSM (Pays-Bas)

Kemin Industries, Inc. (nous)

Bluestar Adisseo Co., Ltd. (Chine)

Pour lire le rapport de recherche complet, cliquez ici @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-feed-binders-market?Rohit

Étendue du marché mondial des adhésifs alimentaires

Le marché des liants alimentaires est segmenté en fonction du type et du type d’aliments. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

Ressource

la nature

Synthétique

Selon la source, le marché des liants alimentaires est segmenté en naturel et synthétique.

bétail

volaille

porc

Bétail

animaux aquatiques_

chien et chat

autre

Basé sur le bétail, le marché des liants alimentaires est segmenté en volaille, porc, bétail, animaux aquatiques, chiens et chats, et autres.

écrivez

lignosulfonate

Gommes et Amidons Végétaux

Gélatine et autres hydrocolloïdes

mélasse

argile

autre

Selon le type, le marché des liants alimentaires est segmenté en lignosulfonates, gommes et amidons végétaux, gélatine et autres hydrocolloïdes, mélasse, argile et autres.

demande

humide

particules

S’effondrer

autre

Le marché des liants alimentaires est également segmenté en fonction de l’application. L’application est divisée en humide, granulaire, débris et plus encore.

Analyse régionale du marché Adhésifs alimentaires

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc. )

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Les objectifs du rapport sont :

– Analyser et prévoir la taille du marché de l’industrie des adhésifs alimentaires sur le marché mondial.

-Etudier les acteurs clés mondiaux, l’analyse SWOT, la valeur et la part de marché mondiale des principaux acteurs.

– Identifier, expliquer et prévoir le marché par type, utilisation finale et région.

– Analyse du potentiel et des avantages du marché, des opportunités et des défis, des contraintes et des risques dans les principales régions du monde.

– Identifier les tendances et les facteurs importants qui stimulent ou freinent la croissance du marché.

– Analyser les opportunités de marché pour les parties prenantes en identifiant les segments à forte croissance.

-Analyse critique de chaque sous-marché sur la base des tendances de croissance individuelles et de leur contribution au marché.

– Comprendre les développements concurrentiels tels que les accords, les expansions, les lancements de nouveaux produits et les parts de marché.

– Profil stratégique des acteurs clés et analyse approfondie de leurs stratégies de croissance.

Pour acheter ce rapport Premium, cliquez ici @ https://www.databridgemarketresearch.com/checkout/buy/enterprise/global-feed-binders-market?Rohit

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge Market Research est une société multinationale de conseil en gestion avec des bureaux en Inde et au Canada. En tant que société d’analyse de marché et de conseil innovante et nouvelle ère avec des niveaux inégalés de durabilité et une approche avant-gardiste. Nous nous engageons à découvrir les meilleures informations sur les consommateurs et à développer des informations utiles pour aider votre entreprise à réussir sur le marché.

Data Bridge Market Research est le résultat d’une pure intelligence et d’une pratique conçue et construite à Pune en 2015. La société a été fondée dans le secteur de la santé dans le but de couvrir l’ensemble du marché et de fournir la meilleure analyse de catégorie avec beaucoup moins d’employés. Par la suite, la société a élargi sa division et a ouvert un nouveau bureau à Gurgaon en 2018, élargissant ainsi son champ d’activité. une équipe de talents de grande qualité travaille ensemble pour favoriser le développement de l’entreprise. « Même en ces temps difficiles où le virus COVID-19 a tout ralenti dans le monde, l’équipe dédiée de Data Bridge Market Research travaille 24 heures sur 24 pour fournir qualité et assistance à notre clientèle, et cela en dit long sur ce que nous avons nos manches ».

Nous fournissons divers services tels que des rapports industriels validés par le marché, des analyses de tendances technologiques, des études de marché formatives, des conseils stratégiques, des analyses de fournisseurs, des analyses de production et de demande, des études d’impact sur les consommateurs, etc.

Contactez-nous

Data Bridge Market Research

EE. États-Unis : + 1 888 387 2818

Royaume-Uni : + 44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475 E-

mail : corporatesales@databridgemarketresearch.com