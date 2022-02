Perspectives du marché RegTech, facteurs de croissance, scénario et prévisions de l’industrie 2028

Le rapport de recherche premium RegTech Market peut aider à atteindre l’un des objectifs les plus ambitieux pour toute industrie qui est la réalisation d’un retour sur investissement (ROI) maximal. Les informations sur le marché de ce rapport orienteront vers des idées exploitables, une prise de décision améliorée et de meilleures stratégies commerciales. La principale méthodologie de recherche utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire. Le rapport est principalement fourni sous forme de PDF et de feuilles de calcul, tandis que PPT peut également être fourni en fonction de la demande du client.

Le rapport RegTech Market fournit un résumé systématique de l'étude de marché et de son influence sur l'industrie.

Le marché de RegTech devrait croître à un TCAC de 52,80% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur RegTech fournit une analyse et des informations sur les divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur le la croissance du marché.

Segmentation:

Sur la base du composant, le marché regTech est segmenté en solutions et services. Les services ont ensuite été segmentés en services professionnels et services gérés. Les services professionnels sont en outre subdivisés en conseil, mise en œuvre, support et maintenance.

Sur la base du modèle de déploiement, le marché regTech est segmenté en sur site et sur le cloud.

En fonction de la taille de l’organisation, le marché des regtech est segmenté en grandes entreprises et en petites et moyennes entreprises.

Sur la base de l’application, le marché des regTech est segmenté en gestion des risques et de la conformité, gestion de l’identité, reporting réglementaire, lutte contre le blanchiment d’argent et la gestion de la fraude et veille réglementaire.

Le segment des utilisateurs finaux du marché regTech est segmenté en marchés bancaires et de capitaux, assurances et non financiers.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de RegTech sont:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de regTech sont ACTICO GmbH, Broadridge Financial Solutions, Inc., Deloitte, London Stock Exchange Group plc, IBM, Jumio, MetricStream Inc., Nice Actimize, PwC, REGIS-TR, InfrasoftTech, Thomson Reuters, VERMEG, Trulioo, Fenergo, ComplyAdvantage, Acuant, Inc., Ascent, Ayasdi AI LLC et Pole Star Space Applications parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Quelques points de la table des matières

Chapitre 1 Présentation des SUV et aperçu du marché

Chapitre 2 Résumé

Chapitre 3 Analyse de la chaîne industrielle

Chapitre 4 Marché mondial de la RegTech, par type

Chapitre 5 Marché de la RegTech, par application

Chapitre 6 Analyse du marché mondial de la RegTech par régions

Chapitre 7 Analyse du marché de la RegTech par pays

Chapitre 8 Europe RegTech Analyse du marché par pays

Chapitre 9 Analyse du marché des RegTech en Asie-Pacifique par pays

Chapitre 10 Analyse du marché des RegTech au Moyen-Orient et en Afrique par pays

Chapitre 11 Analyse du marché des RegTech en Amérique du Sud par pays

Chapitre 12 Paysage concurrentiel

Chapitre 13 Perspectives

du secteur Chapitre 14 Prévisions du marché mondial des RegTech

Chapitre 15 Analyse de faisabilité d’un nouveau projet

