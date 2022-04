Perspectives du marché mondial du stationnement intelligent 2028 – Analyse de la croissance, dernières tendances et prévisions régionales

Ce rapport contient des estimations des valeurs du TCAC qui sont très importantes pour les entreprises lorsqu’il s’agit de décider de la valeur de l’investissement au cours de la période. Les informations précises et de pointe fournies via ce rapport aident les entreprises à connaître les types de consommateurs, les demandes et les préférences des consommateurs, leurs points de vue sur le produit, leurs intentions d’achat, leur réponse à un produit particulier, et leurs goûts variés sur le produit spécifique déjà existant sur le marché. Ce rapport de marché met en lumière des études sur la définition du marché, la segmentation du marché et l’analyse concurrentielle sur le marché.

Le marché du stationnement intelligent devrait croître de 17,46 milliards USD avec un TCAC de 17,85 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Rapport d’étude de marché du pont de données sur le marché du stationnement intelligent Fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la prévision . période tout en fournissant ses impacts sur la croissance du marché. La préoccupation croissante concernant le stationnement au milieu du nombre croissant de véhicules a alimenté le marché du stationnement intelligent.

Le rapport sur le marché du monorail dresse le profil des entreprises suivantes, notamment:

Principaux acteurs couverts dans le rapport sur le marché du stationnement intelligent Robert Bosch GmbH, Continental AG, Valeo, Delphi Technologies, AISIN SEIKI Co. Ltd., Siemens AG, Cubic Corporation, Amano Corporation, Kapsch TrafficCom AG, AppyParking, Smart Parking, TKH GROUP, Nedap, Urbiotica, SWARCO, KLAUS MULTIPARKING SYSTEMS PVT. LTD, IPS Group Inc., IEM SA, Dongyang Menics Co., Altiux Innovations, Parkmobile LLC, ParkMe, Inc., entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Points clés du rapport :

**Concurrence : principaux acteurs étudiés en fonction de leur profil d’entreprise, de leur portefeuille de produits, de leur capacité, du prix du produit/service, des ventes et du rapport coût/bénéfice.

** Estimation des revenus et des ventes – Les revenus et le volume des ventes historiques sont présentés et des données supplémentaires sont triangulées avec des approches descendantes et ascendantes pour prévoir la taille réelle du marché et estimer les chiffres prévisionnels pour les régions clés couvertes dans le rapport, ainsi comme des types d’industrie et des utilisations finales catégorisés et bien reconnus.

** Outil d’analyse : le rapport sur le marché mondial du monorail contient des données d’analyse et d’évaluation précises pour les principaux acteurs de l’industrie et la couverture du marché à l’aide d’un certain nombre d’outils d’analyse.

Aperçu du marché : le rapport commence par cette section dans laquelle un aperçu des produits et un contenu clé sur les segments de produits et d’applications du marché mondial Monorail sont fournis.

Prévisions du marché : ici, le rapport fournit une prévision complète du marché mondial du monorail par produit, application et région. Il fournit également des prévisions de ventes et de revenus mondiaux pour toutes les années de la période de prévision.

Concurrence par entreprise: Ici, nous analysons la concurrence sur le marché mondial du monorail, par prix, chiffre d’affaires, ventes et part de marché, part de marché, paysage concurrentiel et dernières tendances, fusions, expansions, acquisitions et part des principales entreprises.

Résultats et conclusions de la recherche : L’une des dernières sections du rapport où les résultats et les conclusions des analystes sont fournis.

**Demande, offre et efficacité : le rapport Monorail fournit également la distribution, la production, la consommation et l’EXIM** (exportation et importation). ** Le cas échéant

Étude de marché explorée dans le monde entier sur les ponts de données couvrant plus de 20 pays avec une présentation détaillée des données de 2014 à 2027 et près de 12+ indicateurs régionaux complétés par une couverture au niveau de plus de 20 entreprises. L’étude est construite à l’aide de données et d’informations provenant de diverses sources primaires et secondaires, de bases de données exclusives, de sites Web d’entreprises/d’universités, d’organismes de réglementation, de conférences, de dépôts auprès de la SEC, de dépôts d’investisseurs et de communiqués de presse importants provenant de sites d’entreprises et de sources tierces spécifiques à l’industrie.

REMARQUE : Notre rapport met en évidence les principaux problèmes et dangers auxquels les entreprises peuvent être confrontées en raison de l’épidémie sans précédent de COVID-19.

Segmentation clé du marché

Le marché du stationnement intelligent sur la base du type de système a été segmenté en aide au stationnement guidée, aide au stationnement intelligent, sur rue et hors rue.

Sur la base du composant, le marché du stationnement intelligent a été segmenté en capteurs de stationnement, capteurs d’angle de braquage, ECU et unité d’affichage.

Sur la base de la technologie des capteurs, le marché du stationnement intelligent a été segmenté en capteur à ultrasons, capteur radar et capteur d’image.

Basé sur la verticale, le marché du stationnement intelligent est segmenté en gouvernement et commercial .

Sur la base de la solution, le marché du stationnement intelligent est segmenté en sécurité et surveillance, gestion des réservations de stationnement , gestion des services de voiturier et reconnaissance des plaques d’immatriculation.

Principaux avantages du rapport :

** Une analyse approfondie est effectuée pour le marché mondial de la technologie haptique en tenant compte du taux d’adoption dans diverses zones géographiques et segments d’application.

** Les estimations sont faites en tenant compte des tendances actuelles du marché, des investissements futurs possibles pour la période d’analyse 2020-2027 avec des revenus de base 2018

** Les principales poches d’investissement sont analysées dans ce rapport pour divers segments d’application et régions géographiques du marché de la technologie haptique

** La part de marché des principales entreprises est analysée dans ce rapport qui aide les nouveaux entrants à comprendre le scénario de marché actuel.

