Perspectives du marché mondial de l’automatisation médicale : analyse des opportunités et de la croissance – dominé par Koninklijke Philips NV, Siemens Healthcare Private Limited

L’étude menée dans le rapport universel sur le marché mondial de l’automatisation médicale couvre des marchés hétérogènes conformément aux exigences de l’industrie et récupère les meilleures solutions possibles et des informations méticuleuses sur les tendances du marché. Un si bon rapport a été préparé par une équipe d’analystes enthousiastes, de chercheurs qualifiés et de prévisionnistes expérimentés qui travaillent méticuleusement pour le même. Ce rapport d’étude de marché est une enquête minutieuse du scénario actuel du marché et des estimations futures qui couvre plusieurs dynamiques de marché. Le rapport convaincant sur le marché mondial de l’automatisation médicale donne les valeurs du TCAC ainsi que ses fluctuations pour la période de prévision spécifique.

Le marché de l’automatisation médicale devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 150,48 milliards de dollars d’ici 2027, avec un TCAC de 8,3% au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus. L’automatisation croissante du diagnostic du cancer pour la détection précoce du cancer devrait créer de nouvelles opportunités pour le marché.

Acteurs majeurs : –

Koninklijke Philips NV, Siemens Healthcare Private Limited, GENERAL ELECTRIC COMPANY, Medtronic, Tecan Trading AG, Intuitive Surgical., Stryker, Danaher, Swisslog Holding AG, Parata Systems, Stanley Black & Decker, Inc, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Asahi Kasei Corporation., Omnicell, Inc., Beckman Coulter, Inc., parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de l’automatisation médicale

Le paysage concurrentiel du marché de l’automatisation médicale fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la vue d’ensemble de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et la largeur du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’orientation des entreprises liée au marché de l’automatisation médicale.

L’avancement et le développement de la technologie d’automatisation et la demande croissante de précision et de reproductibilité devraient améliorer la croissance du marché. Certains des facteurs tels que l’augmentation des initiatives gouvernementales pour améliorer l’automatisation médicale, les coûts de main-d’œuvre élevés pour améliorer l’automatisation des pharmacies, l’augmentation des investissements de divers fabricants pour améliorer les dispositifs médicaux automatisés et l’augmentation des cas de maladies chroniques sont les facteurs qui affecteront la croissance de ce marché.

Certains des facteurs tels qu’une procédure réglementaire stricte retarde le lancement de produits et la mise en œuvre d’une taxe élevée sur les dispositifs médicaux est le facteur qui freine la croissance du marché.

Portée du marché mondial de l’automatisation médicale et taille du marché

Le marché de l’automatisation médicale est segmenté en fonction de l’application et des utilisateurs finaux. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance maigres dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications de marché de base.

Sur la base des applications, le marché de l’automatisation médicale est segmenté en diagnostic et surveillance, thérapie, automatisation de laboratoire et de pharmacie et logistique et formation médicales. Le segment Diagnostic et surveillance est divisé en imagerie automatisée, test au point de service (POCT) et analyse d’image automatisée. L’imagerie automatisée est en outre divisée en radiographie automatisée, fluoroscopie automatisée, microscopie automatisée et endoscopie par capsule. Le segment thérapeutique est divisé en automatisation non chirurgicale et automatisation chirurgicale. Le marché de l’automatisation non chirurgicale est divisé en défibrillateurs et systèmes de médication automatisés. Le segment des défibrillateurs est divisé en défibrillateurs cardioverteurs implantables, défibrillateurs externes automatisés et défibrillateurs portables. Les systèmes de médication automatisés sont divisés en pompes à médicament implantables et pompes à médicament portables. Le segment de l’automatisation chirurgicale est en outre divisé en robots chirurgicaux, imagerie peropératoire, navigation chirurgicale, salles d’opération intelligentes et simulateurs chirurgicaux. L’imagerie peropératoire est divisée en scanners peropératoires de tomodensitométrie (TIC), en imagerie par résonance magnétique peropératoire (IMRI) et en imagerie ultrasonore peropératoire (IOUS). Le segment des laboratoires et des pharmacies est divisé en automatisation de laboratoire et automatisation de pharmacie. Le segment de l’automatisation des laboratoires est divisé en systèmes automatisés de manipulation de liquides, lecteurs de microplaques, robots autonomes, systèmes automatisés de stockage et de récupération et logiciels et informatique. L’automatisation de la pharmacie est divisée en systèmes automatisés de distribution de médicaments, systèmes automatisés d’emballage et d’étiquetage et systèmes automatisés de préparation de médicaments.

La logistique médicale et la formation sont segmentées en automatisation logistique et formateurs. Le segment de l’automatisation de la logistique est divisé en systèmes automatisés de ramassage et de livraison à l’hôpital et en systèmes de suivi des actifs/patients/personnel de l’hôpital. Les systèmes automatisés de ramassage et de livraison à l’hôpital sont divisés en systèmes de tubes pneumatiques et véhicules guidés automatisés. Les systèmes de suivi des actifs/patients/personnel de l’hôpital sont divisés en systèmes d’identification par radiofréquence et de localisation en temps réel.

Basé sur les utilisateurs finaux, le marché de l’automatisation médicale est segmenté en hôpitaux et centres de diagnostic, pharmacies, laboratoires et instituts de recherche et établissements de soins à domicile/ambulatoires et autres

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de l’automatisation médicale vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de l’automatisation médicale, l’impact de la technologie utilisant les courbes de la ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de la santé et leur impact sur le marché de l’automatisation médicale. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

