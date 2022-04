Perspectives du marché européen des antibiotiques par taille de l’industrie, part, revenus, régions et analyse des principaux acteurs clés 2030

Le rapport sur le marché européen des antibiotiques contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du marché européen des antibiotiques par région.

Le marché européen des antibiotiques était évalué à 11 561 millions de dollars en 2019 et devrait atteindre 13 529 millions de dollars d’ici 2027 à un TCAC de 1,9 % de 2020 à 2027.

Les antibiotiques sont une substance antimicrobienne ou un composé qui lutte contre les infections bactériennes et parfois contre les infections protozoaires mais pas contre les infections virales. Les antibiotiques sont les médicaments qui empêchent les bactéries de se développer ou qui les tuent, directement appelés antibiotiques bactériostatiques et bactéricides, respectivement.

Il existe plusieurs types d’antibiotiques, facilement disponibles en pharmacie et à l’hôpital avec ou sans ordonnance dans la plupart des pays. Les antibiotiques sont utilisés pendant les greffes, la dialyse, le système immunitaire affaibli, le remplacement articulaire et autres. Il y a une augmentation de la demande d’antibiotiques, en raison de l’augmentation de la prévalence des maladies infectieuses. En outre, le développement de nouvelles approches pour de nouveaux antibiotiques pour le traitement des infections bactériennes et un grand nombre d’essais cliniques stimulent davantage la croissance du marché. Cependant, le développement de la résistance aux antibiotiques, entraîné par une mauvaise utilisation des antibiotiques et le temps nécessaire à l’approbation réglementaire, devrait entraver la croissance du marché. Au contraire, la découverte de molécules prospectives avancées et de nouvelles thérapies combinées pour traiter les infections microbiennes résistantes aux antibiotiques devrait offrir d’importantes opportunités rentables aux acteurs du marché.

Le marché européen des antibiotiques est segmenté en fonction de la classe, de l’origine du médicament, du spectre d’activité, de la voie d’administration et de la région. Par classe, le marché est classé en bêta-lactamines et inhibiteurs de bêta-lactamase, quinolones, macrolides et autres. Les inhibiteurs de bêta-lactamines et de bêta-lactamases sont en outre segmentés en pénicilline, céphalosporine, carbapénème et monobactame. Selon l’origine de la drogue, le marché est classé en naturel, semi-synthétique et synthétique. Par spectre d’activité, le marché est divisé en antibiotique à large spectre et antibiotique à spectre étroit. Par voie d’administration, le marché est divisé en voie orale, intraveineuse et autres.

SEGMENTS CLÉS DU MARCHÉ Par classe de médicaments

– Inhibiteurs des bêta-lactamines et des bêta-lactamases

o Pénicilline

o Céphalosporine

o Carbapénem

o Monobactame

– Quinolone

– Macrolide

– Autres

Par origine du médicament

– Naturel

– Semi-synthétique

– Synthétique

Par spectre d’activité

– Antibiotique à large spectre

– Antibiotique à spectre étroit

Par voie d’administration

– Oral

– Intraveineux

– Autres

Par pays

– Allemagne

– France

– Espagne

– Italie

– ROYAUME-UNI

– Le reste de l’Europe

ACTEURS CLÉS DU MARCHÉ

– Laboratoires Abbott

– Abbvie (Allergan Plc.)

– Bayer SA

– F. Hoffmann-La Roche Ltée.

– GlaxoSmithKline plc

– Merck & Co. Inc.

– Viatris inc.

– Novartis International SA (Sandoz)

– Pfizer inc.

– Sanofi S.A.

