Perspectives du marché ERP pour l’éducation 2022 : de grandes choses se produisent

The Insight Partners a publié une nouvelle publication de recherche sur » l’analyse du marché des ERP pour l’éducation jusqu’en 2028 « avec 232 pages et enrichie de tableaux et de graphiques auto-expliqués dans un format présentable. Dans l’étude, vous trouverez de nouvelles tendances, moteurs, contraintes et opportunités en évolution générés en ciblant les parties prenantes associées au marché. La croissance du marché de la transformation numérique a été principalement tirée par l’augmentation des dépenses de R&D à travers le monde.

Certains des acteurs clés présentés dans l’étude sont :

Blackbaud, Inc., Dell Inc., Ellucian Company LP, Epicor Software Corporation, Foradian Technologies, Infor, Jenzabar, Inc., Netsuite Inc (Oracle), SAP SE, Unit4 Software

Les établissements d’enseignement comme les universités et les écoles sont plus enclins à se concentrer sur leur compétence de base en offrant une éducation de qualité. Par conséquent, l’industrie de l’éducation a l’intention d’externaliser le processus de gestion compliqué à des fournisseurs tiers. Dans les universités et les écoles, le système ERP prend en charge une gestion confortable et conviviale du système d’information sur les étudiants, du système d’inscription et d’admission, de la paie, de la gestion des stages, de la comptabilité, de la gestion des transports et autres. De plus, la demande de sécurité des données critiques des institutions est une autre raison derrière l’examen de l’ERP par les écoles et les universités.

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Sur la base de la solution, le marché mondial de l’ERP pour l’éducation est segmenté en système d’information sur les étudiants, paie des RH, gestion financière, gestion des stages, gestion des transports, inscriptions et admissions, etc.

Sur la base du service, le marché est segmenté en services de mise en œuvre, de conseil, de formation et d’assistance, et de portail.

En fonction du type de déploiement, le marché est segmenté en cloud et sur site.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché est segmenté en maternelle, K-12 et enseignement supérieur.

Moteurs de la DYNAMIQUE DU MARCHÉ

:

L’improvisation technologique et la demande globale de concepts liés à l’informatique stimulent le marché de la planification des ressources d’entreprise dans le secteur de l’éducation.

Ce marché devrait augmenter de manière significative avec une adoption rapide dans le secteur de l’éducation. D’autres facteurs tels que l’émergence d’une meilleure fonctionnalité du système éducatif, la capacité du système en ce qui concerne les infrastructures flexibles, la raison la plus importante pour stimuler le marché serait la nécessité de rationaliser le processus académique.

Contraintes:

Comme ces systèmes s’en tiennent à une configuration particulière, la possibilité de personnalisation est moindre et il existe donc d’autres substituts qui prennent le contrôle du marché, ce qui limite la croissance du marché des ERP éducatifs.

