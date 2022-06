Perspectives du marché du syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) et prévisions de segment | Fresenius SE & Co. KGaA, Besmed Health Business Corp., Armstrong Medical

Le syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) est une lésion pulmonaire potentiellement mortelle qui permet au liquide de s’infiltrer dans les poumons. La plupart des personnes qui contractent le SDRA sont déjà à l’hôpital pour un traumatisme ou une maladie comme le COVID-19. Le syndrome survient généralement lorsque des liquides s’accumulent dans les minuscules sacs aériens élastiques appelés alvéoles pulmonaires. Cette accumulation de liquide fait que moins d’oxygène atteint la circulation sanguine. Cela prive les organes d’obtenir suffisamment d’oxygène pour leur fonctionnement normal. Les personnes atteintes d’une autre maladie développent un SDRA quelques heures à quelques jours après la blessure ou l’infection qui a précipité. Le risque de décès augmente avec l’âge et selon la gravité de la maladie, les patients survivant au syndrome deviennent durs. Une maladie ou une blessure grave qui endommage les sacs membranaires des poumons conduit au SDRA.

Le marché mondial du syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché se développe avec un TCAC de 10,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 18 559,22 millions USD d’ici 2029. L’augmentation de la prévalence du COVID-19 est le moteur de la croissance du marché du syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA).

Les principaux acteurs opérant sur le marché comprennent : –

Drägerwerk AG & Co. KGaA, Fisher & Paykel Healthcare Limited., LivaNova PLC, Gilead Sciences, Inc., Fresenius SE & Co. KGaA, Besmed Health Business Corp., Armstrong Medical, Smiths Medical (appartenant à ICU Medical, Inc.) , ResMed, ALung Technologies, Inc., Medtronic, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Hamilton Medical, nice Neotech Medical Systems Pvt. Ltd., Pfizer Inc., WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG, NIPRO, Terumo Medical Corporation, Getinge AB., EUROSETS et parmi d’autres acteurs nationaux.

Le marché du syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) est segmenté en fonction de la cause, du type, de la voie d’administration, des utilisateurs finaux et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base de la cause, le marché mondial du syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) est segmenté en maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), septicémie, inhalation de substances nocives, pneumonie grave et autres. En 2022, le segment de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) devrait dominer le marché car la maladie s’est propagée dans le monde entier en raison de sa large nature infectieuse et contagieuse, développant progressivement des maladies respiratoires comme la pneumonie et le syndrome de détresse respiratoire aiguë.

Sur la base du type, le marché mondial du syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) est segmenté en diagnostic et traitement. En 2022, le segment du diagnostic devrait dominer le marché, car la plupart des gens diagnostiquent plusieurs fois en raison de diverses exigences afin d’obtenir un traitement rapide pour la maladie.

Sur la base de la voie d’administration, le marché mondial du syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) est segmenté en oral, parentéral et autres. Le segment parentéral est ensuite segmenté en intramusculaire et intraveineux. En 2022, le segment parentéral devrait dominer le marché en raison de la large gamme de produits approuvés par la FDA en raison de l’émergence et du nombre croissant de produits en cours de développement.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché mondial du syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, soins à domicile et autres. En 2022, le segment des hôpitaux devrait dominer le marché car il occupe la première place pour les traitements du syndrome de détresse respiratoire aiguë avec des installations de soins intensifs avancées.

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial du syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) est segmenté en appels d’offres directs, pharmacie hospitalière, pharmacie de détail, pharmacie en ligne et autres. En 2022, le segment des appels d’offres directs devrait dominer le marché en raison du maintien stable de la qualité des produits provenant directement des unités de fabrication.

