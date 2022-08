Perspectives du marché du séquençage à lecture longue 2029: principales entreprises, tendances et détails des facteurs de croissance pour le développement des affaires

Un rapport d’étude de marché fiable sur le séquençage à lecture longue prédit la taille du marché en ce qui concerne les informations sur les revenus des principaux détaillants, le développement de l’industrie en amont et en aval, les progrès de l’industrie, les entreprises clés, les développements clés, ainsi que les segments de marché et les applications. De plus, les revues sur les acteurs clés, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales sont également effectuées dans ce rapport de marché. Le rapport à grande échelle sur le marché du séquençage à lecture longue fournit des statistiques importantes sur l’état du marché des fabricants mondiaux et régionaux et constitue une source utile d’assistance et de direction pour les entreprises et les particuliers intéressés par l’industrie du séquençage à lecture longue.

Marché du séquençage à lecture longue : aperçu

Séquençage à lecture longue également appelé séquençage de troisième génération. Il s’agit d’une technologie dans laquelle les molécules d’ADN sont séquencées directement en temps réel et grâce à ce séquençage direct, les lectures longues sont générées. Ces réactions de séquençage sont souvent réalisées sans recours à l’amplification PCR. Le séquençage à lecture longue comprend principalement deux techniques telles que le séquençage en temps réel d’une seule molécule (SMRT) et le séquençage des nanopores. Le marché du séquençage à lecture longue a augmenté avec l’augmentation des applications dans le séquençage et l’analyse cliniques et les progrès des techniques de séquençage à lecture longue de troisième génération par rapport aux dernières années.

Par exemple,

En mars 2019, Oxford Nanopore a introduit Flongle pour une analyse rapide et courte des séquences d’ADN/ARN. Flongle est un adaptateur qui peut être utilisé avec le GridION X5 de bureau et les appareils de séquençage portables MinION. Petites cellules Flongle pouvant produire jusqu’à 1,8 Go de données de séquence avec une marge de plus de 3 Go. Ce lancement de produit contribuera au renforcement du portefeuille de produits de la société.

Marché mondial du séquençage à lecture longue : informations sur les fournisseurs

Illumina, Inc., Oxford Nanopore Technologies, PerkinElmer Inc., Thermo Fisher Scientific, Inc., Novogene Corporation, Macrogen, Inc., BaseClear BV, GENEWIZ Inc. (filiale de Brooks Automation, Inc.), Pacific Biosciences of California, Inc. ., Takara Bio Inc., TATAA Biocenter, FG Technologies, Roche Sequencing (Une filiale de F. Hoffmann-La Roche Ltd), Universal Sequencing Technology (UST), QIAGEN, BioCat GmbH, LOOP GENOMICS, BGI, Lexogen GmbH, Promega Corporation , Agilent Technologies, Inc, Longas Technologies et Quantapore, Inc.

Marché mondial du séquençage à lecture longue : segmentation et prévisions

Par technologie (séquençage en temps réel d’une seule molécule, séquençage nanopore, séquençage synthétique à longue lecture et autres)

Par produit (instruments, consommables et services)

Par application (séquençage du génome entier, épigénétique, séquençage d’ARN, population complexe, séquençage ciblé et autres)

Par workflow (pré-séquençage, séquençage et analyse de données)

Par utilisateur final (instituts universitaires et de recherche, laboratoires cliniques, hôpitaux, entités pharmaceutiques et biotechnologiques et autres)

Par canal de distribution (appel d’offres direct et ventes au détail)

Marché du séquençage à lecture longue : perspectives par région

Selon les régions géographiques, le séquençage à lecture longue mondial est segmenté en sept régions clés : Amérique du Nord, Amérique latine, Europe de l’Est, Europe de l’Ouest, Asie-Pacifique hors Japon, Japon et Moyen-Orient et Afrique. L’Amérique du Nord conserve son leadership principalement en raison d’une utilisation significativement élevée de préparations pharmaceutiques par rapport à l’Europe, l’APEJ et le reste du monde.

Le rapport sur le marché du séquençage à lecture longue trie la répartition des données mondiales par fabricants, région, type et application tout en analysant l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente, et distributeurs. Pour une meilleure expérience utilisateur de ce rapport, tous les faits et chiffres des données statistiques et numériques sont très bien représentés tout au long du rapport. Le rapport crédible sur le séquençage à lecture longue donne des estimations sur la taille du marché avec des informations sur les revenus des principaux fournisseurs, le développement de l’industrie en amont et en aval, les progrès de l’industrie, les entreprises clés, ainsi que le type de segment de marché et l’application du marché du séquençage à lecture longue.

Avantages du marché mondial du séquençage à lecture longue :

Analyse de la dynamique concurrentielle changeante de l’industrie et compréhension du quotient d’attractivité de divers produits/solutions/technologies sur le marché du séquençage à lecture longue.

Perspectives futuristes sur les facteurs qui stimulent et freinent la croissance du marché

Une prévision approfondie sur 8 ans ainsi que des prévisions de croissance du marché

Analyse complète des segments de produits clés et de leur estimation de croissance pour une compréhension facile

Fournit un avantage concurrentiel aux entreprises opérant sur le marché

Recommandations stratégiques aux entreprises établies ainsi qu’aux nouveaux entrants dans l’industrie

Analyse approfondie des segments de marché et aperçu complet du marché pour aider à formuler des stratégies d’investissement

Le rapport est formulé au moyen de recherches primaires et secondaires approfondies et est ensuite validé et vérifié par les experts et les professionnels de l’industrie. Le rapport offre des informations clés aux lecteurs, aux entreprises et aux parties prenantes pour les aider à prendre des décisions éclairées et à acquérir une assise solide sur le marché. Le rapport analyse les tendances de croissance au cours des années historiques et offre une idée des tendances actuelles et émergentes de l’industrie. Des outils analytiques avancés tels que l’analyse SWOT, l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement sont inclus dans le rapport.

Le rapport de recherche offre des informations approfondies sur les profils des entreprises ainsi que leurs valeurs de production, leur capacité de production, leur portefeuille de produits, leurs plans stratégiques tels que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les lancements de produits et les promotions de marques, les accords gouvernementaux et d’entreprise, entre autres.

