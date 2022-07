Perspectives du marché du scanner corporel complet : les investisseurs manquent toujours la grande évaluation

Ce rapport de recherche fournit des informations sur le « marché mondial des scanners corporels complets ». Ce rapport résume les résultats de l’évaluation réalisée par The Insight Partners dans le domaine du Full Body Scanner dans une perspective globale. Le rapport fournit une analyse du marché du scanner corporel complet par déploiement, application et géographie.

Croissance des alliances contractuelles pour le déploiement de scanners corporels afin d’offrir des opportunités de croissance au marché des scanners corporels complets

Selon notre dernière étude de marché sur « Prévisions du marché des scanners corporels complets jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par composant, technologie, application, détection et géographie », le marché devrait passer de 362,0 millions de dollars américains en 2021 atteindre 653,0 millions de dollars d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 8,8 % de 2021 à 2028.

L’utilisation de scanners corporels sur les sites publics est élevée parmi les transports et les infrastructures critiques. Le secteur des transports comprend les aéroports, les métros, les gares ferroviaires et routières et les postes de contrôle douanier. Les infrastructures critiques comprennent les frontières et les emplacements à haute sécurité tels que les centrales nucléaires et les bâtiments d’entreprise et gouvernementaux.

Aperçu du marché –

Adoption par le marché des scanners corporels complets des scanners basés sur la technologie à ondes millimétriques et térahertz

Avec des développements technologiques continus à travers le monde, les fabricants de scanners corporels sont impatients d’utiliser des technologies avancées pour rendre la numérisation plus sûre. La tendance à utiliser une technologie plus sûre encourage l’adoption des ondes millimétriques plutôt que des rayons X. Les autorités aéroportuaires de Malaisie ont annoncé la mise à jour de leurs aéroports en travaillant sur des développements, notamment des scanners corporels à ondes millimétriques et des applications mobiles, qui aideraient les passagers à planifier leur voyage à l’aéroport avec moins de stress. De même, le gouvernement indien est susceptible de dévoiler des normes techniques pour l’utilisation de scanners corporels pour contrôler les passagers dans les aéroports. Le gouvernement a décidé de commencer à utiliser des scanners corporels actifs et passifs à ondes millimétriques à la place des technologies de rétrodiffusion et de transmission complète des rayons X.

Principaux acteurs : Mistral Solutions Pvt. Ltd, Leidos, ADANI, Nuctech Company Limited, Smiths Detection Group Ltd. (Smiths Group plc), Rapiscan Systems, Inc, Aventura Technologies, Inc, Westminster Group Plc, 3F Advanced System, Rohde & Schwarz

Le marché des scanners corporels complets a été segmenté comme suit :

Marché des scanners corporels complets – par composant

matériel

logiciel

Marché des scanners corporels complets – par technologie

Millimeter Wave Scanner

X-Ray

Marché des scanners corporels complets – par application Protection des infrastructures critiques de

transport

Marché du scanner corporel complet – par détection

manuelle

automatique

Le scénario de rapport d’étude de marché sur les scanners corporels complets d’Insight Partners comprend:

Le rapport fournit les tendances qualitatives et quantitatives du marché mondial Scanner corporel complet.

Le rapport fournit les tendances qualitatives et quantitatives du marché mondial des scanners corporels segmentés par déploiement, composant, solution, application et géographie.

Le rapport commence par les principaux points à retenir, soulignant les principales tendances et perspectives du marché mondial FULL BODY SCANNER.

Le chapitre 3 présente la méthodologie de recherche de l’étude.

Le chapitre 4 fournit un bref aperçu du paysage du marché du scanner corporel complet. Il fournit en outre la segmentation du marché avec une analyse PEST sur des scénarios mondiaux ainsi qu’une analyse de l’écosystème et des avis d’experts.

Le chapitre 5 met en évidence les tendances et les perspectives du marché du scanner corporel complet et les facteurs dominants qui animent le marché, ainsi que les obstacles à la croissance du marché, ainsi que leur analyse d’impact.

Le chapitre 6 traite des revenus et des prévisions du marché, sur le marché mondial de SCANNER CORPS COMPLET.

Les chapitres 7, 8 et 9 traitent du marché segmenté par déploiement, application et géographie dans les régions d’Amérique du Nord, d’Europe, d’Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et d’Afrique et d’Amérique du Sud.

Le chapitre 10 présente l’impact du COVID 19 dans les régions d’Amérique du Nord, d’Europe, d’Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et d’Afrique, d’Amérique du Sud et des pays respectifs.

Le chapitre 11 présente le paysage du secteur et met en évidence les principaux événements du marché, ainsi que les principaux fournisseurs du marché dans l’écosystème.

Le chapitre 12 fournit les profils détaillés des principales entreprises opérant sur le marché Scanner corporel complet. Les entreprises ont été profilées en fonction de leurs principaux faits, descriptions d’activités, aperçu financier, analyse SWOT et développements clés.

Chapitre 13, e., L’annexe comprend un bref aperçu de l’entreprise, un glossaire des termes, des informations de contact et la section de non-responsabilité.

