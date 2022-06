Perspectives du marché du réseau de transport optique (OTN) jusqu’en 2025 | Scénario précis avec les dernières tendances, opportunités, aperçu de la croissance et prévisions de segment par les partenaires Insight

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « Optical Transport Network Market – Global Analysis and Forecast to 2025″, le marché mondial des réseaux de transport optique devrait atteindre 33,44 milliards de dollars américains en 2025, enregistrant un TCAC de 12,4% au cours de la période de prévision 2017 à 2025. Les dépenses en équipements optiques en Chine ont considérablement augmenté. Les principaux utilisateurs finaux verticaux de ce marché sont les fournisseurs de services de communication, les entreprises et le gouvernement. Cependant, les fournisseurs de services de communication constituent le plus grand utilisateur vertical d’utilisateurs finaux des réseaux de transport optiques ; Le segment des entreprises aura le taux de croissance le plus élevé de la période de prévision.

Marché du réseau de transport optique (OTN): paysage concurrentiel et développements clés

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché comprennent; ADVA Optical Networking SE, ADTRAN, Inc., ALCATEL LUCENT, Aliathon Technologies Ciena Corp., Cisco Systems, Inc., Fujitsu Limited Huawei Technologies Co. Ltd., Infinera Corporation, ZTE Corporation

Les dépenses d’équipement optique en Chine ont augmenté de façon spectaculaire. Le déploiement de ports 100G cohérents a doublé par rapport à l’année précédente. 2017 semble apporter des changements encore plus rapides, car Huawei et ZTE utilisent de nouvelles technologies de composants et le déploiement de mouvements 100G au niveau régional. Les dépenses chinoises en équipements optiques ont continué d’augmenter, avec une croissance de 20 % en glissement annuel, alors que le déploiement cohérent du 100G progressait. Les équipementiers chinois anticipent une poursuite de la croissance jusqu’en 2017, avec une accélération du déploiement du métro WDM l’année prochaine. En outre, le développement des infrastructures en Chine, y compris les projets de réseaux optiques, stimule le marché OTN dans le pays. Plus de 120 millions de foyers en Chine bénéficient de connexions haut débit par fibre.

L’appétit vorace pour les données en ligne en Amérique du Nord devrait poursuivre sa croissance au cours des prochaines années. En outre, le trafic haut débit généré par Internet dans cette région devrait augmenter à un rythme significatif. Cette augmentation du trafic haut débit en Amérique du Nord est principalement due à la pénétration croissante de nombreux services Internet, tels que la diffusion vidéo numérique, les données et services IP, la vidéo et la demande, les réseaux sociaux, la VoIP et l’accès mobile à Internet.

Marché du réseau de transport optique (OTN): informations clés – tendance future

. La demande croissante de divertissement en temps réel et de réseautage social est l’un des facteurs les plus influents de la croissance d’OTN sur le marché nord-américain. L’augmentation de la demande de capacité et l’augmentation de la bande passante, le nombre croissant de foyers utilisant Internet et la résolution des problèmes de réseau SONET/SDH sont les facteurs de motivation qui animent le marché des réseaux de transport optique. La baisse du marché OTN en Amérique du Nord peut être justifiée par la maturation des conditions du marché dans la région. L’Amérique du Nord, pionnière dans l’adoption et l’innovation de nouvelles technologies, devrait devenir un marché intensément exhaustif pour les fournisseurs de services OTN, grâce auquel la région devrait connaître une croissance solide au cours de la période de prévision.

L’augmentation rapide du nombre d’utilisateurs d’Internet, tant à la maison qu’au travail, a créé un nouveau niveau de demande de bande passante dans le monde des réseaux. En raison de l’utilisation croissante des jeux en ligne, des réseaux sociaux, du chat vidéo et de nombreuses autres activités de streaming en temps réel, il y a eu une forte adoption par les utilisateurs résidentiels.

Marché du réseau de transport optique (OTN): aperçu segmentaire

L’une des principales raisons de la montée en puissance du marché des réseaux de transport optiques est qu’il permet un transfert de données fluide et élimine les problèmes de latence. Selon de récentes déclarations de prestataires de services, d’entreprises et de fournisseurs, l’adoption des systèmes 100G prend de l’ampleur en réponse à l’augmentation de la demande de bande passante.

En outre, les entreprises clientes, en particulier les sociétés financières et les entités gouvernementales, ont connu une croissance significative des besoins en bande passante. De plus, en raison de la pression croissante sur les réseaux actuels, les entreprises ont trouvé difficile de mettre en œuvre et d’exploiter leurs systèmes sophistiqués. Latence, limitation de la bande passante, gestion robuste, signaux client transparents, plus grande évolutivité et acceptabilité mondiale en tant que norme sont autant de défis auxquels sont confrontés les réseaux actuels de réseau optique synchrone (SONET)/hiérarchie numérique synchrone (SDH). En conséquence, l’adoption du réseau de transport optique augmente progressivement à travers le monde.

