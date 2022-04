Perspectives du marché du paysage technologique par taille, part, croissance future et prévisions 2021-2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché du paysage technologique. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché sur le paysage technologique présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Le marché du commerce électronique en Inde était évalué à 4 448.39 milliards INR en 2020. Il devrait atteindre 10 585.27 milliards INR d’ici 2026, avec une croissance à un TCAC d’environ 18.29 % au cours de la période 2021-2026. Le marché du e-commerce en Inde est très concurrentiel. Pour rester à flot, les entreprises de commerce électronique intègrent des technologies avancées telles que l’Internet des objets (IoT), la reconnaissance vocale, la robotique, la réalité virtuelle (VR), l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (ML) dans leurs plateformes en ligne.

Aperçu du marché :

Les entreprises de commerce électronique utilisent la VR et la réalité augmentée (AR) pour créer des showrooms/magasins virtuels qui peuvent offrir des expériences réelles aux clients. Ces salles d’exposition présentent des aperçus détaillés des produits et imitent l’expérience en magasin, ce qui augmente encore la satisfaction des clients et réduit les taux de retour des produits.

Les choix de paiement tels que les cartes de crédit et de débit, les services bancaires en ligne et les portefeuilles électroniques représentent environ 30 % des ventes en ligne par rapport à l’option de paiement en espèces à la livraison (CoD) en Inde. Avec le soutien de l’initiative gouvernementale Digital India, les solutions de paiement sans numéraire utilisant la fintech devraient améliorer le marché du commerce électronique en Inde. Par conséquent, les entreprises de commerce électronique intègrent des plateformes de paiement basées sur la fintech comme Apple Pay, Google Pay et Amazon Pay pour améliorer la sécurité et l’efficacité des méthodes de paiement en ligne.

L’intelligence artificielle permet aux entreprises de commerce électronique d’identifier des modèles et des tendances, ce qui aide les détaillants à mieux comprendre les exigences des clients. En utilisant l’IA et le ML, les entreprises de commerce électronique proposent des stratégies de marketing, des suggestions personnalisées, une assistance vocale par chatbot et des recherches visuelles. Amazon utilise l’apprentissage automatique pour analyser les habitudes d’achat des consommateurs et également pour identifier les achats frauduleux.

De la gestion des entrepôts à la réalisation des livraisons, la robotique a contribué à dynamiser les opérations commerciales du commerce électronique. En 2019, Flipkart Internet Pvt. Ltd. a déployé 100 véhicules à guidage automatique (AGV) dans son centre de tri de Bengaluru pour augmenter son efficacité de 60 %.

D’ici 2022, 70 % des détaillants du monde entier devraient utiliser la technologie IoT dans leur entreprise. Cela aidera les acteurs à améliorer l’expérience client, à améliorer la gestion de la chaîne d’approvisionnement et à découvrir de nouvelles opportunités pour augmenter leur chiffre d’affaires net. Les entreprises indiennes de commerce électronique investissent massivement dans des appareils IoT tels que des capteurs et des étiquettes RFID pour obtenir une visibilité en temps réel dans leurs entrepôts. Outre le suivi et la surveillance instantanés des entrepôts, ces appareils IoT éliminent également les risques d’erreur humaine lors de la manipulation des marchandises.

Suite à la pandémie de COVID-19, une majorité des acteurs de la logistique du e-commerce sont complètement passés aux moyens de paiement en ligne. L’une de ces méthodes est la livraison sans contact basée sur OTP, dans laquelle le responsable de la livraison dépose le colis à la porte du client et vérifie la livraison via un OTP envoyé au smartphone du client. Amazon et Flipkart ont déjà mis en place cette méthode pour assurer la sécurité des clients et des livreurs.

