Perspectives du marché du jardinage d’intérieur intelligent jusqu’en 2027 – Click and Grow, EDN, Grobo, Plantui, Sprouts IO

Le système de jardinage d’intérieur intelligent permet aux utilisateurs de faire pousser des herbes fraîches, des fruits et des fleurs avec une nouvelle technologie qui permet aux plantes des kits de jardinage d’intérieur de pousser plus rapidement avec une nutrition élevée sans aucune utilisation d’hormones végétales, de pesticides et d’autres substances nocives. Le système de jardinage d’intérieur intelligent permet aux utilisateurs de planter des jardins d’intérieur dans moins d’espace avec de meilleurs résultats en train de devenir l’aspect clé du marché du jardinage d’intérieur intelligent. En outre, le système d’arrosage de jardin intelligent basé sur l’IoT est également en train de devenir un facteur important de croissance du marché du jardinage d’intérieur intelligent. La limitation de la plupart des vendeurs sur un marché de jardinage d’intérieur intelligent est due à l’investissement initial important pour des conteneurs de haute qualité.

Marché du jardinage d’intérieur intelligent jusqu’en 2027 – Analyse globale et prévisions par type (petit jardin, jardin mural, autres); Déploiement (auto-arrosage, détection intelligente, gestion intelligente des parasites, autres) et géographie

Obtenez un exemple de copie PDF sur https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00009196

La demande sur le marché mondial du jardinage d’intérieur a augmenté en raison de l’évolution des tendances dans le domaine de la décoration d’intérieur. En outre, le besoin de modes de construction exotiques et de technologies vertes a également joué un rôle sournois dans la croissance du marché mondial ces derniers temps. Il est prévisible que la dynamique du marché mondial du jardinage d’intérieur intelligent progressera à mesure que les nouvelles technologies de conception d’intérieur gagneront en popularité. L’acceptation des styles exotiques de design d’intérieur a également conduit à la croissance du marché du jardinage d’intérieur intelligent. En outre, plusieurs méthodes nouvelles et avancées de jardinage d’intérieur sont apparues, ce qui a encore stimulé la demande du marché du jardinage d’intérieur intelligent.

L’analyse du marché mondial du jardinage d’intérieur intelligent jusqu’en 2027 est une étude spécialisée et approfondie du jardinage d’intérieur intelligent avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du jardinage d’intérieur intelligent avec une segmentation détaillée du marché par type et par déploiement. Le marché mondial du jardinage intérieur intelligent devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur le marché du jardinage d’intérieur intelligent et présente les principales tendances et opportunités sur le marché du jardinage d’intérieur intelligent.

Le marché du jardinage intérieur intelligent est segmenté en fonction du type et du déploiement. Sur la base du type, le marché est segmenté en petit jardin, jardin mural et autres. Sur la base du déploiement, le marché est segmenté en arrosage automatique, détection intelligente, gestion intelligente des parasites et autres.

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial du jardinage intérieur intelligent en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de 2017 à 2027 pour cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud. Le marché mondial du jardinage d’intérieur intelligent de chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs.

Les principaux acteurs répertoriés sur le marché du jardinage intérieur intelligent sont-

1. Aero Farms

2. Acticheck Ltd

3. Agrilution

4. AVA Technologies Inc

5. CityCrop

6. Click and Grow

7. EDN Inc.

8. Grobo Inc.

9. Plantui

10. Sprouts IO

Buy Complete Report at https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00009196

À propos de nous – The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie en matière de renseignements exploitables. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiqués et de conseil.

Contactez-nous –

Téléphone : +1-646-491-9876

Email Id : sales@theinsightpartners.com